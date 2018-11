Midtukekupong med Champions League

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra Champions League og seks kamper fra Europa League og det innebærer at det spilles seks kamper onsdag og seks kamper torsdag. Bonuspotten vokser og er på ca 1,7 mill kr på midtukekupongen. Innleveringsfristen er kl 20.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Juventus - Manchester United

10-1-0 på de elleve første seriekampene i Serie A og tre strake seire i gruppespillet i Champions League er den fryktinngytende fasiten til Juventus denne høsten. Var det klart beste laget i det omvendte møtet på Old Trafford for 14 dager siden og er både gruppevinner og klar for sluttspillet med seier i denne. Douglas Costa er helt sikkert ute onsdag, det er også Federico Bernardeschi og Emre Can.

Manchester United hang i taulene i bortemøtet mot Bournemouth lørdag etter første omgang, men hevet seg i andre omgang og snudde kampen til 2-1 seier. Det var lagets tredje ligaseier i løpet av de fire siste serierundene og i tillegg ble det 2-2 borte mot Chelsea tredje sist. Har avansert til 7. plass i Premier League og ligger ni poeng bak serieleder Manchester City. Kun fire poeng på de tre første gruppespillkampene i Champions League, men holder likevel 2. plassen. Nøkkelkampen blir garantert borte mot Valencia i den siste runden. Romelu Lukaku er ikke med i kveld og risikerer også å miste søndagens storkamp mot Manchester City. Antonio Valencia er dog tilbake i troppen etter å ha vært ute noen uker.

Juventus har full kontroll i denne gruppen. Det er mange store favoritter på midtukekupongen og Juventus er blant dem. Vi må ha noen "vekk" og kjører halvgardering på denne. HU.

2. Manchester City - Shaktar Donetsk

Manchester City fosser frem i Premier League og smadret Southampton 6-1 hjemme på Etihad søndag ettermiddag. Overtok dermed tabelledelsen igjen og står med råsterke 33-4 i målforskjell på sine elleve første seriekamper. Tapte sensasjonelt åpningskampen i gruppespillet hjemme mot Lyon med 2-1, men har deretter vunnet 2-1 borte mot Hoffenheim og 3-0 borte mot Shaktar Donetsk og er tilbake i føringen i gruppe F. Kevin De Bruyne er igjen ute på ubestemt tid og sammen med Mangala eneste spiller som er ute for City. Både Ilkay Gundogan og Nicolas Otamendi er inkludert i troppen.

Shaktar Donetsk spilte 2-2 i begge sine to første gruppespillkamper mot hvv Hoffenheim hjemme og Lyon borte, men røk altså 0-3 hjemme for City for 14 dager siden. Er sist i gruppe med to poeng. Taison, Ivan Ordets og Maksim Malyshev er alle ute med skader.

Manchester City blir blant midtukekupongens største favoritter og ryker ikke på "Lyon-variant" her. H.

3. Lyon - Hoffenheim

Gruppe F der Lyon ligger på 2. plass med fem poeng, mens Hoffenheim ligger på 3. plass med to poeng.

Lyon med skuffende 1-1 hjemme mot Bordeaux i lørdagens seriekamp i Ligue 1, men holder likevel 4. plassen. Står med 21 poeng etter rekken 6-3-3 på sine 12 første seriekamper. 4-2-1 hjemme. Tok altså en sensasjonell 2-1 seier borte mot Manchester City i den første gruppespillkampen og har deretter spilt 2-2 hjemme mot Shaktar Donetsk og 3-3 borte mot Hoffenheim. Viktige Nabil Fekir er tilbake etter skade og dermed er laget stort sett intakt.

Hoffenheim med en meget overraskende 4-1 seier borte mot Bayer Leverkusen i lørdagens seriekamp i Bundesliga. Det sendte laget opp på 7. plass i serien etter variable 5-1-4 på de 10 første seriekampene. 2-2 borte mot Shaktar Donetsk, så 1-2 tap hjemme mot Manchester City og 3-3 hjemme mot Lyon i det omvendte møtet for 14 dager siden. Må unngå tap onsdag for fortsatt å ha mulighet til å avansere til sluttspill. 3-0-2 på de fem første bortekampene i Bundesliga. Fire-fem spillere er ute med skader, men det er spillere som ikke har vært i aksjon denne sesongen. Således kan trener Julian Nagelsmann stille med sitt beste lag.

Lyon er favoritter hjemme, men Hoffenheim har vist klar bedring i det siste, så vi helgarderer. HUB.

