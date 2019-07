Midtukekupongen avgjøres i kveld

Vi er kommer frem til en ny midtukekupong i jakten på den vanskelige tolveren. Denne gangen spilles kupongen i sin helhet på fredag 05.07. Utfordringen består av sju kamper fra vår egen eliteserie, mens de avsluttende fem kampene er hentet fra den ukjente irske toppdivisjonen. Lagene her spiller fra februar til oktober, og er klare for den 24 runden av i alt 36. En utfordrende kupong, med tanke på de ukjente lagene i de fem irske kampene, samt mange på papiret jevne oppgjør fra Eliteserien her hjemme. Det lukter bra premier av denne kupongen på forhånd. Innleveringsfristen er satt til 18:55 denne fredagen! Bonuspotten er på 410 000 kroner.

1. Viking – Haugesund

Haugesund tar turen til Stavanger og møtet med Viking i kupongens åpningskamp. Begge lag i midtsjiktet på tabellen.

Viking har overrasket positivt etter opprykket fra OBOS ligaen sist sesong. Ligger med sine 18 poeng på en fin sjette plass på tabellen. Det er dog meget jevnt i Eliteserien, og til tross for en fin plassering, er det ikke mer enn seks poeng ned til de tre bunnlagene som gir direkte nedrykk og kvalikspill for å unngå degradering til OBOS ligaen. Stavanger klubben åpnet forrykende i årets serie med tre strake gevinster. Har bare hentet fire poeng på de siste fire kampene, og bør finne tilbake til de fine taktene fra sesonginnledningen. Viking er klar for kvartfinalen i NM, hvor et oppgjør borte mot Aalesund er neste hinder mot en cupfinale.

Siste i serien endte med poengdeling etter 1-1 borte mot Mjøndalen. Nest sist et stygt hjemmetap, da Bodø/ Glimt kunne reise fra Stavanger med en 4-3 seier. Viking har vært greie hjemme, og står med 3-1-1 på eget gress. Legg også merke til et laget bare har spilt fem av de første 12 på hjemmebane.

Haugesund havnet på en solid og overraskende fjerde plass sist sesong. Etter å ha mistet sin trener til Rosenborg har laget slitt noe mer. 16 poeng etter 13 spilte er dog på ingen måte noen katastrofe, snarere tvert om. Det er på eget gress problemene har vært tilstede. Etter 10 seire av 15 sist sesong, er årets statistikk på 1-4-2 et stort steg tilbake. Haugesund har faktisk tatt ni av sine 16 poeng ute på tur, og det er noe uvant for det vanligvis meget solide hjemmelaget. I likhet med Viking er også Haugesund klare for kvartfinalen i NM. En borte kamp mot Mjøndalen er nest siste hinder før en finale på Ullevaal i høst. Laget har tapt sine to siste i serien. Først 1-3 mot Odd i Skien, før det i siste kamp ble meget stygge 1-4 hjemme i Haugesund mot Vålerenga.

To lag i midtsjiktet møtes. Begge med litt dunkel form. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet HU (HUB på 432 rekker spillet)

2. Brann – Mjøndalen

Mjøndalen tar turen over fjellene til Bergen og et møte med Brann. Hjemmelaget med bra kontakt opp til medaljestriden, mens gjestene bare har to lag bak seg på tabellen.

Brann fikk en svak start på denne sesongen. Bare fattige fem poeng sto på konto etter de første fem spilte kampene. Sakte men sikkert har dog poengene kommet, uten at laget har imponert vesentlig. Det normalt meget sterke hjemmelaget har bare 3-2-2 å vise til etter sju spilte. Det har vært meget gjerrig fotball på Brann stadion, noe en målforskjell på 7-6 på disse første sju spilte på eget gress viser med all mulig tydelighet. Laget har kapret like mange poeng på fremmed gress, som hjemme.

I NM røk Brann ut med stygge 0-4 borte mot Ranheim i runden før kvartfinalene. En trøst må det være at Brann faktisk er nummer fire på tabellen, og trolig har en del å gå på. Siste i Eliteserien endte med sterke 1-1 borte i rosenes by mot Molde, mens Lillestrøm ble sendt hjem fra Bergen med et 0-1 tap nest sist.

Mjøndalen rykket opp fra OBOS ligaen sist sesong, og har etter forhåndstipsene klart seg brukbart. Det er dog bare to lag bak på tabellen, men de fleste med hjerte hos bruntrøyene var nok klar over at det ville bli en kamp for å overleve i toppdivisjonen. Laget har stort sett hengt bra med i kampene, noe seks uavgjorte av de første 13 spilte viser.

