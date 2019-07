Midtukekupongen: Vi tror Molde og Rosenborg slår tilbake i Europa

Det er en uvanlig innholdsrik fotballonsdag. Selv om de aller fleste kampene bare er treningskamper, spilles det fem kamper i Champions League-kvalifiseringens andre runde. For norske øyne er det nok Rosenborg - BATE som er det mest interessante oppgjøret, men også FC København og AIK skal i aksjon. Alle lagene er på midtukekupong som vi har analysert nedenfor.

Rosenborg — BATE Borisov

Rosenborg var fullt på høyde med BATE i den første kampen og fortjente å få med seg i alle fall et uavgjortresultat fra Hviterussland. Trønderne ble imidlertid beinhardt straffet og tapte 2-1 på Haradskoj stadion. Formspilleren Anders Konradsens scoring sørget heldigvis for at Rosenborg fikk meg seg et viktig bortemål hjem til Trondheim. De hvitkledde kvalifiserte seg til Champions League-kvalifiseringens andre runde etter å ha slått nordirske Linfield 6-0 sammenlagt i forrige runde. Det er over to uker siden sist Rosenborg spilte Eliteserie-kamp, men da vant Eirik Hornelands menn 5-1 over Viking på Lerkendal. Det var Trondheim-lagets sjette seier på syv kamper og deres fjerde seier på rad Lerkendal.

BATE Borisov møtte polske Piast Gliwce i den første kvalifiseringsrunden. Hviterusserne lå lenge an til å ryke ut, men med scoringer i det 82. og 87. minutt i den siste kampen, snudde BATE fra 1-2 sammenlagt til 3-2. Forrige sesong røk BATE ut mot PSV i playoff. Det gulkledde laget leverte så imponerende resultater i Europa League. I gruppe med Chelsea, PAOK og Fehérvár havnet hviterusserne på andreplass og avanserte dermed til sluttspillet. Sluttspillstrekningen ga tøff motstand mot Arsenal, men BATE vant det første oppgjøret 1-0 på sin hjemmebane. Returoppgjøret endte imidlertid med 3-0-seier til London-klubben som siden gikk helt til finalen i Europa League. Det er foreløpig spilt 16 av 30 runder i den hviterussiske toppdivisjonen. BATE ligger på andreplass og har vunnet åtte av sine ni siste kamper. Syv bortekamper har gitt fem seire, en uavgjort og ett tap.

Rosenborg var spillemessig best i den første kampen og sånn sett er det fristende å spille på hjemmeseier. Likevel er det mye rutine i dette BATE-laget. Hviterusserne har spilt Champions League-kvalifisering hvert eneste år siden 2007/08-sesongen. Vi håper trønderne klarer det, men vi tror det blir vanskelig for Rosenborg å vinne onsdagens oppgjør. BATE vil nok sikte seg inn på et uavgjortresultat og Rosenborg vil ha initiativet. Vi tror halvgardering en halvgardering er passende. HU

HJK Helsinki — Røde Stjerne

Slik vi tippet på forrige midtukekupong, vant Røde Stjerne den første kampen i Serbia. Serbernes 2-0-seier gjør det lite sannsynlig med finsk avansement. Helsinki-laget, som blant annet inneholder tidligere Rosenborg-, Odd- og Hønefoss-spiller Riku Riski, vant 5-2 sammenlagt mot Havnar Bóltfelag i første kvalifiseringsrunde. De regjerende finske mesterne ligger på femteplass i den finske toppserien og har fem poeng opp til FC Ilves på tabelltopp. Helsinki har spilt to uavgjort og tapt en på sine siste tre hjemmekamper.

Røde Stjerne og Barcelona var de to eneste lagene som slo Champions League-vinnerne Liverpool i turneringen forrige sesong. Serberne havnet imidlertid sist i en tøff gruppe med Liverpool, Napoli og PSG. I den første kvalifiseringsrunden vant Røde Stjerne vant 2-1 mot litauiske Suduva. Alle målene ble scoret i Serbia. Beograd-laget vant 2-0 i begge de to kampene som klubben har spilt i den serbiske toppdivisjonen denne sesongen.