4. Bayern München - AEK Athen

Bayern München er fortsatt ikke helt der de skal være denne sesongen. Det er ihvertfall overraskende at Bayern ikke klarer å holde på sin 1-0 ledelse hjemme mot Freiburg i helgens seriekamp. Lucas Holer utlignet for gjestene i sluttminuttene. Totalt står Bayern med 6-2-2 på de ti første seriekampene og laget ligger på 3. plass i Bundesliga. I Champions League går det dog bra. 2-0 seire borte over både Benfica og AEK Athen, samt 1-1 hjemme mot Ajax i de tre første gruppespillkampene. Seier onsdag betyr at laget tar at langt steg mot gruppespill. Tolisso, Coman, Robben og Thiago er uaktuelle onsdag.

AEK Athen er fortsatt uten poeng og det må et mirakel til om laget skal avansere til sluttspill. 0-2 tap hjemme mot Bayern München for 14 dager siden og 0-3 tap borte mot Ajax i åpningskampen. 2-3 tap for Benfica i den ene spilte hjemmekampen. Helder Lopes soner karantene for rødt kort.

Bayern München blir i likhet med Manchester City blant midtukekupongens største favoritter og det er vanskelig å finne argumenter for annet enn hjemmeseier her. H.

5. Benfica - Ajax

Benfica gikk på et meget overraskende hjemmetap mot middelhavsfarer Moreirense i helgens seriekamp i hjemlig liga med 1-3. Mon tro om denne gruppespillkampen var i tankene allerede da. Er faktisk nede på 5. plass i serien etter helgens serierunde og står med 5-2-2 på sine ni første seriekamper. Det skiller likevel kun fire poeng opp til serieleder Porto. To tap og en seier på de tre første gruppespillkampene, og må vinne onsdagens kamp for å kunne ha mulighet på 2. plassen. Ruben Dias er tilbake etter karantene.

Ajax med imponerende sju poeng på sine tre første gruppespillkamper og unngår laget tap her, er det svært gode muligheter for avansement fra gruppa. Imponerte stort i 1-1 kampen borte mot Bayern München og vant det omvendte oppgjøret mot Benfica for 14 dager siden med 1-0 etter at Noussar Mazraoui scoret seiersmålet to minutter på overtid. I hjemlig liga går det også utmerket med 9-1-1 på de 11 første seriekampene. tross det er det fem poeng opp til serieleder PSV Eindhoven som står med maksimale 33 poeng. Det er trolig at Ajax kan mønstre samme startellever i denne kampen, som i det omvendte møtet for 14 dager siden.

Hjemmelaget bør helst ha seier onsdag, og Ajax vil være storfornøyd dersom de reiser fra Lisboa med ett poeng. HU.

6. Viktoria Plzen - Real Madrid

Tsjekkiske Viktoria Plzen innledet med ett poeng etter 2-2 hjemme mot CSKA Moskva i den første gruppespillkampen, men røk så stygge 0-5 borte mot Roma i den andre gruppespillkampen. Men hang forbausende bra med i bortemøtet mot Real Madrid for 14 dager siden og tapte kun 1-2. Sju seire av sju mulige i den hjemlige serien der laget er a poeng med serieleder Slavia Praha etter de 14 første serierundene. Spissen Michal Krmencik er ute for resten av sesongen, men han er samtidig det eneste fraværet for hjemmelaget.

"Kriserammede" Real Madrid måtte slite for seieren hjemme mot Valladolid i helgens seriekamp i La Liga, men to scoringer i løpet av de ti siste minuttene gjorde at det ble 2-0 seier. Fire tap på de elleve første seriekampene (5-2-4) er uvant kost for Real Madrid som ligger på 6. plass med 17 poeng, men det er ikke mer enn sju poeng opp til serieleder Barcelona. Innledet gruppespillet med en komfortabel 3-0 seier hjemme mot Roma, men røk så meget overraskende 0-1 i bortekampen mot CSKA Moskva. Før det altså ble 2-1 seier i det omvendte møtet mot Viktoria Plzen for 14 dager siden. Marcelo, Daniel Carvajal og Raphael Varane er alle på skadelisten.

Real Madrid har kommet seg noe i det siste og bør fikse tre poeng i Plzen onsdag kveld. B.



7. Malmö - Sarpsborg 08

De seks neste kampene er alle hentet fra gruppespillet i Europa League og alle disse spilles torsdag.

