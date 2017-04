Mer trøbbel i vente for VIF og Deila

Sportspills øvrige meny 2. påskedag:

Oddstips Eliteserien: Brann slår tilbake

Oddstips Championship: Bør være grønt lys på Leeds

Oddsdobbel OBOS-ligaen: Florø kan ta historisk seier

Oddssingel OBOS-ligaen: Tromsdalen vil ikke være noen kasteball

V65 Leangen (frist 18.15): Stor internasjonal V65-omgang

V4 Hagmyren (frist 12.45): Store felter og fyldig lunsj



2. påskedag er som vanlig en festdag for norsk fotball. Det spilles full runde i både Eliteserien og i OBOS-ligaen. Det bærer også mandagens tippekupong preg av. Alle de åtte Eliteseriekampene er med på kupongen, i tillegg til fire kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 630 000 kr denne mandagen. Innleveringsfristen er kl 17.55. Under spillboksen finner du utførlige analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Viking - Rosenborg

Vi starter i Stavanger og på Viking stadion, der hjemmelaget har fått en blytung start og ligger helt sist uten poeng etter de tre første serierundene. Så kan man si at Viking hadde fortjent å så med seg poeng fra premieren borte mot Vålerenga, de hadde fortjent poeng hjemme mot Tromsø i runde to, men forrige helg ble de slått 0-3 av Sarpsborg. Et Viking med dårlig økonomi har aldeles ikke spilt på seg selvtillit så langt. Viktige Adegbenro har mistet de tre første seriekampene, men er klar til kveldens kamp.

Selvtillit har Rosenborg mer enn nok av, og selv om trønderne ikke akkurat har gnistret i de tre første seriekampene, står RBK med full pott. Det er dårlig nytt for konkurrentene, for Rosenborg har nok mer å gå på.

0-4-8 på de tolv siste tilsvarende i Stavanger og ikke lett å se at Viking skal vinne denne. UB.

2. Odd - Tromsø

Odd var og er forsåvidt sett på som den største utfordreren til Rosenborg denne sesongen, men Dag Eilev Fagermos gutter har allerede tapt to av sine tre første seriekamper. Paradoksalt nok er de første 55 minuttene i bortepremieren mot Rosenborg lagets beste hittil. Men den kampen endte tilslutt med 3-0 til RBK og selv om Odd var best lenge i den kampen, hjelper jo det lite. Fulgte opp med en komfortabel 2-0 seier hjemme mot Kristiansund, før laget rotet seg bort og tapte 0-2 mot Stabæk forrige helg. Jone Samuelsen har mistet de tre første seriekampene, men skal være friskmeldt til kveldens kamp.

Tromsø så aldeles ikke bra ut hjemme i seriepremieren mot Brann men fikk et ufortjent utligningsmål i sluttminuttene og har fulgt opp med to seire etter det. Men Tromsø er nok ikke så bra som 3. plassen indikerer og kommer til å få det tøft i Skien. Talentfulle Runar Espejord er ute med langvarig skade, men han har da heller ikke spilt noen kamper hittil.

4-3-0 på de sju siste tilsvarende på Odd stadion, og nå er det på tide at Odd viser seg fram. H.

3. Aalesund - Lillestrøm

Skrekkelig innsats av Aalesund i de to første seriekampene som begge endte med 1-3 tap. Men kom seg på beina og fikk med seg et meget viktig bortepoeng mot Godset sist helg. Har hatt sin klare styrke hjemme på Color Line stadion de siste sesongene.

Bra serieåpning av Lillestrøm, selv om laget kun står med tre poeng. Fikk et fortjent seiersmål på overtid i seriepremieren hjemme mot Sandefjord, men har fått dårlig betalte for gode prestasjoner i de to neste. Hadde fortjent poeng både borte mot Molde nest sist og hjemme mot Haugesund sist, men får ikke omsatt sjanser i tellende mål.

2-3-0 på de fem siste tilsvarende i Ålesund. Magefølelsen sier at LSK kan ta både ett og tre poeng her. HUB.

