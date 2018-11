Midtukekupong med skyhøy bonuspott

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Grunnet landslagsperioden vi nå er inne i, har Norsk Tipping valgt å flytte midtukekupongen til tirsdag. Innleveringsfristen er kl 20.40. Samtlige tolv kamper skal spilles i dag og det er siste sjanse til å slå kloa i Bonuspotten. Den er på maksimale ca 3 mill kr i kveld og dersom ikke en spiller er alene om tolv rette i kveld, skal Bonuspotten deles ut på lørdagens tippekupong. Det er åtte landskamper og fire omkamper fra 1. runde i den engelske FA-cupen som utgjør ukens midtukekupong. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Portugal - Polen

Nations League divisjon A, gruppe 3. Denne gruppen som i tillegg bestod av Italia er allerede avgjort. Etter at Portugal klarte 0-0 borte mot Italia lørdag, er Portugal klare som gruppevinner, mens Polen rykker ned.

Kampen spilles i Guimaraes. Cristiano Ronaldo er som kjent ikke med i troppen og forsvarsspilleren Mario Rui må sone karantene for gule kort. Forsvarskollega Pepe er tilbake etter karantene, mens Andre Gomes og Bernardo Silva er ute med skader. Portugal gjorde et bra VM, men røk ufortjent 1-2 mot Uruguay i åttedelsfinalen. Det er det eneste tapet til Portugal i løpet av de tolv siste landskampene.

Polen var også med i VM, men leverte skuffende der og tok seg ikke videre fra gruppespillet. Klarte 1-1 borte mot Italia i åpningskampen i Nations League, men røk så 2-3 hjemme for Portugal og 0-1 hjemme for Italia, og er klare for nedrykk. Robert Lewandowski er ikke med i kveld, ellers er det litt uvisst hvilken ellever Polen sender utpå.

Portugal skal stå som favoritt, men kampen betyr ingenting. Vi gir Polen en viss sjanse til å få med seg et resultat. HU.



2. Sverige - Russland

Sverige gjennomførte et strålende VM i Russland i sommer og tok seg helt til helt til kvartfinale. Der ble dog Sverige for lette mot England og tapte 0-2. Ikke uventet ble det en slags reaksjon for Sverige som innledet Nations League med å tape 2-3 hjemme for Tyrkia. Men holdt så Russland til 0-0 borte og tok en råsterk 1-0 seier borte mot Tyrkia lørdag. Dermed vil seier og tre poeng i kveld, gjøre at Sverige går forbi Russland og vinner gruppen. Emil Forsberg er fortsatt ute med skade for Sverige, ellers kan Janne Andersson mønstre sitt beste lag.

Også Russland imponerte i sommerens fotball-VM på hjemmebane og tok seg også til kvartfinale. Der ble det exit etter straffesparkkonkurranse mot Kroatia. Har fulgt opp med gode prestasjoner i Nations League og står med sju poeng på de tre første kampene. Men må altså unngå tap i kveld, for ikke å miste 1. plassen. Er ganske hardt rammet av skader, og Denis Cheryshev, Aleksandr Golovin, Roman Zobnin, Mario Fernandes og Fedor Kudryashov mister alle kveldens kamp. Men viktige Artem Dzyuba skal være friskmeldt.

Sverige må vinne, mens uavgjort er nok for Russland. HU.

3. Skottland - Israel

Nations League og helt avgjørende kamp i divisjon C, gruppe 1. Skottland er helt avhengige av å vinne, siden Israel vant det omvendte møtet med 2-1. Gjorde jobben sin borte mot Albania lørdag med en solid 4-0 seier. Står i likhet med Israel med seks poeng før kveldens avgjørende kamp. Manager Alex McLeish har måttet tåle en rekke forfall til de siste landskampene og hele ni spillere som kunne være aktuelle, er ute av ulike grunner.

Israel innledet gruppespillet med å tape 0-1 borte for Albania, men etter 2-1 seier og 1-0 seier hjemme mot Albania, trenger altså Israel kun ett poeng for å sikre gruppeseieren på Hampden Park i kveld.

Et fullsatt Hampden Park hjelper Skottland til seier? H.