Vi starter med en høyinteressant kamp i Gruppe I. Her skiller det kun tre poeng mellom gruppeleder Genk og Besiktas som ligger sist med tre poeng. Malmö innledet med et forventet bortetap mot Genk, men deretter ble det en sterk 2-0 seier hjemme mot Besiktas, mens det altså 1-1 borte mot Sarpsborg 08 i det omvendte møtet for 14 dager siden. Uwe Röslers gutter har vist strålende form i Allsvenskan de siste månedene og står med 6-3-1 på de ti siste seriekampene. Ligger på 4.plass før helgens avsluttende runde og har fortsatt mulighet på 3. plassen.

Sarpsborg 08 har havarert i Eliteserien og kun kapret en seier på sine ti siste seriekamper og står med 1-2-7 på disse. Men I Europa League har det vært helt andre takter over laget. Tapte riktignok 1-3 i åpningskampen borte mot Besiktas. Men så ble det knallsterke 3-1 hjemme mot Genk og for 14 dager siden var laget klart best i hjemmemøtet mot Malmö, men måtte likevel nøye seg med 1-1. To av de tre siste i gruppespillet skal imidlertid spilles borte,så det trengs flere mirakler fra Geir Bakkes menn for å nå sluttspillet.

Det er vrient å argumentere for borteseier og trolig vinner Malmö denne. Vi tar oss likevel råd til en halvgardering. HU.

8. Genk - Besiktas

Sander Berge og Genk spilte toppkamp hjemme mot Club Brügge i den hjemlige serien lørdag og måtte nøye seg med 1-1 der. Er dermed fortsatt ubeseiret og står med knallsterke 10-4-0 på de 14 første seriekampene og beholdt dermed sin tre poengs ledelse til Brügge på toppen av tabellen. Knallsterk 4-2 seier borte mot Besiktas for 14 dager siden og vant også åpningskampen hjemme mot Malmö med 2-0. Men ble altså slått 1-3 av Sarpsborg 08 i den andre runden. Tre poeng torsdag, sender uansett laget er langt steg mot sluttspill.

Tyrkiske Besiktas ligger overraskende sist i gruppa etter de tre første rundene. Og har i tillegg to av de tre siste gjenstående på bortebane. Sjanseløse borte mot Malmö i den forrige bortekampen og røk altså 2-4 mot Genk i det omvendte møtet hjemme i Istanbul for 14 dager siden.

Vi gir Genk full tillit her. H.

9. Bate Borisov - Chelsea

Hviterussiske Bate Borisov var som ventet sjanseløse i det omvendte møtet på Stamford Bridge for 14 dager siden og røk 1-3. Tok en litt overraskende 2-0 seier borte mot Vidi i åpningsrunden, men røk enda mer overraskende hele 1-4 hjemme for Paok i den andre runden. I den hjemlige serien er laget serievinner og har 14 poeng ned til Shaktar Soligorsk når det gjenstår tre serierunder. Vladislav Malkevich and Vladislav Mukhamedov er fortsatt ute med skader for hjemmelaget.

Chelsea avanserte til 2. plass i Premier League etter helgens serierunde og der er laget fortsatt ubeseiret etter 8-3-0 på de 11 første seriekampene. Står med full pott etter de tre første gruppespillkampene, selv om de har nøyd seg med 1-0 seier både mot PAOK (borte) og Vidi (hjemme). Komfortabel 3-1 seier hjemme mot Bate i det omvendte møtet for 14 dager siden. Chelsea kommer nok til å rotere noe på sitt lag også til denne Europa League-kampen.

Chelsea må ikke vinne denne kampen og kanskje kan Bate knipe ett poeng? UB.

10. Rosenborg - FC Salzburg

Det har vært en god uke for Rosenborg her hjemme. Forrige søndag vant laget 2-1 borte mot Brann i serien, torsdag tok laget seg til cupfinale etter 2-1 seier mot Start og søndag sikret laget nok gullet med 3-1 seier hjemme mot Odd. To serierunder før slutt har Rosenborg fem poeng ned til serietoer Brann og trenger kun ett poeng på sine to siste seriekamper for å bli seriemester igjen. I Europa League har det gått dårlig. Innledet med 0-1 tap borte for Celtic, ble så utspilt og tapte 1-3 hjemme mot RB Leipzig og for 14 dager siden ble laget utspilt i det omvendte møtet i Østerrike og tapte meget fortjent 0-3.

