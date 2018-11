Middlesbrough skal tilbake til Premier League

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Etter at de to foregående midtukene, har vært preget av landslagspausen, er det full guffe denne midtuken. Det betyr at det tirsdag er åtte kamper fra den nest siste runden av gruppespillet i Champions League. I tillegg er det midtukerunder i både Championship, League One og League Two i England, så det er et meget omfattende langoddsprogram tirsdag. Her hjemme spilles det også to kamper i Eliteserien i ishockey og i Sverige er det en kamp i SHL. Natt til onsdag spilles det ni kamper i NHL.

Preston - Middlesbrough B 2,40 (spillestopp kl 20.40)

Etter sin flotte 4-1 seier hjemme over Blackburn lørdag, er nå Preston uten tap på sine åtte siste seriekamper. Dessverre er halvparten av de kampene endt med poengdeling, så Preston er fortsatt ikke bedre enn nummer 16 på tabellen. 5-6-7 totalt og 4-3-2 hjemme på Deepdale. Meget viktige Callum Robinson har stått for fem av målene på de siste åtte og står med ni seriemål totalt. Han scoret også ett av målene hjemme mot Blackburn lørdag. Men måtte ut med hamstringsskade i slutten av 2. omgang og den skaden viste seg alvorlig. Er ute i ca tre måneder og det er et stort tilbakeslag for Preston.

Også opprykksjagende Middlesbrough har strålende form, de står med 4-5-1 på de ti siste seriekampene og med 3-3-0 på de seks siste. Sterk 2-1 seier borte mot normalt hjemmesterke Middlesbrough og Tony Pulis gutter ligger på 2. plass og direkte opprykksplass før denne midtukerunden. Totalt 34 poeng og har ettt poeng ned til Leeds på 3. plass. Solide 4-4-1 på bortebane. Pulis kan glede seg over at han har et skadefritt mannskap til sin disposisjon.

Preston endte på 7. plass forrige sesong og hadde sterke 9-8-6 på hjemmebane da, mens Middlesbrough endte på 5. plass. Tilsvarende oppgjør på Deepdale endte med 3-2 seier til Middlesbrough. Det er også verd å merke seg at Preston ikke har slått Boro i de 12 siste innbyrdes oppgjørene uansett turnering og de har ikke slått Middlesbrough på Deepdale siden 1972.

Vel vitende om at Preston er uten tap på sine åtte siste seriekamper, så er det ingen tvil om at laget er svekket av Callum Robinsons fravær i kveld. Godtgående Middlesbrough spilles til pene 2,40 i odds. Det er i og for seg helt greit som et singelspill, men vi dobler opp med over 2,5 mål kamp fra League One.

Southend - Scunthorpe over 2,5 mål - 1,70 (spillestopp kl 20.40)

7-2-10 på de 19 første seriekampene for Southend som ligger på 15. plass (av totalt 24 lag) med sine 23 poeng. Det er åtte poeng opp til Charlton på siste playoffplass og seks poeng ned til Bristol Rovers på nedrykksplass. Svake 3-1-5 på hjemmebane med total målforskjell på 13-12 (snitt på 2,77 mål per hjemmekamp). De tre siste hjemmekampene har alle gått over 2,5 mål og fem av Southends seks siste kamper har gått over 2,5 mål.

Motstander Scunthorpe endte faktisk helt opp på 5. plass i League One forrige sesong og playoff. Lyktes ikke der. Har innledet denne sesongen betydelig svakere og er helt nede på 18. plass etter sine 19 første seriekamper. Totalt 5-6-8 og på bortebane står laget med 3-2-4 (målforskjell på 12-15 og snitter altså tre mål per bortekamp). Sju av Scunthorpes ni siste seriekamper har gått over 2,5 mål.

De tre siste tilsvarende har endt som følger: 2015/16 sesongen 2-1 til Southend, 2016/17-sesongen 3-1 til Southend og sist sesong endte det med 3-2 seier til Southend. Hjemmeseier i kveld betales med 1,70, den samme oddsen tilbys på over 2,5 mål. Det ser uansett ut som det beste alternativet og kombineres med seier til Middlesbrough. Totalodds på denne dobbelen 4,08.

