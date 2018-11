Midtukekupong med Slovenia - Norge

Ukens midtukekupong består utelukkende av landskamper og merk at det er innleveringsfrist torsdag kl 20.40. Fire av kampene er privatlandskamper, mens åtte av dem er hentet fra Nations League. Seks av kampene spilles torsdag, mens Slovenia - Norge er en av de seks kampene som spilles fredag. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,4 mill nå. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. England - USA

Privatlandskamp som spilles på Wembley. England leverte en oppvisning i kontringsfotball og var meget effektive når de slo Spania 3-2 i Nations League-kampen i Sevilla for en måned siden. Spiller hjemme mot Kroatia i den siste Nations League-kampen søndag kveld, men er avhengig av hjelp fra Kroatia som spiller hjemme mot Spania torsdag kveld, for å kunne har mulighet på 1.plassen i gruppa. Uansett er det ingen tvil om at manager Gareth Southgate prioriterer søndagens kamp foran denne privatlandskampen torsdag og han er ventet å gjøre store endringer til kampen mot USA. Borussia Dortmund-spilleren Jadon Sancho er blant dem som er ventet å starte, og også Bournemouth-spissen Callum Wilson er ventet å få sin debut. Wayne Rooney er også tilbake i troppen til denne.

USA kom seg ikke til sommerens fotball-VM i Russland og USA har derfor kun spilt privatlandskamper i 2018. Har mott en del bra motstand og bitt ganske godt bra fra seg, selv om det er blitt tap mot Colombia og Brasil i løpet av de siste månedene. Men klarte også 1-1 mot VM-vinner Frankrike like før fotball-VM. Manager Dave Sarachan har tatt ut en svært ung tropp til denne Europaturen.

England skal meget gode vinnersjanser på hjemmebane, til tross for at Southgate ikke stiller med sitt beste lag. H.

2. Tyskland - Russland

Privatlandskamp som spilles i Leipzig. Tyskland hadde som kjent et katastrofalt VM-sluttspill og klarte ikke engang å ta seg videre fra gruppespillet. De har fulgt opp med kun ett poeng på tre kamper i Nations League gruppe A og har egentlig ingenting å spille for i den avsluttende Nations League-kampen hjemme mot Nederland mandag kveld. Joachim Löw hatt uansett en strek tropp med seg til Leipzig torsdag, så får vi hvordan han vektlegger denne treningskampen.

Russland overrasket en hel fotballverden i VM på hjemmebane i sommer og tok seg helt til kvartfinale der det ble tap etter straffesparkkonkurranse mot Kroatia. Har fulgt opp med sterke prestasjoner i Nations League og tatt sju poeng på de tre første kampene mot hhv Tyrkia og Sverige og kan være gruppevinner allerede før mandagens hjemmekamp mot Sverige. Ilzat Akhmetov, Denis Cheryshev, Mario Fernandes, Aleksandr Golovin og Artem Dzyuba er ikke med torsdag.

Tyskland trenger å vinne fotballkamper igjen, de viste klar bedring mot Frankrike sist og får vår tillit på midtukekupongen. H.

3. Brasil - Uruguay

Privatlandskamp som spilles på Emirates i London. Denne spilles fredag. Brasil med sju seire på de åtte siste landskampene, dessverre for laget kom det tapet i VM-kvartfinalen mot Belgia. Hadde det høyeste toppnivået i VM, men sløste voldsomt med sjansene mot Belgia. Har ingen vesentlige fravær til torsdagens kamp.

Uruguay gjennomførte et bra VM-sluttspill, men ble som ventet for lette mot Frankrike i kvartfinalen og tapte 0-2. Har spilt tre privatlandskamper etterpå det og tapt 1-2 mot Korea (den kampen gikk i Seoul) og tapt 3-4 mot Japan (den kampen gikk i Japan) i de to siste. Luis Suaraz var ikke med i noen av disse, men er med igjen nå. Det er imidlertid ikke verken Diego Godin eller Jose Gimenez.

Brasil vant 4-1 mot Uruguay sist lagene møttes. Det var i den sør-amerikanske VM-kvaliken og den kampen gikk i Montevideo 24. mars 2017. H.

4. Irland - Nord-Irland

Privatlandskamp som spilles i Dublin og denne spilles torsdag. Kun en seier på de ni siste landskampene for Irland og fem av disse er også tapt. Er hektet av i kampen om gruppeseieren i Nations League i divisjon B i gruppe med Wales og Danmark, før den avsluttende kampen borte mot Danmark mandag kveld og står med kun ett poeng etter tre kamper i den turneringen. Sju potensielle debutanter fins med i troppen til denne privatlandskampen.

Nord-Irland styrer mot nedrykk i Nations League etter å ha åpnet med tre strake tap. Bortetap for Østerrike og Bosnia-Hercegovina i oktober uten at gjestene scoret mål. Spiller sin fjerde og siste kamp i Nations League hjemme mot Østerrike søndag kveld.