4. Molde - Vålerenga

Molde har innledet med to seire og ett tap. Tapet kom i forrige serierunde borte mot Rosenborg og det var trolig Moldes beste prestasjon hittil. Kom tidlig bakpå 0-2 i Trondheim, men kjempet seg tilbake i den kampen og det hadde ikke vært helt ufortjent om Molde hadde fått med seg poeng fra Trondheim. Den eneste hjemmekampen hittil ble vunnet 2-1 mot LSK, men det er samtidge Moldes svakeste kamp hittil. Knut Olav Rindarøy er usikker, ellers er Molde intakt.

Vålerenga innledet med 1-0 seier hjemme mot Viking, men har sett svake ut i de to neste kampene og tapte fortjent og overraskende 1-2 hjemme mot Sandefjord sist helg. Ronny Deila har en jobb å gjøre med VIF som slett ikke har imponert hittil. Her må Jonathan Tollås Nation sone karantene, mens Christian Grindheim kan være klar.

5-1-0 på de seks siste tilsvarende på Aker stadion og klar fordel Molde igjen. HU.

5. Sandefjord - Kristiansund

De to forhåndsfavorittene til nedrykk til begge sine første poeng og sin første trepoenger sist helg. Sandefjord viste fremgang i førsteomgangen mot Rosenborg nest sist, men pådro seg en ulykksalig utvisning rett før pause da og endte opp med å tape 0-3. Men på Ullevaal sist helg tok laget en fortjent borteseier mot Vålerenga.

Kristiansund tok en heldig 1-0 seier hjemme mot Brann mandag kveld og det gjorde nok godt på Nordmøre. Det er ingen tvil om det er på hjemmebane laget må ta sine poeng.

Sandefjord er favoritter her, så får vi hvordan Lars Bohinens gutter takler den rollen. Kristiansund kan knipe poeng igjen. HUB.

6. Brann - Haugesund

Brann har slett ikke fått godt betalt for sine prestasjoner hittil. Burde og skulle vunnet åpningskampen borte mot Tromsø (endte 1-1) og burde vunnet bortekampen mot Kristiansund mandag etter spill og sjanser, men endte opp med å tape 0-1. Den eneste hjemmekampen hittil endte med overbevisende 3-0 mot Strømsgodset. Ingen nye fravær for Brann.

Haugesund serieåpnet med å tape 1-3 borte mot Strømsgodset, men har slått tilbake med to seire, selv om sist helgs borteseier mot Lillestrøm kanskje ikke var veldig fortjent. Kommer uansett til Bergen med selvtillit og for Erik Huseklepp blir nok denne kampen veldig spesiell.

Brann vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong og skal ha meget gode vinnersjanser igjen. H.

7. Sogndal - Strømsgodset

1-3 og 0-4 i de to første bortekampene for Sogndal, og overbevisende 4-1 mot Stabæk i den eneste hjemmekampen på Fosshaugane Campus. Med andre ord ser det ut som Eirik Bakkes gutter, kanskje ikke så uventet må ta sine poeng hjemme i Sogndal. Ole Amund Sveen er ute for store deler av sesongen etter beinbruddet i forrige hjemmekamp.

Svak seriestart for Godset selv om laget vant 3-1 hjemme over Haugesund i serieåpningen. Sjanseløse og svake borte mot Brann i den eneste bortekampen drammenserne har spilt hittil (tap 0-3) og heller ingen opptur med 1-1 mot bortesvake Aalesund sist helg. Godset hadde skrekkelige 3-3-9 på bortebane forrige sesong og har historisk slitt på bortebane.

0-0-3 på de tre siste tilsvarende i Sogndal. Men Sogndal kan ta denne. HB.

8. Stabæk - Sarpsborg

Bortsett fra 1-4 tapet borte mot Sogndal i andre serierunde, har Bærumslaget vært solide i sine to hjemmekamper. Serieåpnet med 2-0 hjemme mot Aalesund og tok fortjent skalpen til Odd hjemme på Nadderud sist helg med 2-0 seier.

Mange eksperter spådde at Sarpsborg ville få en bra sesong og Geir Bakkes elever har levert i sesongstarten og står med full pott og serieledelse etter de tre første serierundene. Det skal dog tillegges at motstanden har vært mer enn overkommelig (hjemmekamper mot Viking og Sogndal og bortekamp mot Aalesund).

Snodige 1-1-1 på de tre siste tilsvarende i Bærum og denne kan gå alle veier. HUB.