Begge lag spilte seriekamp lørdag, men bare Røde Stjerne har ny seriekamp førstkommende helg. Med tanke på serbernes gode utgangspunkt, er det sannsynlig at det serbiske hovedstadslaget sparer spillere i returoppgjøret. Undertegnede så ikke den første kampen mellom lagene, men inntrykket etter å sett gjennom høydepunktene og kampstatistikk er at hjemmeseier var fortjent. Serberne virket spesielt farlige på kontringer. Helsinki må vinne tirsdagens kamp. Dermed kan Røde Stjerne legge seg dypt i banen og vente på gunstige kontringsmuligheter. Det er vanskelig å si hvor mye krefter Marko Marin og resten av Røde Stjerne-laget vil bruke på returoppgjøret. De er uansett favoritter, selv om kampen spilles i den finske hovedstaden. Vi tror Røde Stjerne nøytraliserer Helsinki, men samtidig får inn i alle fall en scoring. B

FK Qarabag — Dundalk

Etter at 1-1 ble stillingen i den første kampen, kunne aserbajdsjanske Qarabag reise hjem fra Irland med et godt utgangspunkt i bagasjen. En cornerscoring ga aserbajdsjanerne ledelsen etter bare tre minutter og de svartkledde skapte også desidert flest sjanser. Fantastiske redninger fra irenes 37 år gamle keeper Gary Rogers holdt de regjerende irske mesterne inne i kampen. Utover i andre omgang begynte også Dundalk å skape sjanser. I det 78. minutt endte en Dundalk-corner i bena til irenes kaptein Patrick Hoban. Fra en meter sørget Hoban for irsk utligning. Irene var svært nære å vinne kampen og skapte noen store sjanser på tampen av oppgjøret.

Dundalk vant på straffer mot FC Riga i den første runden. De regjerende seriemesterne topper den irske toppdivisjonen med syv poeng ned til andreplassen og elleve serierunder igjen av sesongen. Dundalk har ikke tapt i serien siden starten av april.

Qarabag har opparbeidet seg rutine i de kontinentale turneringene. Forrige sesong måtte aserbajdsjanerne gi tapt for bosniske BATE i den tredje kvalifiseringsrunden, men Qarabag tok seg til gruppespillet i Europa League. Det ble imidlertid kun tre poeng i gruppespillet for Qarabag, som havnet i gruppe med Arsenal, Sporting Lisboa og ukrainske Vorskla. I 2017/18-sesongen kom Qarabag til Champions League-gruppespillet, men fattige to poeng var ikke nok til å avansere fra gruppen med Atletico Madrid, Roma og Chelsea. Den aserbajdsjanske serien ble avsluttet 11. mai og Qarabag har ikke spilt offisielle kamper siden den gang.

Sett i sammenheng med det store antallet sjanser Qarabag skapte sist, var det et mirakel at ikke irene slapp inn mer enn ett mål. Dundalks hjemmebane har kunstgress, mens returoppgjøret i Aserbajdsjan spilles på naturgress. Dermed vil ballen trille raskere og trolig for raskt for et Dundalk-lag som reddet stumpene gjentatte ganger i den første kampen. Vi blir ikke overrasket om Qarabag vinner med komfortable sifre onsdag. H

AIK — NK Maribor Piv Lasko

Vi trodde AIK skulle vinne den første kampen i Slovenia, men i stedet var det Maribor som sikret seg en 2-1-seier. Tarik Elyounoussi spilte hele kampen for svenskene. Stockholm-laget hadde full kontroll mot armenske Ararat i den første runden og vant 6-1 sammenlagt. AIK og Malmø har like mange poeng på toppen av Allsvenskan, men sistnevnte har bedre målforskjell. Det svenske hovedstadslaget er i svært god form og har vunnet fire på rad i serien. Lørdag slo de ligaens ellevte plass Sirius 2-0 på bortebane. Richard Norlings menn har vunnet fire av sine siste seks hjemmekamper, mens de resterende to endte uavgjort.