Hjemme har det blitt 1-4-2, og laget er nok avhengig av å avgjøre en del kamper på eget gress for å overleve når fasiten skrives senhøstes. På bortebane har Mjøndalen moderate 1-2-3 så langt. Som nevnt i kamp en venter en kvartfinale hjemme mot Haugesund på veien mot en eventuell cupfinale. Siste i serien ga 1-1 hjemme mot Viking, mens det nest sist ble samme sifre borte mot Ranheim.

Nesten topp mot nesten bunn i denne kampen. Vi tror poengene blir igjen i Bergen. H

3. Kristiansund – Lillestrøm

Lillestrøm tar reisen fra Romerike til Kristiansund i kamp tre på kupongen. Begge klubbene rundt midten av tabellen, med hjemmelaget tre poeng foran gjestene.

Kristiansund kapret en flott femte plass i fjorårets Eliteserie. Har igjen vært gode og ligger i øyeblikket på plass sju på tabellen. Hjemme er laget solid, og kan vise til en statistikk på 3-1-1 på eget gress. Det er ofte gjerrig fotball i kampene til Kristiansund. Bare bunnlaget Stabæk har scoret mindre, og bare Odd har vært tettere bakover. Kristiansund tapte 0-1 borte mot Rosenborg på Lerkendal i siste kamp. Nest sist et meget stygt 0-1 tap på eget gress mot bunnlaget Stabæk. I NM røk laget ut med 1-2 hjemme mot Odd i mellom de to siste seriekampene.

Lillestrøm sliter i år som i fjor. Har greid seg brukbart hjemme på Åråsen, men på fremmed gress har det bare blitt en seier på seks forsøk. 1-2-3 ute på tur, gjør at Lillestrøm er veldig avhengig av poengene som blir kapret hjemme på Romerike. Laget ankommer Kristiansund tre poeng etter hjemmelaget på en meget jevn tabell. Det er bare tre poeng ned til kvalikplassen tredje sist, og Lillestrøm må opp i tauene (Spesielt på bortebane) for å slippe en nedrykks kamp utover høsten. Siste i serien endte med årsbeste og seier 4-0 hjemme mot Tromsø. Nest sist et respektabelt 0-1 tap borte mot Brann. Lillestrøm er ute av cupen etter svake 0-1 i Romeriksderbyet mot Strømmen fra OBOS ligaen.

Vi tror Kristiansund tar dette. LSK er begrenset på fremmed gress. H

4. Odd – Molde

Kamp fire gir oss et virkelig toppoppgjør i Skien. Molde ankommer som serieledere til kamp mot Odd på Skagerak Arena. Hjemmelaget på en tredje plass på tabellen, men med to kamper mindre spilt enn gjestene fra rosenes by.

Odd har virkelig imponert denne sesongen. Trener Dag Eilev Fagermo har fått en innstilling og stå på vilje inn i sitt mannskap, som foruten disse kvalitetene, også har mange virkelig gode fotballspillere. Laget ligger på tredjeplass, fire poeng etter dagens motstander. Merk dog et Skiensklubben har to kamper mindre spilt enn moldenserne. Hjemme på Skagerak Arena har Odd vært utilnærmelige. Seks spilte, har gitt like mange seire. En liten forbedring på utebane, og Odd kan kjempe om mesterskapet utover høsten. Laget vant 3-1 hjemme mot Haugesund nest sist, men gikk på en smell i siste kamp der det ble et 0-3 tap borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra. I NM er Odd klare for kvartfinalekamp mot KFUM i Oslo.

Molde er som ventet med i toppstriden i årets Eliteserie. Laget har taklet Ole Gunnar Solskjærs fravær som trener på en grei måte. Erling Moe bygger nok videre på hans ideer, og virker til å ha fin kontroll på spillegruppa. Molde ankommer Skien som serieledere. Men med to kamper mer spilt enn de to neste på tabellen. Laget vil nok uansett være med i kampen om tittelen utover høsten. Hjemme er Molde ubeseiret, mens laget på bortebane har moderate 3-1-3 å vise til. Her ligger nok nøkkelen til et eventuelt mesterskap. Borteformen må noen knepp opp i så måte. Siste kamp endte 1-1 hjemme mot Brann, mens det nest sist ble sterke 4-0 over Strømsgodset på Marienlyst i Drammen. Vi holder fortsatt Molde som knepne favoritter til gullet.

Viktig toppoppgjør i Skien. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

5. Strømsgodset – Stabæk

Stabæk tar den korte turen fra Bærum til Drammen og Marienlyst i kamp fem på kupongen. Et bunnoppgjør mot Strømsgodset venter. Det er Eliteseriens to nederst plasserte lag i øyeblikket som møtes.

