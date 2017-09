Midtukekupong med Champions League

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

For en midtukekupong vi har i vente. Åtte kamper fra første runde i gruppespillet i Champions League, samt fire kamper fra første runde i gruppespillet i Europa League er de tolv utvalgte kampene på tippekupongen. De åtte CL-kampene spilles onsdag, mens de fire EL-kampene spilles torsdag. Bonuspotten vokser og er på ca 1,4 mill kr og innleveringsfristen er kl 20.40. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Liverpool - Sevilla

Gruppe E og dette er to store favorittene til å avansere. Liverpool var sist med i gruppespillet i Champions League i 2014/15-sesongen, men ble da kun treer i sin gruppe. Har ellers vært i Europa League flere ganger de siste sesongene og tok seg som kjent til finalen i 2015/16-sesongen, men har vært i Europa League flere ganger de siste sesongene og tok seg som kjent til finalen i 2015/16-sesongen, da det ble finaletap mot nettopp Sevilla. Adam Lallana og Nathaniel Clyne er fortsatt skadet, så får vi se om Coutinho får sjansen i kveld etter overgangsbråket tidligere i sommer.

Europa League-spesialist Sevilla tok seg til åttedelsfinalen i Champions League forrige sesong, etter å ha vunnet Europe League de tre foregående sesongene. Etter å ha innledet med skuffende 1-1 hjemme mot Espanyol i den hjemlige serien er de to neste vunnet.

Liverpool har tradisjonen tro innledet sterkt hjemme på Anfield i Premier League (to seire), mens bortebane fortsatt er en utfordring (ett poeng og 3-8 i målforskjell).

Liverpool skal stå som favoritter, men spanske lag i Europa er aldri noe å kimse av. HU.

2. Maribor - Spartak Moskva

Den andre kampen i Gruppe E, og møte mellom de to lagene som antas å kjempe om tredjeplassen.

Maribor var sist med i gruppespillet i Champions League i sesongen 2014/15, og da ble det ingen seire (0-3-3). Har ellers vært med i et par gruppespill i Europa League de siste åtte sesongene. Tok seg til gruppespillet ved å eliminere israelske Hapoel Be'er Sheva i playoff. Er uten tap etter åtte serierunder i den hjemlige slovenske ligaen (5-3-0) og på andreplass bak Olimpija Ljubljana.

Russiske Spartak Moskva var faktisk i den øverste seedinggruppen til trekningen og både Liverpool og Sevilla var nok meget fornøyd med at Spartak havnet i deres gruppe. I og med at Spartak Moskva vant den russiske ligaen, gikk de direkte til grupperspillet. Der har de ikke vært med siden sesongen 2012/13. Moderat start på serien hjemme i Russland med 3-3-3 på de ni første seriekampene.

Maribor kan helt klart få noe ut av denne kampen. Vi bruker alle tegn. HUB.

3. Feyenoord - Manchester City

Gruppe F. Feyenoord tok et etterlengtet seriegull i Nederland sist sesong og var således direktekvalifisert til gruppespillet. Det er første gang de ti siste sesongene at laget deltar i gruppespillet i Champions League, men var med i gruppespillet i Europa League sist sesong (i gruppe med Manchester United). Endte på 3. plass i sin gruppe bak Fenerbache og Manchester United. Har innledet strålende i hjemlig serie med fire strake seire og ensom tabelltopp.

Åpent strålende i hjemlig serie har også Manchester City gjort. Bortsett fra 1-1 kampen hjemme mot Everton i andre serierunde, er det blitt tre seire og i helgen ble Liverpool slått 5-0. Dette er sjette sesongen på rad at Manchester City er med i gruppespillet i Champions League, men lenger enn til semifinale i 2015/16-sesongen har ikke laget kommet. Vincent Kompany er ute med skade.

Nederlandsk klubbfotball blir ribbet for de beste spillerne foran hver eneste sesong, men det drives uansett svært godt i Nederland. Det er ikke helt utenkelig at Feyenoord kan få med seg ett poeng, men vi spiller City. B.

4. Shaktar Donetsk - Napoli

Gruppe F. Grunnet gode meritter i de siste sesongens gruppespill i både Europa League og Champions League, var Shaktar på øverste seedingsnivå til trekningen. "Takken" for det var å havne i gruppe med Manchester City og Napoli. De siste ti sesongene har Shaktar deltatt i gruppespill i Europa. Sist sesong ble det dog stopp i 16-delsfinalen i Europa League, mens det ble semifinale i samme turnering sesongen før. Sju seire på de åtte første seriekampene i hjemlig serie og tabelltopp der.