I likhet med onsdagens hjemmelag, hadde Maribor få problemer i den første kvalifiseringsrunden. Islandske Valur Reykjavik var ingen motstand for slovenerne, som avanserte til andre runde etter 3-0-seier på bortebane og 4-0-seier hjemme. Slovenske Maribor har likevel ikke imponert i seriespillet denne sesongen. To kamper ut i PrvaLig, står laget som vant serien i fjor med ni poeng, kun med ett poeng på to kamper. 2-1-tapet i åpningskampen mot forrige sesongs åttende plass Triglav var spesielt skuffende

Alle de tre målene i den første kampen kom i første omgang. Kampstatistikken og høydepunktene gir inntrykk av en sjansefattig andre omgang for begge lag. Svensk avansement forutsetter AIK-seier. Hjemme på Friends Arena har svenskene vært gode denne sesongen. Maribor spilte seriekamp på søndag, mens AIK spilte lørdag og har derfor hatt en dag mer hvile. Bookmakerne har AIK som favoritter, hvilket er forståelig da Maribor, tross hjemmebane, ikke skapte flere sjanser enn Stockholm-laget i den første kampen. Vi tror AIK vinner denne. H

FC København — The New Saints FC

FC København vant 2-0 borte mot walisiske The New Saints FC. Københavnerne kvalifiserte seg direkte til kvalifiseringens andre runde som følge av deres seriemesterskap i den danske Superligaen forrige sesong. Ståle Solbakkens menn har vunnet alle sine tre seriekamper denne sesongen. Lørdag vant FCK 3-0 borte mot Horsens.

The New Saints FC er den mestvinnende klubben i walisiske fotball. TNS, som laget kalles, vant Welsh Premier League for åttende gang på rad forrige sesong. På tross av gjentatte seriegull, har aldri waliserne hatt nevneverdig suksess i Champions League-kvalifiseringen. Laget med Celtic-lignende drakter har ikke kommet seg lengre enn den andre kvalifiseringsrunden. Forrige sesong sa det stopp mot makedoniske Shkëndija i den første kvalifiseringsrunden. Dersom man ryker ut i kvalifiseringen til Champions League, får man en ny mulighet i Europa League-kvalifiseringen. Etter å ha røket for Shkëndija, møtte TNS danske Midtjylland i Europa League-kvalifiseringen. Danskene vant 2-0 borte og 3-1 hjemme.

Skal være en av kupongens letteste kamper. Det eneste som kan stå i veien for FCK-seier er svikt i danskenes motivasjon, med andre ord selvtilfredshet, eller at Solbakken hviler for mange spillere. Vi tror Nordens kanskje beste fotballag er for profesjonelle til å gjøre den feilen. Likevel venter SønderjyskE, som har vunnet to av tre denne sesongen, på lørdag. Når FCK-seier ligger på 1,07, er det uansett umulig å rettferdiggjøre et annet spill. Selv danskenes reserver bør slå waliserne. H

FK Cukaricki Stankom — Molde

De resterende sju kampene på kupongen er alle en del av Europa League-kvalifiseringens andre runde. Vi trodde Molde skulle tape hjemme mot serbiske Cukaricki. Romsdalingene leverte imidlertid overraskende god fotball og hadde fortjent en seier i den første kampen. Ineffektivitet sto i veien for Molde-seier og resultatet ble til slutt 0-0. Dermed er det helt åpent før returoppgjøret i Serbia. Cukaricki knuste armenske Banants 8-0 sammenlagt i den første kvalifiseringsrunden. Serberne har kun spilt en kamp i den serbiske ligaen så langt og den vant Beograd-laget 1-0.

