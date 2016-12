Midtukekupong fra England

Sportspills øvrige fredagsmeny:

En kamp fra Premier League, fire kamper fra Championship, fire kamper fra League One og tre kamper fra League Two er rammen rundt årets nest siste tippekupong fredag. Bonuspotten vokser og er på ca 2,2 mill nå, og innleveringsfristen er kl 20.40. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Hull - Everton

Vi innleder med tippekupongens eneste kamp fra Premier League. Nederlagsdømte Hull innledet Premier League-sesongen med å vinne de to første seriekampene, men på de 15 neste er det kun blitt en seier og som forventet ligger Hull nederst på tabellen med 12 poeng. Opp til Crystal Palace på sikker plass er det fire poeng. Men bortsett fra 0-3 tapet for Manchester City i den siste hjemmekampen, ble det to uavgjorte og en seier på de tre foregående hjemmekampene der laget står med 2-2-5 totalt. Ingen nye fravær eller karantener for Hull.

De seks store har reist ifra på tabellen i Premier League, mens Everton leder pulje to og ligger på 7. plass med totalt 26 poeng. Har møtt alle topp seks-lagene og kun tapt borte for Chelsea (0-5) og hjemme mot Liverpool (0-1), de har slått Arsenal (1-0) og spilt uavgjort mot de tre andre. Likevel må det være lov å si at Everton har skuffet litt. Andre juledag ble det en sterk borteseier mot Leicester (2-0). Men bortetallene er likevel ikke bedre enn 3-1-5. Førstekeeper Maarten Stekelenburg er fortsatt ute, det samme er James McCarthy, Bryan Oviedo, Yannick Bolasie og Muhamed Besic.

Det er slett ikke utenkelig at hjemmelaget kan få med seg ett poeng i kveld. UB.

2. Reading - Fulham

De fire neste kampene er alle hentet fra Championship. Reading fortsetter den meget gode trender og er helt oppe på 3. plass etter seieren hjemme mot Norwich 2. juledag. Står med 43 poeng, men har fortsatt seks poeng opp til Newcastle på 2. plass og direkte opprykk. Hjemme viser tallene knallsterke 8-3-1. Solide 6-0-2 på de åtte siste seriekampene.

Også Fulham er i bra slag og står med 4-3-1 på sine åtte siste seriekamper. Ligger på 8. plass med 36 poeng og har fire poeng opp til den viktige sjetteplassen. 5-4-2 er solide bortetall.

2-2 og 3-0 i de to siste tilsvarende og hjemmesterke Reading taper neppe nå heller. HU.

3. Newcastle - Nottingham Forest

Den store opprykksfavoritten Newcastle gikk på sitt fjerde hjemmetap mandag da laget tapte 0-1 for Sheffield Wednesday og måtte således overgi serieledelsen til Brighton. Men er fortsatt bra i rute til direkte opprykk og har seks poeng ned til reading på 3. plass. Har tross fire hjemmetap, vunnet de sju øvrige og stod med tre strake seire før mandagens tap. Jonjo Shelvey soner sin andre av fem kampers karantene.

Nottingham Forest er langt mer beskjedent plassert og ligger på 18. plass med totalt 26 poeng. Det er ikke mer enn seks poeng ned til Blackburn under streken. Det er bortebane som akilleshælen, totalt står skogvokterne med svake 2-2-8 på bortebane.

Lagene møttes i Nottingham så sent som 2. desember. Da vant faktisk Forest 2-1, men i det oppgjøret spilte Forest med to mann mer i hele andre omgang. Fredag er det tid for revansje for Newcastle. H.

4. Brighton - Cardiff

Hjemmelaget overtok altså serieledelsen etter sin overbevisende 3-0 seier hjemme mot QPR tredje juledag og står med 51 poeng og har hele åtte poeng ned til tredjeplassen. Ursterke 9-2-1 på hjemmebane. Kazenga LuaLua soner fortsatt karantene, mens forsvarsspilleren Sebastien Pocognoli er skadet.

Da er det klart verre stilt for Cardiff som ligger helt nede på 19. plass med 24 poeng. Det er ikke mer enn fire poeng ned til Blackburn under streken. Bortetallene viser svake 2-4-5. Sol Bamba er tilbake etter tre kampers karantene for bortelaget.

Hjemmesterke Brighton har kurs mot Premier League og skal normalt vinne denne. H.

5. Ipswich - Bristol City

Møte mellom to tabellnaboer på nedre halvdel. Ipswich ligger på 16. plass med totalt 28 poeng og står med middelmådige 2-1-3 på sine seks siste hjemmekamper. Normalt hjemmesterke Ipswich har ikke bedre enn 4-5-3 på Portman Road hittil denne sesongen.

Bristol City har hengt godt med i de fleste kampene, men fått dårlig betalt og ligger på 17. plass med toalt 27 poeng. Det er på bortebane laget sliter mest, 2-2-8 er svake tall på reisefot. Kun en av de seks siste kampene er vunnet (1-0-5).

To formsvake lag som møtes her og helgardering synes fornuftig. HUB.

6. Millwall - Gillingham

De fire neste kampene er hentet fra League One der lagene akkurat er kommet halvveis.