4. Montenegro - Romania

Montenegro ligger på 3. plass med sju poeng i denne gruppa (Serbia leder med 11 poeng). 1-2-tap i nabooppgjøret mot Serbia lørdag. Žarko Tomašević (f), Stefan Savić (f), Filip Stojković (f), Nikola Vukčević (mb) samt storscorer og kaptein Stevan Jovetić (a) mangler alle med skader (kilde www.tipsavisen.no). Klarte 0-0 i Romania i åpningskampen.

Romania er kun to poeng bak Serbia på 1. plass, men med tanke på at Serbia har en meget overkommelig hjemmekamp mot Litauen, må det et under til om de skal vinne gruppen. Er faktisk uten tap på sine fem første gruppespillkamper, men tre av disse har endt med poengdeling.

HU bør være tilstrekkelig.

5. Serbia - Litauen

For Serbia er forutsetningene før kveldens kamp veldig enkle, seier betyr gruppeseier og opprykk. Serbia gjorde et meget positivt inntrykk under sommerens fotball-VM, selv om de ikke klarte å ta seg videre til sluttspill i gruppe med blant annet Brasil og Sveits. Står med 3-2-0 på de fem første gruppespillkampene og har en viss Aleksandar Mitrovic som spiss.

Litauen står uten poeng på sine fem første gruppespillkamper og rykker ned . Røk 0-3 borte for Romania lørdag og røk 0-2 for Montenegro i den andre spilte bortekampen i denne gruppa. Totalen viser 1-2-16 på de 19 spilte landskampene.

Serbia blir midtukekupongens aller største favoritt og skal vinne denne. H.

6. Malta - Færøyene

Nations League divisjon D, gruppe 3. Og for sikkerhets skyld et bunnoppgjør i tillegg.

Malta har tatt to poeng på sine fem første gruppespillkamper. De poengene er begge tatt mot Aserbadsjan (1-1 både hjemme og borte). Røk stygge 0-5 hjemme mot Kosovo lørdag. Andrei Agius og Steve Borg er begge tilbake etter å ha sonet karantene i den kampen.

Færøyene innledet gruppespillet i Nations League med å slå nettopp Malta 3-1 hjemme. De fire resterende har endt med tre tap og en poengdeling hjemme mot Kosovo (1-1). Fem tap på de seks siste bortekampene, men har faktisk vunnet borte mot både Liechstentein (3-2) og Latvia (2-0) på vårparten i år.

Denne er vrien. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Italia - USA

Privatlandskamp som spilles i belgiske Genk. Italia var som kjent ikke med i sommerens fotball-VM og kom også skeivt ut i Nations League. Innledet her med kun å klare 1-1 hjemme mot Polen og tapte deretter 0-1 borte for Portugal. Tok så en etterlengtet 1-0 seier borte mot Polen, men måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Portugal lørdag og ender på 2. plass i sin gruppe. Landslagssjef Roberto Mancini har valgt å sende hjem flere av sine profilerte spillere og verken Ciro Immobile, Giorgio Chiellini, Alessandro Florenzi, Jorginho eller Lorenzo Insigne er med i kveldens tropp. Det betyr at flere unge spillere kan få sin debut i kveld.

USA var heller ikke med i sommeren fotball-VM og har derfor kun spilt privatlandskamper dette året. Det har gått heller dårlig og USA står med 1-2-4 på sine sju siste landskamper, etter torsdagens 0-3 tap for England på Wembley. Manager Dave Sarachan er ventet å gjøre flere endringer fra den kampen til kveldens kamp i Genk.

Italia og privatlandskamper er ikke nødvendigvis synonymt med seier og merk også at kampen spilles i Belgia. HU på 96-rekkeren. HUB på 432-rekkeren.

8. Frankrike - Uruguay

Privatlandskamp som spilles på Stade de France i Paris og første gang lagene møtes etter kvartfinalen i sommeren fotball-VM der Frankrike vant 2-0

Regjerende verdensmester Frankrike innledet Nations League med 0-0 borte mot Tyskland, og vant deretter 2-1 i sine to neste. Men fikk juling borte mot Nederland fredag kveld og tapte ikke uventet den kampen. Ettersom Nederland maktet 2-2 borte mot Tyskland mandag, ble Nederland gruppevinnet. Manager Didier Deschamps må klare seg uten kvartetten Alexandre Lacazette, Paul Pogba, Anthony Martial og Benjamin Mendy til kveldens kamp, og Deschamps kommer nok også til å gjøre endringer fra fredagens kamp. Alassane Plea som har vært en hit for Borussia Mönchengladbach denne sesongen, kan få sin landslagsdebut i kveld.

