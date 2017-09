Midtukekupong med England som storfavoritt

Sportspills øvrige fredagsmeny:

På grunn av meget labert kamptilbud, er altså tippekupongen midtuke flyttet til fredag. Den består av åtte kamper fra VM-kvalifiseringen, tre kamper fra Irsk Premier Division og en kamp fra irsk 1. divisjon. Innleveringsfristen er kl 20.30 og bonuspotten er på ca 90 000 kr. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Norge - Aserbajdsjan

Fattige fire poeng er fasiten for Norge etter seks spilte kvalifiseringskamper og med unntak av bortekampen mot Tyskland kommende mandag, er det gjenstående programmet klart overkommelig. Ni poeng på de fire siste vil uansett ikke hjelpe, Norge kommer ikke til neste års sluttspill i Russland. Tore Reginiussen er skadet, ellers har Lars Lagerbäck sine beste menn tilgjengelig.

Aserbajdsjan har faktisk fått med seg sju poeng på sine seks første kvalifiseringskamper, deriblant 1-0 seier i hjemmemøtet mot Norge. De sju poengene kom i de tre første kvalkampene. De tre siste er alle tapt.

Norge bør vinne denne. H.

2. Tsjekkia - Tyskland

Fire poeng opp til Nord-Irland på andreplass for Tsjekkia, som møter nettopp Nord-Irland borte mandag kveld. Nord-Irland møter San Marino borte i kveld og all fornuft tilsier at avstanden mellom de to lagene er pkt til sju poeng før mandagens kamp i Belfast. Tsjekkia har kun vunnet en av sine tre hjemmekamper i kvaliken.

Tyskland stilte med et veldig reservepreget mannskap i sommeren Federations Cup, men vant likevel hele turneringen. Landslagssjef Joachim Löw har med andre ord rikelig med spillere å velge blant. Tyskland har vunnet alle sine seks første kamper i gruppe A med samlet målforskjell 27-1.

Det er vanskelig å argumentere for annet enn borteseier her. B.

3. San Marino - Nord-Irland

Tredje kampen fra gruppe C på tippekupongen og "how do you make a case of this one"?

1-30 i målforskjell for San Marino hittil og 0-8 tap hjemme for Tyskland og 0-6 tap hjemme for Tsjekkia forteller mom hvor nivået ligger. Nord-Irland har et klart grep om andreplassen i denne gruppa og vinner greit. B.

4. Danmark - Polen

Gruppe E der Polen har festet grep om gruppeseieren med sine 16 poeng. Polen har dermed seks poeng ned til Montenegro på 2. plass og Danmark på 3. plass. Polen har et overkommelig program igjen etter denne og blir nok gruppevinner.

Åge Hareide og Danmark må nok vinne denne kampen for å sjanse på andreplassen. Tapte sin hjemmekamp mot Montenegro og har i tillegg bortekamp igjen mot nettopp Montenegro. Den må de ikke tape, og selv om de skulle få med seg ett poeng fra den, må de i tillegg ta flere poeng enn Montenegro i de tre øvrige. Nicklas Bendtner er tilbake i den danske troppen.

Polen med radarparet Robert Lewandowski og en friskmeldt Alexander Milik på topp, er ikke lette å slå og både Romania og Montenegro er slått på bortebane tidligere i kvaliken. Vi bruker alle tegn på denne. HUB.

5. Romania - Armenia

Det er mange store favoritter på fredagens tippekupong, men dette måvære en overspilt storfavoritt.

Romania har riktignok møtt topplagene Montenegro, Polen og Danmark på hjemmebane, men klarte ikke å vinne noen av dem. Borte er det blitt en av hver. Har i tillegg tøffe gjenstående bortekamper mot Montenegro og Danmark, så VM-sluttspill blir det ikke.

Motstander Armenia har tapt alle sine bortekamper mot hhv Polen (1-2), Danmark (0-1) og Montenegro (1-4).

Vi tar med en veldig godt betalt uavgjort her. HU.

6. Malta - England

Gruppe F og der troner som ventet Malta helt nederst og England helt øverst. Malta har tapt alle kvalifiseringskampene hittil. 1-5 mot Skottland, 0-1 mot Slovenia og 1-3 mot Slovakia.

England har kun vunnet en av sine tre bortekamper (1-0 mot Slovakia). Både mot Slovenia (0-0) og mot Skottland (2-2) endte det med poengdeling. Har ikke mer enn to poeng ned til gruppetoer Slovakia og tre poeng ned til gruppetreer Slovenia før denne og skal møte de to lagene i de to neste.

85 % har markert for B i denne. Vi gjør ikke et unntak. B.

7. Litauen - Skottland

Gruppe F. Litauen med 5 poeng på sine seks første kvalifiseringskamper og ett av poengene kom i bortemøtet mot nettopp Skottland. På hjemmebane er det blitt 2-2 mot Slovenia, 2-0 seier mot Malta og 1-2 mot Slovakia.