Molde vant 7-1 sammenlagt mot KR Reykjavik i den første kvalifiseringsrunden. Erling Moes lag leder Eliteserien, men kan bli forbigått av Bodø/Glimt om nordlendingene vinner de to kampene de har til gode på Molde. Medregnet kampen mot Cukaricki, har tre av Moldes fire siste kamper endt med uavgjort. Moldes åtte bortekamper i Eliteserien har resultert i tre seire, to uavgjort og tre tap.

Med utgangspunkt i banespillet i den første kampen, burde Molde slå serberne i returoppgjøret. Det store spørsmålet er med andre ord hvor stor fordel Cukaricki vil ha av at kampen spilles på Cukaricki Stadium. Et stadion som for øvrig rommer litt over 4 000. Cukaricki vant ti av femten hjemmekamper i serien forrige sesongen og tapte kun en. Likevel har moldenserne mer rutine enn serberne, som på sine fire forsøk aldri har kommet lengre enn andre kvalifiseringsrunde. Denne gangen har Molde ikke spilt seriekamp i helgen. Både hjertet og hodet sier borteseier, og vi lytter til disse. B

Häcken — AZ Alkmaar

Vi tippet uavgjort eller AZ-seier på forrige midtukekupong, og ettersom ingen av lagene scoret mål i det første oppgjøret, ble utfallet det førstnevnte. Hacken kvalifiserte seg direkte til den andre runden etter å ha vunnet den svenske cupen. Etter drøyt halvspilt Allsvenskan ligger Häcken på sjetteplass i den svenske toppdivisjonen. Tapet mot Djurgården søndag gjorde at torsdagens hjemmelag falt to plasser. Häcken har vunnet tre og tapt to på sine fem siste seriekamper. Häcken er Allsvenskans fjerde beste hjemmelag. Svenskene har vunnet seks av sine åtte hjemmekamper.

Også AZ Alkmaar var direkte kvalifisert til andre runde. Torsdagens hjemmelag har vært i toppen av nederlandsk fotball i flere år på rad og var med i Europa League-gruppespillet i 2016/17-sesongen. AZ røk havnet imidlertid sist i gruppen. Forrige sesong ble nederlenderne slått ut av kasakhstanske Kairat i den andre kvalifiseringsrunden. AZs serieåpning spilles 04. august. I en treningskamp tidligere i sommer splite AZ 0-0 mot Malmø som topper Allsvenskan. Resultatene i sesongoppkjøringen har vært varierende for den nederlandske klubben.

Denne kampen er åpen. Häcken klarte uavgjort på bortebane i den første kampen. Sånn sett burde svenskene klare minst det samme i returoppgjøret foran egne supportere. Likevel spilte Göteborg-laget toppkamp mot Djurgården i helgen, mens AZ har hatt en hel ukes hvile. Häcken er gode på hjemmebane, hvilket de også var forrige sesong. Da svenskene tapte 5-1 sammenlagt mot Red Bull Leipzig i andre kvalifiseringsrunde forrige sesong, tapte de først 4-0 på bortebane. Hjemme på Bravida Arena ble stillingen 1-1. Vi tror derfor Häcken i alle fall klarer uavgjort mot AZ. HU

Malmö FF — NK Domzale

Selv om Malmø var store favoritter, endte det 2-2 mellom Domzale og Zlatans moderklubb i den første kampen. Det er også et resultat Uwe Röslers menn skal være sjeleglad for. Svenskene scoret på de to eneste sjansene de skapte, mens slovenerne brant mange av sine. Malmø-kaptein Markus Rosenborg innrømmet i et intervju på Malmøs egen Youtube-kanal at lagets keeper Johan Dahlin var viktigere enn de ønsket. Norske Jo Inge Berget spilte hele kampen for Malmø. De lyseblå smadret nordirske Ballymena 11-0 i den første runden. Malmø topper Allsvenskan, men har nå spilt tre uavgjortkamper på rad. På søndag ble det 0-0 mot ligaens ellevte plass Östersund.