Strømsgodset skuffet stort sist sesong, og har så langt vært enda svakere denne sesongen. Etter 13 spilte er bare to vunnet, og laget ligger helt i bunnen av tabellen. Den nye treneren Henrik Pedersen må virkelig forbedre prestasjonene. Om ikke kan Godset fort være i OBOS ligaen i sesongen 2020. Laget er uten seier borte, og står med svake 2-1-3 hjemme i Drammen. Laget spilte 2-2 borte mot Sarpsborg 08 sist, men det er det eneste poenget på konto i løpet av de siste fire spilte kampene. Nest sist stygge 0-4 på eget gress mot Molde. For å understreke elendigheten, falt laget ut av Cupen borte mot lille Fram Larvik fra nivå tre.

Stabæk har byttet trener. Henning Berg er borte, og den tidligere suksesstreneren Jan Jønsson er kommet inn i sjefsstolen på Nadderud. Fremgang kreves for å fornye kontrakten med Eliteserien. Stabæk ankommer Marienlyst til dette viktige bunnoppgjøret, et poeng foran vertene, men med to kamper mindre spilt. Stabæk spilte 0-0 hjemme mot Ranheim i siste kamp. Nest sist en flott 1-0 seier borte mot Kristiansund. I mellom disse to falt laget ut av NM med 2-5 borte mot Viking i Stavanger. Det blir spennende å se hva Jan Jønsson kan få til med de mange svært unge spillerne til Stabæk.

Veldig negativt er det at laget mangler målscorer Boli til dagens kamp. Han fikk rødt mot Viking i NM.

Viktig kamp i bunnen av tabellen. Vi tror Stabæk skal slite med å få poeng med på bussen tilbake til Bærum. H

6. Tromsø – Sarpsborg 08

Et nytt bunnoppgjør i kamp seks. Sarpsborg legger ut på tur nordover til et møte med Tromsø på Alfheim. Begge lag dypt forankret i nedrykksstriden.

Tromsø hadde en marerittstart på denne sesongen. Etter seier borte mot Ranheim i serieåpningen spilte laget inn et enslig poeng på de neste åtte kampene. Ting har dog lysnet betraktelig den senere tiden. Til tross for et stygt tap borte mot Lillestrøm med 0-4 i siste kamp, radet laget opp tre seire før den kampen. Molde, Stabæk og Rosenborg ble alle slått. Vanligvis hjemmesterke Tromsø har skuffet på Alfheim. 2-0-4 må forbedres utover i sesongen om klubben skal overleve i Eliteserien. Tromsø har faktisk hentet mer borte enn hjemme så langt i sesongen, og det er ikke vanlig fra den kanten. Det skal dog nevnes tidlig at de to seirene laget har på hjemmebane, de har kommet på de to siste kampene der oppe. Noe er på gang på Alfheim nå!

Sarpsborg 08 har vært en skuffelse denne sesongen. Laget vant bare to av de siste 12 spilte sist sesong. De fleste trodde dog at deltagelsen og satsingen på Europa League var årsaken. Den svake trenden har imidlertid fortsatt denne sesongen, og i øyeblikket skiller bare målforskjell ned til kvalikspill om å unngå nedrykk til OBOS ligaen. Hjemme har det vært tålelig bra, mens det på bortebane har vært tilsvarende svakt. Ingen kamper er vunnet på fremmed gress, og 0-3-2 må forbedres om ny kontrakt skal sikres til høsten. Bare fire mål scoret på disse første fem borte. Sarpsborg har også spilt sju av 12 hjemme, og ting ser tungt ut for Østfoldklubben.

Et viktig bunnoppgjør på Alfheim. Vi heller mot hjemmelaget. H (HU på 432 rekker spillet)

7. Vålerenga – Bodø/Glimt

Et Bodø/Glimt i toppstriden ankommer hovedstaden til kamp mot Vålerenga på Intility i kamp sju på kupongen Enga på femte plass så langt.

Vålerenga sliter nok en sesong med stabiliteten. Meget gode på sitt beste, men tilsvarende svake når ting butter imot. Laget vant solid 4-1 borte mot Haugesund sist, men de siste fem inneholder også et 3-5 tap i NM mot lille Bærum og et 0-3 tap hjemme mot erkerival Lillestrøm. Det svinger som en jojo av Vålerenga, og denne ustabiliteten er det som skiller fra spill om medaljer. Hjemme i Oslo har laget 4-1-1 på Intility, og er normalt sterke her. Om Ronny Deila kan få stabiliteten til Osloklubben opp på et ønsket nivå er Enga gode, men dette må også til, om ikke vil laget forbli en midt på treet klubb.

Bodø/Glimt imponerte i treningskampene før sesongen startet, og har virkelig fulgt opp den gode trenden. Åtte av 12 er vunnet og bare Molde har scoret mer enn nordlendingene denne sesongen. Glimt har også to kamper til gode på serieleder Molde, og kan fort være helt på toppen etter disse to. Vi ser laget som den største utfordreren til Molde sitt eventuelle gull, for så gode er dette Bodø/ Glimt-laget! Ute på tur har Glimt fine 3-1-1 på de første fem spilte. Trener Kjetil Knutsen og hans Glimt skal bli spennende å følge utover i sesongen på deres medaljejakt.

