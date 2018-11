Mesterliga-dobbel til over tre i odds

Tirsdagens oddsmeny skal for det meste dreie seg om Mesterligaen. Hele åtte kamper fra Mesterligaen venter oss! Flere av disse oppgjørene er meget viktig, og vi gleder oss. Ved siden av dette spilles det kamper i League One og League Two i England. Men alt i alt, det er Mesterligaen fokuset vårt kommer til å ligge denne tirsdagen.

Schalke 04 - Galatasaray Under 2,5 mål? Ja - 1,67

En meget spennende kamp venter oss her. Schalke er på andreplass med fem poeng, mens dagens motstander er kun et poeng bak på tredjeplass. Dermed er dagens kamp veldig viktig.

Hjemmelaget kan ta et langt steg i riktig retning med seier i denne kampen. De er favoritter, men i våres øyne er de litt i overkant for store favoritter her. Disse lagene møttes jo for to uker siden, og det ble 0-0. En ganske så svak kamp med lite sjanser. I den førsteomgangen var det knapt en eneste STOR sjanse å notere. Det er ingen tvil om at Schalke var det beste laget spillemessig, men det dro dem lite nytte av. Det var to lag som begge slet med å skape det helt store offensivt. Men begge lagene gjorde en god kamp defensivt.

I den hjemlige ligaen sliter Schalke 04 veldig. Det ser rett og slett ikke bra ut, og laget ligger på en 14. plass - noe som er direkte nedrykk. Det er dog lenge igjen av sesongen, men laget gikk altså på fem strake tap i innledningen av Bundesliga. Etter dette er 10 poeng tatt på de siste fem. Det er således ingen tvil om at laget har spilt seg opp og tatt tak/ grep. I helgen pliktvant laget mot bunnplasserte Hannover (3-1). Det er gledelig at de blåkledde fra Tyskland er på vei oppover tabbelen. Troppen til dette laget er for bra til å være med i bunnstriden av Bundesliga. Hvis vi regner inn alle turneringer, selv den tyske cupen, har ikke blåtrøyene tapt en kamp på de siste fire.

Galatasaray ligger på andreplass i den hjemlige serien i Trykia. I helgen ble det fullstendig kaos da laget møtte på rival Fenerbache. Vår mann Martin Linnes sendte Galatasaray opp i en 2-0-ledelse etter 49. minutter. Etter 72. minutter sto det plutselig 2-2. Da barket både spillere og lagledere sammen, og over 30 mennesker kranglet. Det endte med tre røde kort.

I Mesterligaen så langt har laget sanket fire poeng, og 3-0-seieren over Lokomotiv Moskva i den første kampen var sterk. Deretter ble det dessverre et 1-0-tap mot gruppens beste lag Porto. Men utfra rapporter vi har fått var det ikke snakk om overkjøring. Galatasaray har et hyggelig fotballag, og holder et visst nivå. De vil ikke komme langt i denne turneringen, men kan med litt hell og dyktihet ta seg videre.

Begrunnelse under 2,5 mål: Det var ikke en stor glede å se disse kampene for to uker siden. Det var en dårlig fotballkamp. I tre av tre Mesterliga-kamper Schalke har spilt så har det blitt under 2,5 mål. I Bundesligaen har syv av ti kamper endt under 2,5 mål. For bortelaget sin del har det to av tre Mesterliga-kamper endt i under 2,5 mål. De slo gruppens klart dårligste, Lokomotiv Moskva, 3-0 i den første kampen. Fire av de siste fem i den tyrkiske serien har endt med under 2,5 mål. Vi ser for oss en ny stillingskrig i dagens kamp. Under 2,5 mål til 1,, er innenfor og tror på lite mål!



FC Porto - Lokomotiv Moskva (0-1) H - 1,85

Porto er et godt fotballag. Portugiserne topper gruppe D med syv poeng etter tre spilte. Dagens kamp skal vinnes, for de er klart bedre enn bortelager her, og da har man nærmest tatt seg videre to runder før slutt. Med seier her er det fortsatt en liten mulighet for at det går galt, men det er lite trolig. Porto var overlegent best i Moskva, og vant ganske så greit 3-1. Posession var 61-39 i favør Porto.

Fem av de siste seks er vunnet i den hjemlige serien. Benfica ble for sterke tredje sist, og vant 1-0. Porto topper tabellen i Portugal med 21 poeng etter ni spilte. Etter en start noe under forventet, har de levert som forventet de siste seks. Normalt sett så har Porto en meget god sjanse til å vinne den hjemlige serien. De vant med syv poeng i fjor, og tapte ikke en eneste kamp. 16-1-0 er sterkt. Året før ble det andreplass, men heller ikke her taper Porto en eneste hjemmekamp. I 2015/ 16-sesongen ble det en tredjeplass, og her tapte faktisk Porto hele tre kamper hjemme. Alt i alt, dette er et meget sterkt hjemmelag.

Lokomotiv Moskva er på en klar andreplass i ligaen i Russland, men allerede etter 13 kamper så ligger Zenit syv poeng foran. Mesterligaen virker rett og slett til å være litt for tøft for Lokomotiv. De har altså kommet i, slikt vi ser det den enkleste gruppen, og er i øyeblikket ikke i nærheten. Null poeng på de første tre mot Porto, Galatasaray og Schalke 04 er tungt. En målforskjell på 1-6 er heller ikke bra.

I Sist kamp mot Porto fikk Moskva rødt kort, men da var det allerede 3-1. Det røde kortet fikk Solomon Kvirkveila.

Begrunnelse (0-1) H: Lokomotiv Moskva er svake, og Porto er det beste laget i denne gruppen. Vi tror hjemmelaget tar en komfortabel seier. Vi synes 1,, er godt betalt på handicap.