Slovenske Domzale viste seg å være et overraskende godt fotballag. Forrige sesongs tredjeplass i den slovenske toppdivisjonen har likevel ikke imponert så langt i seriespillet denne sesongen. Ett tap og en uavgjort gjør Domzale til ligaens tabelljumbo. Forrige sesong vant Domzale 8 av 18 bortekamper i serien. Fem endte med poengdeling og de siste fem med Domzale-tap.

På tross av Domzales gode prestasjoner i den første kampen, er det fortsatt svenskene som bærer favorittstempelet. Bookmakerne virker ikke skremt av slovenernes prestasjoner og har hele 6,00 på borteseier. Malmøs siste resultater gir Rösler grunn til bekymring før returoppgjøret. I tillegg har ikke Domzale spilt seriekamp i helgen, noe de hadde sist. Vi går imidlertid for helgardering, da Malmø på papiret skal være et bedre fotballag enn slovenerne. HUB

Brøndby — Lechia Gdansk

Lechia vant 2-1 hjemme i Polen i den første kampen. Polakkenes seier var fortjent, da de skapte flest og størst sjanser. Brøndby fikk med seg et viktig bortemål som gjør at det fortsatt er muligheter for dansk avansement. Tobias Bjørkeeiets nye klubb vant 4-3 sammenlagt mot finske Inter Turku i den første runden. Brøndby endte på fjerdeplass i Superligaen forrige sesong. Tre kamper ut i den nye Superligaen-sesongen, står to seire og en uavgjort på tre kamper. Brøndby vant 3-2 hjemme mot Odense lørdag.

Lechia Gdansk kvalifiserte seg direkte til andre runde gjennom sin tredjeplass i polske Ekstraklasa forrige sesong. To kamper ut i denne sesongen står Gdanske-laget med to uavgjort. Lechia har aldri før spilt Europa League-kvalifisering og heller ikke Champions League-kvalifisering.

Bjørkeeiet og Brøndby må heve seg spillemessig om de skal avansere til den tredje kvalifiseringsrunden. Forrige kamp var danskene heldig som ikke slapp inn flere mål. Brøndby har spilt Europa League-kvalifisering hvert år siden 2014 og er dermed vant til denne typen situasjoner. Før den første kampen tippet vi avansement for gultrøyene fra Sjælland, men vi er litt mer usikre nå. Lechia klarer seg med uavgjort, så vi polakkene vil neppe ta store sjanser fremover. HU

Esbjerg — FC Shakhtyor Soligorsk

Danske Esbjerg tapte 2-0 mot hviterussiske Shakhtyor i den første kampen. Det var en fortjent seier for hviterusserne, men Esbjerg kunne og burde ha notert seg for en scoring. Uten bortemål med seg hjem til Jylland, blir avansement til tredje runde meget tøft for Mohammed Fellahs tidligere klubb. Esbjerg kom på tredjeplass i forrige sesongs Superligaen, hvilket gjorde at danskene slapp unna den første kvalifiseringsrunden. Tre kamper ut i Superligaen 2019/20 har Esbjerg tapt to kamper og spilt uavgjort i en. Jylland-laget ligger dermed nest nederst på tabellen. Det hører til historien at Esbjerg har møtt relativt tøff motstand. Lørdagens bortekamp mot Nordsjælland, som endte på sjetteplass forrige sesong, for eksempel. Kampen endte 2-0 til Nordsjælland.

I motsetning til hjemmelaget, spilte Shakhtyor den første runden. Hviterusserne vant 1-0 både hjemme og borte mot skotske Hibernain. Særlig borteseieren på Easter Road var av det imponerende slaget. Shakhtyor har spilt Europa League-kvalik hvert eneste år siden 2011. Likevel har Soligorsk-laget bare nådd tredje kvalifiseringsrunde en gang og det var i 2014/15. Shakhtyor ligger på tredjeplass i den omtrent halvspilte hviterussiske serien. På seks bortekamper har hviterusserne vunnet fire og tapt to i serien.