3-1-2 på de seks siste seriekampene har sendt Millwall opp på 9. plass på tabellen med totalt 34 poeng. Opp til meget viktige sjetteplassen er det kun tre poeng. Det er på hjemmebane Millwall tar brorparten av poengene sine (6-3-3), borte går det litt tråere (4-1-6). Fire av de seks siste hjemmekampene er vunnet, senest 2. juledag med 2-0 over Swindon.

Gillingham ligger på 16. plass (av totalt 24 lag - de fire nederste rykker ned) med totalt 30 poeng. Det er dog ni poeng ned til nedrykksplass. Gillingham tar i likhet med Millwall de fleste poengene hjemme (5-4-2), bortetallene viser svake 3-2-7).

Det bør være bra sjanse for hjemmeseier her. H.

7. Port Vale - Chesterfield

6-3-3 på hjemmebane er slett ikke verst av Port Vale, men mistrøstige 1-3-7 på bortebane gjør at Port Vale ikke er bedre plassert enn 17. plass med totalt 27 poeng. Formen er i tillegg meget svak med kun to poeng på de seks siste seriekampene.

Chesterfield er dog enda dårligere stilt og ligger tredje sist med totalt 21 poeng. Heller ikke Chesterfield blomstrer på bortebane, 1-2-9 er svakest i ligaen. Seieren kom forøvrig i tredje siste bortekamp mot MK Dons (3-2).

To formsvake lag som møtes her og lagene spiller svært sjelden uavgjort. HB.

8. Milton Keynes Downs - Swindon

Nok er oppgjør fra League One med lag fra nedre tabellhalvdel. Normalt hjemmesterke MK Dons har kun vunnet en hjemmekamp denne sesongen (1-4-7), men levert bra fra seg på bortebane (5-2-4). Står med totalt 24 poeng og har kun tre poeng ned til Shrewsbury under streken. Tok sin første hjemmeseier for sesongen tredje sist mot AFC Wimbledon (1-0), mandag ble det sesongens sjuende hjemmetap (0-1 mot Charlton).

Swindon er a poeng med MK Dons (24 poeng) og tar heller ikke mange seire på bortebane (1-5-6). 1-2-3 på de seks siste seriekampene og kun tre scorede mål på disse forteller det meste om hvor skoen trykker for Swindon.

Ingen lett kamp å vurdere dette. HUB.

9. Rochdale - Shrewsbury

Hjemmelaget er det store formlaget i League One med 5-0-1 på de seks siste seriekampene og det har ført laget helt opp på 4. plass med totalt 39 poeng. Det er likevel hele åtte poeng opp til Sheffield United på andreplass. Råsterke 9-1-2 på hjemmebane.

Klart verre stilt er det med Shrewsbury som ligger fjerde sist og på direkte nedrykk med sine 21 poeng. Det er likevel kun svak målforskjell som forhindrer laget fra å ligger på sikker plass. Bortetallene viser svake 2-3-7.

Det meste taler for hjemmeseier her, selv om dette er en meget uberegnelig liga. H.

10. Cheltenham - Wycombe

De tre siste kampene er alle fra League Two. Hjemmelaget lever farlig i øyeblikket og står i fare for å ryke ut av divisjonen, som de rykket opp til fra National League før denne sesongen. Ligger nest sist (de to siste rykker ned) med totalt 21 poeng. Dog er det jevnt i bunnen, så løpet er aldeles ikke kjørt. Fire av de fem siste seriekampene er tapt, men nest sist glimtet laget til med en sjelden borteseier (2-1 mot Morecambe). Totalt 2-5-5 på hjemmebane.

Motstander Wycombe holder den siste playoffplassen i øyeblikket og har totalt 35 poeng på 6. plass. Men det er hjemmebane som er forcen til Wycombe (7-1-2), borte er tallene svake 3-4-5. Dog er verd å merke seg at de tre borteseirene er kommet i løpet av de fire siste bortekampene. Formen viser strålende 6-1-0 på de sju siste seriekampene.

Bortelaget er altså i knallform og selv om ugarderte borteseire ikke er det kjekkeste undertegnede vet, lar jeg det stå til her. B.

11. Yeovil - Portsmouth

Middelhavsfarer Yeovil ligger på 13. plass med totalt 29 poeng og tar sine klart fleste poeng hjemme (6-2-4). Formen viser variable 2-2-2 på de seks siste seriekampene.

Portsmouth var nære opprykk forrige sesong og endte da som nummer seks, men røk i playoffrunden. Har ambisjoner om opprykk også denne sesongen og ligger på 4. plass med 38 poeng. Det er tre lag som rykker direkte opp fra League Two og opp til Carlisle på 3. plass er det fem poeng. Solide 6-3-3 på bortebane.

5-2-0 på de sju siste bortekampene for Pompey og da taper de ikke nå heller. UB.

12. Hartlepool - Morecambe

Oppgjør mellom to lag som sliter i bunnen. Hjemmelaget ligger på 20. plass og har kun to poeng ned til Cheltenham på nedrykksplass. Har ikke scoret mål på de fire siste seriekampene og kun tatt ett poeng på disse.

Morecambe vant fire av sine fem første seriekamper, men står med 4-2-10 på de seksten siste seriekampene og er havnet i nedrykksstriden. Stod med 1-0-5 på de seks siste seriekampene, før det ble en sjelden opptur med 1-0 seier borte mot Mansfield andre juledag. Det var faktisk lagets femte borteseier, der tallene er såpass gode som 5-2-3.

2-0-1 på de tre siste. Her blir det helgardering. HUB.



