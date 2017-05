Mer trøbbel i vente for Solskjær

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel Eliteserien 1: Odd kan komme a poeng med Rosenborg

Oddsdobbel Eliteserien 2: Sarpsborg henger seg på i toppen

Oddssingel OBOS-ligaen: Flott odds på hjemmesterke Ranheim

Oddstips dansk Superliga: Ny smell for Solbakken

V4/V5 Gøteborg: Herlig galoppsøndag i Gøteborg

Søndagens tippekupong er helnorsk og består av fem kamper fra Eliteserien, seks kamper fra OBOS-ligaen og en kamp fra PostNord-ligaen. Bonuspotten vokser og er nå på ca 2,4 mill kr og innleveringsfristen er som vanlig klokken 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.



1. Odd - Molde

Molde har hatt en veldig skuffende start på sesongen, og ser nesten hektet av i gullkampen allerede med sin 10. plass.

For Odd er det helt motsatt. De har heng på Rosenborg og er kun to poeng bak foran helgens serierunde, og de må regnes som favoritter til dette oppgjøret.

Odd har spilt fire hjemmekamper denne sesongen, og de stå rmed like mange seire, og 7-1 i målforskjell. Det er sterkt. Molde har 1-2-2 på bortebane og har sluppet inn hele ni mål på fem kamper.

Viljar Myhra fortsetter i mål for Odd, og de må også klaer seg uten Joakim Våge Nilsen. Rafik Zekhnini kan være tilbake fra start.

Molde må muligens stille uten Ruben Gabrielsen, mens Babacar Sarr og Petter Strand neppe rekker kampen.

Det er vanskelig å komme utenom poeng til hjemmelaget her. Vi har ikke tro på at Molde tar med seg alle tre poengene. HU.

2. Sarpsborg 08 - Vålerenga

Årets overraskelse mot en av sesongens største skuffelser så langt. Sarpsborg er faktisk med i gullkampen, og har vært meget solide hjemme. 3-1-1 er fasiten så langt, og de har solide 13-5 i målforskjell på hjemmebane. Var seiersløse på de tre siste seriekampene (0-2-1) før laget kom tilbake på vinnersporet med en sterk 2-1 seier borte mot Lillestrøm på 16. mai.

Andreas Albech er tilbake for vertene, mens Alexander Groven og Krepin Diatta er ute. Matti Lund Nielsen er usikker.

Vålerenga har kun tatt tre poeng på fremmed gress så langt, og de lekker som ei sil bakover. På fire bortekamper har de sluppet inn 10 mål. Spillemessig har det vært variabelt og laget imponerte ikke i hjemmeseieren mot Kristiansund på 16. mai (seier 1-0).

For vertene er Christian Grindheim, Muhamed Keita, Simen Juklerød usikre, men kan rekke kampen.

Vi tror imidlertid at Sarpsborg fortsetter sin fine form. HU.

3. Kristiansund - Haugesund

Dette oppgjøret er i våre øyne helt åpent, og kan bikke begge veier.

Haugesund er helt tappet for selvtillit foran motstanderens mål, og står uten scoring på godt over fire timers spill.

Heldigvis for HAugesund, møter de et lag som ikke akkurat bøtter inn med mål framover i banen. Kristiansund har kun scoret seks mål på de ni første seriekampene denne sesongen.

Vertene er nødt til å ta mange poeng på hjemmebane denne sesongen, dersom de skal ha et håp om å overleve i Eliteserien. Så langt er de på play off-plass, men det er lenge igjen.

Haugesund får tilbake Filip Kiss til denne.

Kristiansund står med 2-1-1 hjemme, og Haugesund står med 2-0-3 borte. Dette er åpent. HUB.

4. Tromsø - Strømsgodset

Tromsø klarte bragden å slå Rosenborg på 16. mai. 1-2 ble resultatet, noe som selvsagt gir tromsøværingene massivt med selvtillit.

Men det kan også slå ut begge veier. Får de en utladning, blir de for høye på seg selv, eller gir resultatet laget en trygghet som igjen skaper flere gode resultater?

Vi velger å gå for det siste.

Og i alle fall i dette oppgjøret. Tromsø tar imot Strømsgodset, som er helt ute av form. Godset har tapt tre av sine fire siste kamper og ligger i bunnstriden. Tromsø er kun tre poeng foran, men ligger midt på tabellen.

Tromsø kan stille med tilnærmet fullt mannskap, mens Godset nok har med Jonathan Parr fra start igjen søndag.

Tromsø imponerte stort 16. mai og fortjener vår tillit også her. HU.

5. Aalesund - Sandefjord

To lag som har gjort det noe bedre enn forventet, kanskje, men Aalesund er favoritter til denne. SAndefjord har vært rufsete borte, og slipper inn mange mål.

Aalesund er heller ikke videre imponerende hjemme, men fortjener tilliten vår her.

Vertene må trolig fortsatt klare seg uten Bjørn Helge Riise, mens KAj Ramsteijn, Fredrik Carlsen og Aron Thrandarson alle er tilbake og disponible.

For gjestene er Håvard Storbæk usikker, mens Elhadji Gana KAne soner karantene for gule kort.

Vi er nødt til å satse på HU i denne.

6. Ranheim - Start

Ranheim er bunnsolide på hjemmebane. De står med fire seire på like mange kamper, og virker tøffe. De er også kun ett poeng bak søndagens motstander Start.

Kristiansands-laget har 3-0-1 på bortebane så langt, og topper Obos-ligaen. Sørlendingene er også meget giftige framover i banen, og har scoret 10 mål på bortebane, og kun sluppet inn fem. Det er solid.