Irland har ikke vært bra den siste tiden, og vi utelukker ikke helt borteseier i denne. H på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

5. Belgia - Island

De åtte siste kampene på tippekupongen er alle Nations League-kamper. Denne er fra divisjon A, gruppe 2. Belgia har full pott etter sine to første kamper, men i og med at det også har igjen bortekamp mot Sveits, kan de fortsatt miste 1.plassen selv med seier her. Står med knallsterke 23-6-1 på sine 30 siste landskamper, men uheldigvis for Belgia kom det tapet i semifinalen i fotball-VM mot Frankrike i sommer. Thomas Vermaelen og Jan Vertonghen er skadet,mens Romelu Lukaku var tilbake i Manchester-derbyet søndag etter hamstringsskade og er nok med her.

Erik Hamren har fått en fryktelig start på sin karriere som landslagstrener for Island. 0-6 borte mot Sveits, deretter 0-3 hjemme mot Belgia og 1-2 tap hjemme for Sveits i de tre spilte kampene i Nations League og Island er allerede klar for nedrykk før denne kampen. Torsdag må Ragnar Sigurdsson sone karantene, mens Gylfi Sigurdsson heller ikke kan være med.

Belgia blir storfavoritt på midtukekupongen og det er ikke lett å finne gangbare argumenter for annet enn hjemmeseier her. H.

6. Kroatia - Spania

Denne kampen spilles torsdag. Tapende VM-finalist må håpe på ett mirakel i denne gruppa for å kunne ta seg til topps, etter kun ett poeng på de to første rundene. Røk fryktelige 0-6 for Spania i bortemøtet 11. september, men klarte i det minste 0-0 hjemme mot England i den andre kampen. Bortsett fra Mario Mandzukic og keeper Danijel Subasic som har gitt seg med landslagsfotball etter VM, som har gitt seg på landslaget, kan landslagssjef Zlatko Dalic stille med de øvrige VM-spilleren til denne kampen.

Spania hadde spillet og sjansene hjemme mot England i Nations League-kampen hjemme i Sevilla for en måned siden, men lå likevel under 0-3 til pause mot et ekstremt effektivt engelsk lag. Reduserte to ganger i 2. omgang, men tapte 2-3. Er likevel i førersetet i denne gruppa, og seier vil garantere 1.plassen. Jordi Alba er tilbake i troppen, mens Nacho og Daniel Carvajal begge fortsatt er skadet.

Spania taper neppe to kamper på rad og vi nøyer oss med halvgardering. UB.

7. Østerrike - Bosnia

Denne kampen spilles torsdag og er fra divisjon B og gruppe 3. Østerrike må vinne denne og søndagens bortekamp mot Nord-Irland for å fravriste Bosnia gruppeseieren og er i tillegg avhengig av å nå tilstrekkelig antall med plussmål. Tapte 0-1 i bortekampen og vant 1-0 hjemme mot Nord-Irland i de to spilte. Har ingen fravær av betydning.

Bosnia vil med ett poeng sikre opprykket fra denne gruppa. Har levert med 2-1 seier borte og 2-0 seier hjemme mot Nord-Irland, i tillegg til 1-0 seieren hjemme mot Østerrike. Førstekeeper Asmir Begovic er skadet og dermed er det Ibrahim Sehic som vokter buret her. Ellers leder som vanlig Edin Dzeko offensiven og han har levert alle tre scoringene for Bosnia i de to siste Nations League-kampene.

Must win-kamp for Østerrike og vi tror de gjør jobben. H.

8. Slovenia - Norge

Denne spilles fredag. Slovenia har vært en gedigen skuffelse i denne gruppa og står med kun ett poeng på de fire første kampene. Må satse på å komme seg forbi Kypros som står med fire poeng, for å unngå nedrykk til divisjon D. Avslutter borte mot Bulgaria mandag kveld. Kun ett poeng er tatt på de to første hjemmekampene.

Norge har tatt full pott på sine tre hjemmekamper, men røk 0-1 for Bulgaria i den eneste spilte bortekampen. Norge var best også i den kampen, men røk likevel på ett tap. Har alt i egne hender før de to siste kampene, men har kun ett mål bedre målforskjell enn Bulgaria som også har et overkommelig program igjen i de to siste. Kristoffer Ajer og Joshua King har begge meldt forfall til disse to avgjørende kampene.

Norge bør vinne, men normalt er det ingen walkover med bortekamp mot Slovenia. UB.

9. Kypros - Bulgaria

Viktig kamp fra Norges gruppe. Kypros står med fire poeng etter sin fire første kamper og tre av disse er spilt på bortebane. Slo Slovenia 2-1 i den eneste spilte hjemmekampen. Har de to siste igjen hjemme, men selv med seier i begge disse må det et lite mirakel til om det skal bli gruppeseier. Spesielt med tanke på at Kypros står med 1-2-8 på sine elleve siste landskamper.