Tre lag står med full pott i Serie A etter de tre første serierundene og Napoli er ett dem. To av tre er spilt på bortebane og Napoli har et bra mannskap denne sesongen. Røk ut i åttedelsfinalen i forrige sesongs Champions League mot Real Madrid. Det var første gangen Napoli var med i gruppespillet i Champions League siden 2011/12-sesongen.

Shaktar Donetsk er et bra lag og Napoli skal ikke senke seg mye for å få trøbbel i Ukraina. UB.

5. FC Porto - Besiktas

Gruppe G og det som på forhånd er ansett å være den jevneste gruppen. Porto er en gjenganger i europeiske sluttspill, og har vært i gruppespill i enten Champions League eller Europa League i alle de ti siste sesongene. Kom seg til åttedelsfinale i Champions League sist sesong, men der ble stopp mot Juventus. Har i likhet med Sporting Lisboa full pott og fem seire i den hjemlige ligaen.

Tyrkiske Besiktas har ikke deltatt i gruppespillet i Champions League siden 2009/10-sesongen, men vært en gjenganger i Europa League de siste sesongene. Kom seg til kvartfinale i Europa League sist sesong. Er uten tap (3-1-0) etter fire serierunder i hjemlig liga.

Rutinerte og hjemmesterke Porto skal ha gode sjanser til tre poeng mot normalt (i Europa) bortesvake Besiktas. H.

6. RB Leipzig - Monaco

Gruppe G og begge er kandidater til gruppeseieren. Etter en strålende sesong i Bundesliga som endte med 2. plass, er RB Leipzig for første gang med i gruppespill i Europa. Innledet sesongen i Bundesliga med bortetap mot Schalke 04 (0-2), men har slått kraftig tilbake med 4-1 seier hjemme mot Freiburg og 2-0 seier borte mot Hamburg. Sterke 12-2-3 på hjemmebane i Bundesliga forrige sesong.

Monaco har solgt store profiler som Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayako og Kylian Mbpappe foran denne sesongen, men innledet likevel årets sesong i Ligue 1 med fire strake seire, før det ble et realt magaplask med 0-4 borte mot Nice i helgen.

I kraft av hjemmebane skal RB Leipzig ha utgangstipset her og vi tror heller ikke de taper. HU.

7. Real Madrid - Apoel Nicosia

Real Madrid ble altså det første laget noensinne til å vinne Champions League to år på rad, da de slo Juventus i vår. I den hjemlig serien har det derimot ikke gått på skinner i sesonginnledningen og kun en av de tre første seriekampene er vunnet. I helgen ble det skuffende 1-1 hjemme mot Levante. Karim Benzema ble skadet der og er ute på ubestemt tid. Cristiano Ronaldo som soner karantene i hjemlig liga, er derimot med i kveld.

Kypriotiske Apoel Nicosia tok seg faktisk til kvartfinale i Champions League i 2011/12-sesongen. Etter det har laget vært med i gruppespillet en gang, sesongen 2014/15. De tre øvrige av de fire siste sesongene ha laget vært i gruppespill i Europa League. Ghayas Zahid ble som kjent til Apoel for kort tid siden.

Vanskelig er det uansett å argumentere for annet enn hjemmeseier her. H.

8. Tottenham - Borussia Dortmund

Møte mellom to lag som har slitt med å markere seg i Europa til tross for gjentatte deltagelser de siste sesongene. Tottenham har dog åpenbart ikke proritert Europa League (seks sesonger på rad og kvartfinale som best). Var i Champions League sluttspillet siste gang i 2010/11-sesongen, da nådde London-laget kvartfinalen. Har innledet Premier League-sesongen med to borteseire, mens kun ett poeng er tatt hjemme på Wembley på to kamper. Viktige Dele Alli soner karantene.

Borussia Dortmund har vært i sluttspillet i Champions League fem av de siste seks sesongene, og var tapende finalist i sesongen 2012/13. Var ellers i kvartfinalen både i 2013/14-sesongen og sist sesong. Da ble det exit mot Monaco. Leder Bundesliga etter de tre første serierundene til tross for at laget kun fikk med seg ett poeng borte mot Freiburg i helgen.

Det blir garantert tett og jevnt på Wembley onsdag og vi tyr til helgardering. HUB.

9. Atalanta - Everton

De fire siste kampene på tippekupongen er altså fra første runde av gruppespillet i Europa League og disse kampene spilles torsdag.