Shakhtyor var det beste laget i den første kampen og det blir interessant å se hvordan Esbjerg responderer i den andre kampen. Danskene avanserer neppe til tredje runde, men det er mer sannsynlig at de vinner kampen. Hviterusserne kan legge seg dypt i banen og vente på farlige ballbrudd. Seier er ikke nødvendig for Shakhtyor, og vi tror heller ikke Soligorsk-laget klarer dette i Danmark. HU

Sturm Graz — Haugesund

Vi trodde Haugesund skulle tape hjemmekampen mot Sturm Graz. Jostein Grindhaugs menn viste seg imidlertid å ha brukbar kontroll på østerrikerne og vant fortjent 2-0 på Haugesund Stadion. Dermed er muligheten stor for at rogalendingene får en plass ved bordet i den tredje kvalifiseringsrunde. I motsetning til Haugesund, kvalifiserte Sturm Graz seg direkte til andre kvalifiseringsrunde. Sturm Graz endte på tredjeplass i det vanlige seriespillet i Østerrike forrige sesong. I det påfølgende sluttspillet falt det Graz-klubben til femteplass. Red Bull Salzburg vant den østerrikske ligaen overlegent. Sturm Graz spilte første seriekamp denne sesongen på lørdag mot St. Pollen og vant 3-0. Haugesunds motstander gjorde det bedre på bortebane enn på hjemmebane i den østerrikske toppdivisjonen forrige sesong.

Haugesund vant 6-1 sammenlagt mot Cliftonville i den første runden. Grindhaugs lag har opparbeidet seg en viss erfaring i Europa League-kvalifiseringen, da dette er deres tredje forsøk. Aldri har FKH kommet seg forbi andre runde. De hvitkledde slet i Eliteserien på slutten av vårsesongen, men vant 5-1 hjemme mot Tromsø i den siste kampen før sommerferien. Haugesund er ligaens tredje beste bortelag.

Haugesund var klart bedre enn Sturm Graz i den første kampen., og det selv uten viktige spillere som Karamoko, Pallesen Knudsen, Stølås, Grindheim, Kallevåg og Wadji. Undertegnede har ikke full oversikt over hvilke av disse som er tilbake i torsdagens kamp. Det som i alle fall er sikkert er at Stølås, Karamoko og Wadji er i alle fall ute, mens Kallevåg og trolig Grindheim er kampklare. Sturm Graz var ikke noe imponerende hjemmelag forrige sesong og Hagesund er et godt bortelag. Vi tror lysten til å nå tredje runde er for sterk i Haugesund-leiren til at de faller sammen i returoppgjøret. Uavgjort er et sannsynlig utfall, men vi blir ikke overrasket om Haugesund gjentar suksessen fra den første kampen. UB

Crusaders FC — Wolverhampton Wanders

Wolverhampton var store favoritter før den første kampen og engelskmennene innfridde forventningene. «Wolves'» 2-0-seier gjør at nordirske Crusaders neppe blir å se i den tredje runden. Likevel var seiersmarginen på bare to mål noe skuffende for Wolvehampton-laget. Nordirske Crusaders FC møtte B36 Torshavn i den første runden. Det færøyske hovedstadslaget tapte 5-3 sammenlagt mot Belfast-klubben. Crusaders' 68 poeng forrige sesong resulterte i en fjerdeplass i den nordirske toppdivisjonen.

«Wolves» rykket opp fra Championship 2017/18 og brukte sommervinduet godt forrige sesong. Det resulterte i en imponerende sjetteplass i verdens beste liga. Den siste uken har laget fra Molineux Stadium på ny trappet opp aktiviteten på overgangsmarkedet. Wolverhampton-laget signerte Patrick Curtone fra AC Milan tirsdag og har hentet inn den 22 år gamle Real Madrid-midtstopperen Jesus Vallejo på lån. Wolves spilte ikke den første kvalifiseringsrunden.

Oddsen på borteseier er 1,05. Det er heller ikke en lang reise som venter «Wolves». Det tar en time å fly mellom Wolverhampton og Belfast. Vi kan ikke gå for noe annet enn borteseier til Premier League-laget. B