Skottland med åtte poeng hittil og det betyr fire poeng opp til gruppetoer Slovakia. De to mistede poengene i hjemmemøtet mot Litauen kan vise seg å bli svært kostbare. Ledet 2-1 langt inn i overtiden hjemme mot England sist, men måtte se at Harry Kane utlignet tre minutter på overtid. Har hjemmekamper mot Malta og Slovakia i de to neste, så håpet om andreplass lever enda.

Også Skottland er stor favoritt på tippekupongen, men ikke gitt at de vinner denne. UB.

8. Slovakia - Slovenia

Kanonviktig kamp i gruppe F. Slovakia innledet kvaliken med å tape 0-1 hjemme mot England og med å tape 0-1 borte for Slovenia. De fire neste er alle vunnet og seier her vil gjøre at Slovakia fester grepet om andreplassen og får en luke på fire poeng ned til 3. plassen. Men har tøffe bortekamper mot hhv England og Skottland i de to neste.

Ustabil kvalik av Slovenia hittil. Innledet kvaliken med å rote bort to poeng borte mot Litauen (2-2), men slo tilbake med 1-0 seier hjemme mot Slovakia i kampen etter. Røk 0-1 borte for Skottland i siste bortekamp. Må ha poeng i denne for å holde liv i kampen om andreplassen.

Marek Hamsik og hans lagkamerater skal stå som klar favoritt her. Men all den tid det kryr av storfavoritter på tippekupongen fredag, tar vi med en halvgardering. HU.

9. Bohemians Dublin - Galway

De tre neste kampene er alle hentet fra Irsk Premier Division. Middelhavsfarer Bohemians ligger på 6. plass (av totalt 12 lag) med sine 33 poeng. Sju serierunder før slutt er det 10 poeng opp til Derry City på 3. plass (som gir Europa League kvalik). Meget pussige 3-3-7 på hjemmebane og 7-0-6 på bortebane. Kun ett poeng på de tre siste hjemmekampene.

Galway ligger nest sist med 25 poeng med sju serierunder igjen. Men det er kort vei opp. Svake 1-6-6 på bortebane. Dog er det verd å merke seg at den borteseieren kom i siste bortekamp mot Finn Harps.

Hjemmelaget er store favoritter på tippekupongen, men Galway har altså spilt uavgjort i halvparten av sine bortekamper. HUB.

10. Dundalk - St. Patricks

Ny storfavoritt fra irsk Premier Division. Dundalk er på andreplass med 53 poeng, men likevel 17 poeng bak serieleder Cork. Derry på 3. plass har på sin side 10 poeng opp til Dundalk, så andreplassen ser meget trygg ut. 9-1-3 på hjemmebane og formen er bra med 4-1-1 på de seks siste seriekampene.

Motstander St. Patricks ligger på 8. plass med totalt 30 poeng. Moderate 2-7-4 på bortebane, men formen er meget bra om dagen med 4-1-1 på de seks siste seriekampene.

Ikke helt utenkelig at formsterke St. Patricks kan få med seg poeng her. HU.

11. Limerick - Finn Harps

Møte mellom to tabellnaboer. Limerick på 7. plass med 31 poeng. Står med variable 4-5-4 på hjemmebane, men formen er svak med 1-1-4 på de seks siste seriekampene.

Finn Harps med 2-0-4 på de seks siste seriekampene og ligger på 10. plass med 27 poeng. Moderate 4-2-7 på bortebane.

To formløse lag dette og helgardering synes fornuftig. HUB.

12. Waterford - Shelbourne

Den siste kampen er fra irsk 1. divisjon. Serieleder Waterford har 52 poeng og dermed sju poeng ned til Cobh Ramblers når det gjenstår fire serierunder. Kruttsterke 11-1-0 på hjemmebane og seier i kveld vil si at laget nesten er garantert opprykk.

Motstander Shelbourne er helt i ingenmannsland og ligger tredje sist med 30 poeng, men har 11 poeng ned til Wexford Youths som ligger nest sist. Har faktisk vunnet to av sine siste bortekamper og har brukbare 6-1-5 på bortebane, tabellplasseringen tatt i betraktning.

Det endte 1-0 til Waterford i tiilsvarende seriemøte 6. mai, og med opprykk i sikte er det vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier her. H.

96-rekker:

1. Norge — Aserbajdsjan H

2. Tsjekkia — Tyskland B

3. San Marino — Nord-Irland B

4. Danmark — Polen HU

5. Romania — Armenia HU

6. Malta — England B

7. Litauen — Skottland UB

8. Slovakia — Slovenia HU

9. Bohemians Dublin — Galway H

10. Dundalk — St. Patricks HU

11. Limerick FC — Finn Harps HUB

12. Waterford — Shelbourne H



432-rekker:

1. Norge — Aserbajdsjan H

2. Tsjekkia — Tyskland B

3. San Marino — Nord-Irland B

4. Danmark — Polen HUB

5. Romania — Armenia HU

6. Malta — England B

7. Litauen — Skottland UB

8. Slovakia — Slovenia HU

9. Bohemians Dublin — Galway HUB

10. Dundalk — St. Patricks HU

11. Limerick FC — Finn Harps HUB

12. Waterford — Shelbourne H