Bulgaria hadde tre strake ettmålsseire før det som forventet ble bortetap mot Norge sist. men er a poeng med Norge og har kun ett mål dårligere målforskjell og avslutter altså hjemme mot Slovenia.

Det er slett ikke umulig at Norge kan få hjelp av Kypros og helgardering synes fornuftig ut i denne kampen. Vi nøyer oss DOG med UB på 96-rekkeren, men spiller HUB på 432-rekkeren.

10. Nederland - Frankrike

Nations League divisjon A og gruppe 1 og denne spilles fredag. Etter å ha mistet både EM-sluttspillet i 2016 og VM-sluttspillet i 2018, har Ronald Koeman fått bra sving på Nederland igjen. Står meed 3-3-2 på de åtte landskampene som er spilt i Koemans regi. Hang veldig bra med borte mot Frankrike i åpningskampen i denne gruppa og tapte kun 1-2. Slo deretter til med knallsterke 3-0 hjemme over Tyskland og vil med seier fredag, ha muligheten til å gruppeseieren, dersom laget klarer minst ett poeng borte mot Tyskland i den siste gruppespillkampen. Ronald Koeman har en helt skadefri tropp å velge fra.

Regjerende verdensmester Frankrike innledet Nations League med 0-0 borte mot Tyskland, men har vunnet 2-1 i sine to neste. Men risikerer altså å miste gruppeseieren med tap her og dersom Nederland tar poeng borte mot Tyskland mandag kveld. Manager Didier Deschamps må klare seg uten kvartetten Alexandre Lacazette, Paul Pogba, Anthony Martial og Benjamin Mendy, men han har som kjent mange å velge blant.

Frankrike har fem strake seire mot Nederland siden 2014, men nåværende utgave av Nederland er av et annet kaliber. Vi helgarderer. HUB.

11. Wales - Danmark

Denne spilles fredag og en helt avgjørende kamp i divisjon B, gruppe 4. Wales står med seks poeng på sine tre første gruppespillkamper og sikrer både gruppeseier og opprykk med seier her. Gareth Bale var ikke med i forrige landslagsperiode, men er tilbake her og det er naturligvis en klar fordel for Wales. Også Aaron Ramsey er tilbake.

Danmark slo altså Wales 2-0 hjemme tidligere i denne turneringen, men klarte kun 0-0 borte mot Irland sist. Må unngå tap her, for å kunne vinne gruppe og opprykk. Avslutter hjemme mot Irland mandag kveld. Åge Hareide må klare seg uten viktige Simon Kjær, men har ingen øvrige fravær av betydning.

Wales skal stå som favoritter, men Åge Hareide vet hva som gjelder og vil garantert ha fokus på sikre ett poeng og dermed kunne avgjøre hjemme mot Irland mandag kveld. HU.

12. Slovakia - Ukraina

Også denne spilles fredag. Slovakia er hektet av i kampen om opprykk og gruppeseier, men er fortsatt i posisjon til å unngå sisteplassen og nedrykk. Røk 0-1 borte for Ukraina og 1-2 hjemme for Tsjekkia i sine to første kamper, men har fortsatt overlevelse fra divisjon B i egne hender, ettersom de har to kamper igjen. Jan Kozak har gitt seg som landslagssjef og Pavel Hapal debuterer i denne kampen. Tomas Hubocan soner karantene etter å ha pådratt seg gult kort i begge de to første Nations League-kampene.

Ukraina står med full pott og har allerede sikret opprykk og gruppeseier etter tre seire på de tre første kampene. Alle seirene er forøvrig tatt med ett mål. Andriy Yarmolenko er skadet, i likhet med Bogdan Butko.

Andriy Shevchenko og Ukraina har altså allerede vunnet gruppa og sikret opprykk og da skal det normalt være fordel Slovakia. HU.

96-rekker:

1. England — USA H

2. Tyskland — Russland H

3. Brasil — Uruguay H

4. Irland — Nord-Irland H

5. Belgia — Island H

6. Kroatia — Spania UB

7. Østerrike — Bosnia-Hercegovina H

8. Slovenia — Norge UB

9. Kypros — Bulgaria UB

10. Nederland — Frankrike HUB

11. Wales — Danmark HU

12. Slovakia — Ukraina HU

432-rekker:

1. England — USA H

2. Tyskland — Russland H

3. Brasil — Uruguay H

4. Irland — Nord-Irland HUB

5. Belgia — Island H

6. Kroatia — Spania UB

7. Østerrike — Bosnia-Hercegovina H

8. Slovenia — Norge UB

9. Kypros — Bulgaria HUB

10. Nederland — Frankrike HUB

11. Wales — Danmark HU

12. Slovakia — Ukraina HU