Atalanta er direktekvalifisert til gruppespillet etter sin sterke 4.plass i Serie A forrige sesong. Innledet denne sesongen med to strake tap. Først ble det et ufortjent 0-1 tap hjemme for Roma i første serierunde, mens det ble 1-3 tap borte mot Napoli i andre serierunde. I helgen kom sesongens første trepoenger som ventet når Sassuolo ble slått 2-1. Hadde solide 12-4-3 hjemme i Bergamo forrige sesong.

Everton har hatt en skuffende start på sesongen i premier League og var regelrett sjanseløse hjemme mot Tottenham lørdag og røk 0-3. Har riktignok møtt tøff motstand i starten med bortekamper mot både Manchester City og Chelsea, men kun fire poeng er under forventet. Ronald Koeman er ikke nødvendigvis den som prioriterer Europa League og Atalanta kan helt klart få noe ut av denne kampen. HUB.

10. FC København - Lokomotiv Moskva

Ståle Solbakken og hans FC København var i nærheten av å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League, men er svekket siden fjorårssesongen og røk fortjent mot Qarabag i playoff. I den hjemlig danske serien har det også kladdet innledningsvis, men i helgen ble det i det minste 4-3 seier hjemme mot FC Midtjylland.

Lokomotiv Moskva var direktekvalifisert til gruppespillet og var sist med i gruppespillet i Europa League i 2015/16-sesongen. Vant da sin gruppe, men røk ut i 16-delsfinalen mot Fenerbache. Ligger på 2. plass i den russike serien med 6-2-1 på de ni første seriekampene og er uten bortetap hittil (2-2-0).

Tøff oppgave for FCK dette og vi tror ikke Lokomotiv Moskva taper denne. UB.

11. Arsenal - FC Köln

Etter å ha vært med i gruppespillet i Champions League i noe som ligner en evighet, må altså Arsenal ta til takke med Europa League denne sesongen. Har i vanlig stil innledet med sterke prestasjoner på hjemmebane (to seire) og tilsvarende svake innsatser på bortebane (to tap) i Premier League denne sesongen.

Meget svak start i Bundesliga for FC Köln. 0-1 borte mot Borussia Mönchengladbach i seriepremieren, derettet 1-3 tap hjemme mot Hamburg og i helgen ble det 0-3 tap borte mot Augsburg. Gjør sin første opptreden i Europa på 20 år.

Arsenal leverer stort sett alltid varene hjemme på Emirates og dersom ikke Arsene Wenger totalt nedprioriterer Europa League bør dette bli hjemmeseier. H.

12. Real Sociedad - Rosenborg

Kanonstart i La Liga for Real Sociedad som står med full pott og ni poeng etter de tre første serierundene. Serieåpnet med en knallsterk borteseier mot Celta Vigo (3-2), fulgte opp med en overbevisende 3-0 seier hjemme mot Villarreal og i helgen ble det flotte 4-2 borte mot Deportivo La Coruna.

Rosenborg tok seg overraskende til gruppespillet på bekostning av Ajax, men i sannhetens navn skal det sies at laget hadde marginene med seg i hjemmekampen på Lerkendal. Torsdag er det betydelig tøffere motstand som venter.

Det som kan tale til Rosenborgs fordel er at Real Sociedad søndag kveld skal ta imot Real Madrid til seriekamp hjemme. Og med tanke på laget er ubeseiret i den hjemlige serien, kan seriespillet da stjele fokus. Men hvor enn man snur og vender på det, så skal hjemmelaget vinne denne. H.

96-rekker:

1. Liverpool — Sevilla HU

2. Maribor — Spartak Moskva U

3. Feyenoord — Manchester City B

4. Shakhtar Donetsk — Napoli UB

5. FC Porto — Besiktas H

6. RB Leipzig — Monaco HU

7. Real Madrid — Apoel Nicosia H

8. Tottenham — Borussia Dortmund HU

9. Atalanta — Everton HUB

10. FC København — Lokomotiv Moskva UB

11. Arsenal — FC Köln H

12. Real Sociedad — Rosenborg H

432-rekker:

1. Liverpool — Sevilla HU

2. Maribor — Spartak Moskva HUB

3. Feyenoord — Manchester City B

4. Shakhtar Donetsk — Napoli UB

5. FC Porto — Besiktas H

6. RB Leipzig — Monaco HU

7. Real Madrid — Apoel Nicosia H

8. Tottenham — Borussia Dortmund HUB

9. Atalanta — Everton HUB

10. FC København — Lokomotiv Moskva UB

11. Arsenal — FC Köln H

12. Real Sociedad — Rosenborg H