Uruguay har faktisk tapt fire av sine fem siste landskamper dersom man tar med kvartfinalen i fotball-VM. Slo Mexico 4-1 i den første landskampen etter VM, men har så tapt 1-2 mot Sør-Korea (i Seoul), 3-4 mot Japan (i Saitama) og 0-1 mot Brasil sist fredag på Emirates i London. Det skal tillegges at verken Diego Godín eller José Giménez var med mot Brasil, men de er heller ikke med i kveld. Men både Luis Suarez og Edinson Cavani er ventet å starte kampen.

Frankrike er ikke alltid like på i privatlandskamper, men møter et klart svekket Uruguay i kveld. H.



9. Bradford - Aldershot

De fire siste kampene på midtukekupongen er alle omkamper fra 1. runde i den engelske FA-cupen.

Etter en fryktelig start på sesongen med 3-1-13 på de 17 første seriekampene, ble det en opptur for Bradford i helgen med 1-1 borte mot Peterborough på 4. plass. Bradford ligger uansett sist på tabellen i League One med skarve 11 poeng og har sju poeng opp til sikker plass. Begredelige 1-1-7 på de ni første hjemmekampene.

Aldershot holder til daglig til i National League (nivå 5) og har ikke gjort noe stort vesen av seg foreløpig der. Det er totalt 24 lag i den divisjonen og Aldershot ligger på 15. plass med 24 poeng. Det er 10 poeng opp til Sutton på 7. plass og playoff. Solide 6-2-2 på hjemmebane, men usle 1-1-8 på de ti første bortekampene.

Til tross for at Bradford kun har vunnet en hjemmekamp denne sesongen, blir de blant midtukekupongens aller største favoritter. Bortesvake Aldershot ligger to divisjoner lavere og Bradford trenger alle oppturer de kan få. H.

10. Crawley - Southend

1-1 i det første møtet. Crawley spiller i League Two og ligger på 13. plass etter de 18 første serierundene (totalt 24 lag). Står med 23 poeng og 17 av disse er tatt på hjemmebane (5-2-2). Sju av ni bortekamper er tapt.

Southend spiller i League One og har hatt en middels start på sesongen. Ligger på 14. plass med 23 poeng og har vært enten eller på bortebane hittil (4-1-4).

Denne er kinkig og vi dekker fullt ut. HUB.

11. Forest Green - Oxford

Det endte 0-0 i det første møtet. Forest Green spiller til daglig i League Two. Innledet her med flotte 6-9-1 på de 16 første seriekampene. Men har tapt 1-2 borte for Lincoln og 0-1 hjemme for Morecambe i de to siste seriekampene. Ligger på 10. plass med totalt 27 poeng og står med 2-6-1 på hjemmebane.

Oxford spiller i League One til daglig og tok kun en seier på sine elleve første seriekamper (1-2-8). Men er nå uten tap på sine sju siste seriekamper (3-4-0) og har tatt seg over nedrykkstreken. Står med 18 poeng og har ett poeng ned til Bristol Rovers som ligger fjerde sist. Har dog fortsatt tilgode å vinne borte (0-4-3).

Vi tar en sjanse i denne og lar hjemmelaget stå ugardert. H.

12. Charlton - Mansfield

1-1 i det første møtet. Charlton spiller til daglig i League One og klarer seg bra her. Har spilt 17 kamper, mens de aller fleste har spilt 18. Ligger på 6. plass med totalt 28 poeng og er inne på playoff. Fine 5-2-2 på sine ni første hjemmekamper.

Mansfield holder til i League Two til daglig og hevder seg meget bra der. Er uten tap på sine ti siste seriekamper (5-5-0) og ligger på 5. plass med totalt 31 poeng. Kun ett tap hittil (7-10-1) og er uten bortetap på sine ni spilte bortekamper (2-7-0).

Charlton blir blytung favoritt, men Mansfield har vist seg meget vanskelige å slå. HU.