9. Bodø/Glimt - Elverum

Opprykksfavoritten Glimt viste moral med å utligne på overtid i den vanskelige bortekampen mot Åsane sist søndag. Viste også moral ved å snu 0-1 til 3-2 seier hjemme mot Kongsvinger i seriepremieren på Aspmyra. Så Glimt er i rute.

Nyopprykkede Elverum scoret et sent utligningsmål hjemme mot Tromsdalen sist søndag og tok dermed sesongens første poeng. Serieåpnet med å tape 0-2 borte mot Sandnes Ulf.

Bodø/Glimt blir trolig tippekupongens største favoritt og det skal de også være. H.

10. Start - Åsane

Bra sesongstart av hjemmelaget som er blant de største opprykksfavorittene. Måtte riktignok nøye seg med 2-2 i seriepremieren hjemme mot Fredrikstad, men hadde fortjent å vinne den kampen. Fulgte så opp med en overbevisende og sterk borteseier mot Kongsvinger på Gjemselund sist helg.

Åsane og Mons Ivar Mjelde leverte en svak bortepremiere mot Tromsdalen og tapte fortjent 0-2. hevet seg som ventet til hjemmemøtet mot Bodø/Glimt sist helg. Hadde seieren i lomma i den kampen, men måtte se at Glimt fikk et utligningsmål på overtid. Åsane var skrekkelige på bortebane forrige sesong med 3-2-10 totalt.

Det er tidlig i sesongen enda, men Start skal ha gode vinnersjanser her. H.

11. Florø - Levanger

Nyopprykkede Florø har levert en flott sesongåpning med to 1-1 resultat. Serieåpnet med 1-1 hjemme mot Jerv og kom tilbake til et sterkt bortepoeng mot hjemmesterke Strømmen forrige helg (1-1). Hadde råsterke 10-2-1 hjemme i Florø i opprykkssesongen i fjor.

Middels seriestart for Levanger som kun står med ett poeng foreløpig. Det poenget kom i seriepremieren borte mot Ullensaker/Kisa. Sist helg røk laget 0-1 hjemme for Sandnes Ulf. 6-3-6 og 4-2-9 på bortebane i de to foregående sesongene i Obosligaen.

Florø har levert bra i serieåpningen, er sterke hjemme og kan ta sesongens første trepoenger mandag. H.

12. Tromsdalen - Kongsvinger

Strålende start for nyopprykkede Tromsdalen med fire poeng etter de to første serierundene. Innledet med en overbevisende og fortjent 2-0 seier mot Åsane og hadde nye tre poeng i lomma borte mot Elverum sist helg, men måtte se at hjemmelagets Amor Layoni utlignet fem minutter på overtid. Hadde sterke 10-2-1 på hjemmebane i opprykkssesongen i fjor og 10-1-2 sesongen før der igjen i Postnord-ligaen.

Ingen god start for Kongsvinger som har tapt begge sine to første seriekamper. Men det er verd å merke seg at tapene er kommet mot de to største opprykksfavorittene. 2-3 borte mot Bodø/Glimt og 0-2 hjemme mot Start sist helg. Leverte 5-6-4 på bortebane i fjor.

Vrien kamp dette, men Tromsdalen er normalt veldig seige å slå hjemme. HB.

96-rekker:

1. Viking — Rosenborg UB

2. Odd — Tromsø H

3. Aalesund — Lillestrøm B

4. Molde — Vålerenga HU

5. Sandefjord — Kristiansund HU

6. Brann — Haugesund H

7. Sogndal — Strømsgodset HB

8. Stabæk — Sarpsborg 08 HUB

9. Bodø/Glimt — Elverum H

10. Start — Åsane H

11. Florø — Levanger H

12. Tromsdalen — Kongsvinger HB

432-rekker:

1. Viking — Rosenborg UB

2. Odd — Tromsø H

3. Aalesund — Lillestrøm HUB

4. Molde — Vålerenga HU

5. Sandefjord — Kristiansund HUB

6. Brann — Haugesund H

7. Sogndal — Strømsgodset HB

8. Stabæk — Sarpsborg 08 HUB

9. Bodø/Glimt — Elverum H

10. Start — Åsane H

11. Florø — Levanger H

12. Tromsdalen — Kongsvinger HB