Et meget bra Glimt-lag tror vi får poeng på Intility. UB

8. Derry City – Dundalk

Fra Eliteserien går turen til den irske toppdivisjonen i kupongens fem siste kamper. Lagene her møtes fire ganger i totalt 36 ligarunder. Disse fem kampene er hentet fra den 24 av disse 36 rundene.

Derry ligger på plass fire av de 10 lagene i denne ligaen. Det er hele 20 poeng opp til dagens motstander. Hjemme har Derry 5-1-3 og er brukbare på eget gress. Laget er i grei form, og har ikke tapt på de siste fire spilte.

Dundalk ankommer Derry som serieledere. Lager er ganske så suverene i Irland, og har åtte poeng ned til lag to på tabellen. Bare to av 23 er tapt, og alt tyder på at fjorårets suverene vinner gjør det samme denne sesongen. Borte har Dundalk 8-2-2. Laget har åtte strake seire før denne kampen, og har ikke tapt på de siste 14 spilte.

Vi tror ligalederen vinner igjen. I så fall den niende strake. B

9. UC Dublin – Finn Harps

Viktig kamp i nedrykksstriden, når de to svakeste av de 10 lagene møtes. Bare et lag rykker direkte ned, slik at denne kampen er særdeles viktig for begge to.

Dublin ligger helt i bunnen av tabellen. Laget har spilt 21 kamper, og bare tre av disse er vunnet. På eget gress har Dublin 3-1-7 etter 11 spilte. Laget er helt akterutseilt sammen med dagens motstander, og det er snakk om direkte nedrykk eller kvalikspill for å unngå dette.

Finn Harps ankommer fire poeng foran hjemmelaget, men med tre kamper mer spilt. Borte er laget meget begrenset, og står med svake 0-3-8. Bare fem mål scoret på disse 11 spilte.

Ligaens to svakeste lag møtes til viktig kamp. Dette kan gå alle veier og vi garderer bredt. HUB

10. Waterford – St. Patricks

To lag i midtsjiktet på tabellen møtes i kamp nummer ti på kupongen.

Waterford har bare de to bunnlagene på tabellen bak seg. Det er meget langt ned til disse to, slik at klubben ligger på en trolig trygg grund. Laget har i tillegg tre utsatte kamper å gå på. På eget gress har Waterford 4-3-3, og er bedre hjemme enn borte.



ST. Patricks ankommer til denne kampen 11 poeng foran hjemmelaget, men med fire kamper mer spilt enn sin motstander. Laget har fortsatt en liten mulighet til topp tre, men en nærmest prikkfri avslutning kreves i så måte. Borte har St. Patricks 3-4-4 å vise til.

To lag i litt ingenmannsland på tabellen. Vi tror ikke gjestene taper. UB

11. Cork City – Bohemians

Bohemians ankommer til dette oppgjøret som lag tre på tabellen. Hjemmelaget Cork ligger i midtsjiktet med lite å spille for.

Cork har prestert på det jevne, og ligger greit plassert i midtsjiktet på tabellen. Laget har svake 2-4-4 på eget gress, og har tatt 15 av sine 25 poeng ute på tur. Det er 11 poeng ned til nedrykk, og enda lenger opp til topp tre.

Bohemians har vært gode. Ligger på tredjeplass i øyeblikket, som vil gi kvalikspill for en inntreden i Europa League. Laget har spilt inn 16 poeng mer enn hjemmelaget. Borte har Bohemians 6-2-3, og presterer omtrent likt hjemme som borte.

Bohemians bør være det beste laget. Vi tror ikke reisen hjem blir uten poeng. UB

12. Shamrock Rovers – Sligo Rovers

Et Sligo Rovers omtrent midt på tabellen, gjester andre plasserte Shamrock i kupongens avsluttende kamp.

Shamrock ligger på andre plass i øyeblikket. Det er en plassering som gir spill i kvalikrundene av Europa League. Det er åtte poeng opp til Dundalk på toppen. Ikke umulig. Men heller ikke trolig. Topplasseringen i denne ligaen gir kvalikspill for inntreden i selveste Champions League, og er meget inntektsbringende for den klubben det gjelder, selv om det ikke er mye sannsynlige at kvalikrundene passeres. Hjemme har Shamrock sterke 7-2-2.

Sligo ligger midt på tabellen. Ankommer til dette oppgjøret hele 18 poeng bak vertene. Borte er Sligo maks middels, og står med 3-3-5. Laget har lite å spille for resten av sesongen.

Shamrock er best av disse. Kampen betyr også mest for hjemmelaget. H