Etter to strake poengdelinger i hjemlig liga, var FC Salzburg tilbake på vinnersporet med 2-1 seier hjemme over Mattersburg i søndagen seriekamp. Står med knallsterke 11-2-0 på de 13 første seriekampene og er allerede tolv poeng foran LASK Linz på andreplass. Tok seg helt til semifinale i Europa League forrige sesong, men det røk laget etter ekstraomganger mot Marseille. Full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene denne sesongen.

Rosenborg har nok fått mye positiv energi etter tre seire den siste uken og vi håper (og tror litt) på at trønderne kan vinne denne. HUB på 432-rekkeren (UB på 96-rekkeren).

11. Celtic - RB Leipzig

Nøkkelkamp i Rosenborgs gruppe. Celtic innledet gruppespillet med å slå Rosenborg 1-0 hjemme i Glasgow, men har tapt sine to neste. Først 1-3 borte mot Salzburg og dernest 0-2 borte for Leipzig, men har altså to av sine tre siste gruppespillkamper igjen hjemme. Etter en variabel start i hjemlig liga, har Celtic fått opp dampen. Smadret serieleder Hearts 5-0 hjemme i helgen og det var Celtics femte strake seier. Kun ett poeng skiller opp til serieleder Hearts nå.

RB Leipzig innledet Bundesliga med 1-4 tap borte for Borussia Dortmund, men er ubeseiret på sine ni neste seriekamper og står med 5-4-1 totalt og ligger på 4. plass med 19 poeng, fem poeng bak serieleder Borussia Dortmund. Råsterk 3-0 seier borte mot Hertha Berlin lørdag kveld. Innledet gruppespillet med å tape 2-3 hjemme for Salzburg, men vant deretter 3-1 borte mot Rosenborg og 2-0 hjemme mot Celtic i det omvendte møtet med 14 dager siden. To tøffe bortekamper nå, før en tilsynelatende enkel hjemmekamp mot Rosenborg i den siste gruppespillrunden.

Celtic er normalt seige hjemme og kan ta denne. Vi spiller frekt H på 96-rekkeren, men spiller HUB på 432-rekkeren.

12. Arsenal - Sporting Lisboa

Arsenal innledet Premier League-sesongen med å tape 0-2 hjemme for Manchester City og deretter 2-3 borte for Chelsea. Men deretter er Arsenal uten tap og står med 7-2-0 på sine ni siste seriekamper. 1-1 hjemme mot Liverpool i helgens storkamp på Emirates. Full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene i Europa League og vant det omvendte oppgjøret i Lisboa for 14 dager siden med 1-0.

Sporting Lisboa stod med 2-0 seier hjemme mot Qarabag og 2-1 seier borte mot Vorskla Poltava før hjemmemøtet mot Arsenal for 14 dager siden. Der ble det altså tap 0-1. Bortekamp mot Qarabag og hjemmekamp mot Vorskla gjenstår etter torsdagens kamp på Emirates. Selv med tap torsdag, er Sporting klare favoritter til å slå følge med Arsenal til sluttspillet. I likhet med både Porto og Benfica, har Sporting allerede to tap i hjemlig liga på de ni første seriekampene. Ligger på 3. plass med 19 poeng og har kun to poeng opp til serieleder Porto.

Arsenal vil helt sikkert rotere litt på laget sitt, men hjemme på Emirates bør det uansett bli tre nye poeng. H.

96-rekker:

1. Juventus — Manchester United HU

2. Manchester City — Shakhtar Donetsk H

3. Lyon — Hoffenheim HUB

4. Bayern München — AEK Athen H

5. Benfica — Ajax HU

6. Viktoria Plzen — Real Madrid B

7. Malmö — Sarpsborg 08 HU

8. Genk — Besiktas H

9. BATE Borisov — Chelsea UB

10. Rosenborg — FC Salzburg UB

11. Celtic — RB Leipzig H

12. Arsenal — Sporting Lisboa H

432-rekker:

1. Juventus — Manchester United HU

2. Manchester City — Shakhtar Donetsk H

3. Lyon — Hoffenheim HUB

4. Bayern München — AEK Athen H

5. Benfica — Ajax HU

6. Viktoria Plzen — Real Madrid B

7. Malmö — Sarpsborg 08 HU

8. Genk — Besiktas H

9. BATE Borisov — Chelsea UB

10. Rosenborg — FC Salzburg HUB

11. Celtic — RB Leipzig HUB

12. Arsenal — Sporting Lisboa H