Ranheim scorer ikke mange mål hjemme, men de slipper inn desto færre. Kun to baklengsmål på fire kamper hjemme er sterkt, og de har også sluppet inn kun tre mål borte så langt. Det viser en defensiv trygghet, og det er lite trolig at de ryker på mange baklengs her.

Start er oddsfavoritter til denne, men hvorfor? Ranheim er bunnsolide hjemme, og har fått en ufortjent høy odds på hjemmeseier.

På oddsbongen er det fristende å støtte hjemmeseier til 2,90 i odds. Her velger vi å helgardere. HUB.

7. Florø - Bodø/Glimt

Glimt har startet sesongen strålende og er nummer to i Obos-ligaen, med like mange poeng som Start.

Florø har ikke vært all verdens å rope hurra for så langt, men de ligger på 12. plass og trygg grunn. Hjemme har de likevel ikke vunnet så langt, og har kun ett poeng på de fire første hjemmekampene. Blytungt.

Glimt er solide, står med 2-1-1 borte, og har en gylden mulighet til å forsterke den statistikken i dette oppgjøret.

Florø har to strake tap, og den rekka forlenges i dag. B.

8. Jerv - Åsane

Jerv, som sjarmerte fotball-Norge for et par år siden, har fått en tung start på sesongen, og ligger tredje sist med kun fem poeng. Åsane har startet sterkt, og har heng på play off-plassen. De er imidletid svake borte ,og har 1-0-3 så langt.

JErv står med 0-2-2 hjemme, og virker blottet for trygghet hjemme. De har 5-7 i målforskjell på eget gress.

De kan imidlertid reddes av at Åsane ikke er imponerende på bortebane.

Borteseier gir fin avkastning, egentlig altfor fin avkastning hvis du ser på seriestarten til de to lagene.

Vi tror begge lag har sjanse til å vinne her. HB.

9. Levanger - Fredrikstad

Stakkars Fredrikstad. Nok en sesongstart er under par, og de ligger på nedrykksplass. De står uten seier så langt denne sesongen, og har 0-2-2 på bortebane.

Levanger har samme statistikk. Men på hjemmebane. Svakt.

Vi klarer imidlertid ikke se hvordan Fredrikstad skal klare å ta en seier her.

De virker jo hekt sjanseløse til å ta trepoengere, spesielt på bortebane.

Vi tror sesongens første trepoenger kommer til vertene her. Det er to svake lag, men Levanger er nok minst svake.

Vi går for H.

10. Arendal - Elverum

Nok et bunnoppgjør. Elverum har startet som forventet, og sliter i bunnen av Obos-ligaen. De har syv poeng, og har faktisk to poeng klaring ned til play off-plassen.

Men Elverum sliter stort med å score mål borte, og de lekker som ei sil bakover i banen. 3-10 er målforskjellen på bortebane så langt. Tungt.

Arendal er ikke akkurat Barcelona framover, og de har kun fire mål på hjemmebane, og har sluppet inn seks.

Heldigivis, for vi nesten si, for Arendal, er det Elverum de møter søndag.

Elverum får en tung sesong, noe også vertene fort gjør, men Arendal virker tryggere hjemme, enn Elverum gjør borte.

Vi kommer ikke utenom hjemmeseier her. H.

11. Ullensaker/Kisa - Tromsdalen

Ganske åpent oppgjør, mellom to lag som har åpnet godkjent. Ull/Kisa ligger på play off-plass, og har virket brukbare hjemme. 2-1-1 er fasiten så langt, med 8-6 i målforskjell.

Tromsdalen tar de fleste poengene sine hjemme. Slik de pleier å gjøre.

Borte står de med 0-2-1 og 2-4 i målforskjell.

De kan imidlertid få en liten oppsving på bortebane her, og vertene står med tre strake tap. Det er ikke godt nok til å få vår utetingede støtte i denne.

Vi klarer ikke komme utenom helgardering. HUB.

12. Vidar - Bryne

Denne kampen er i utgangspunktet litt vrien. Vidar har nemlig åpnet sterkt, og er på fjerdeplass.

Men, Bryne har startet bedre, er nummer tre og er opprykksfavoritter.

Nardo leder avdelingen etter fem kamper, men de skal ha fått veldig godt betalt i løpet av de første kampene, noe Bryne ikke har.

Etter tre strake seire, har det blitt to strake uavgjort for Bryne. Det er ikke bra dersom de skal rykke opp.

Men heldigvis for gjestene er Vidar inne i enda dårligere form, og står uten seier på de tre siste kampene i serien.

Bryne skal også ha mer kvalitet enn Vidar, og er i våre øyne greie favoritter her. Men det er nok litt poent. Men Bryne vet at de er nødt til å ta tre poeng her for å ikke havne altfor langt bak i opprykkskampen. B.

432-rekker:

1. Odd - Molde HU

2. Sarpsborg 08 - Vålerenga HU

3. Kristiansund - Haugesund HUB

4. Tromsø - Strømsgodset HU

5. Aalesund - Sandefjord HU

6. Ranheim - Start HUB

7. Florø - Bodø/Glimt B

8. Jerv - Åsane H

9. Levanger- Fredrikstad H

10. Arendal - Elverum H

11. Ull/Kisa - Tromsdalen HUB

12. Vidar - Bryne B

96-rekker:

1. Odd - Molde H

2. Sarpsborg 08 - Vålerenga HU

3. Kristiansund - Haugesund HU

4. Tromsø - Strømsgodset HU

5. Aalesund - Sandefjord HU

6. Ranheim - Start HU

7. Florø - Bodø/Glimt B

8. Jerv - Åsane H

9. Levanger- Fredrikstad H

10. Arendal - Elverum H

11. Ull/Kisa - Tromsdalen HUB

12. Vidar - Bryne B