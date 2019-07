Millionvinner i sommerby onsdag kveld

En kvinne fra Grimstad ble trukket ut som Joker-kandidat onsdag kveld. Den heldige kvinnen var sikret en premie på 242 000 kroner, men hun kunne vinne drøye 1,2 millioner kroner dersom hun klatret helt til topps på premiestigen.

Spenningen var til å ta og føle på under treknngen, men Jokeren dukket opp på siste tall. Ask sørget for full pott til kvinnen fra Grimstad som dermed vinner hele 1 211 000 kroner.

- Dette er helt utrolig, sa kvinnen da Norsk Tipping snakket med henne. Det er jo sånt man bare drømmer om.

Se resultatene og spill her

Onsdag kveld var det ingen som klarte å gjette hva maskina på Hamar hadde å by på i Viking Lotto. Det betyr at potten lever videre, og legger på seg til neste trekning.

Neste uke kan du bli Vikinglotto-millionær, og fylle kontoen med cirka 54 millioner kroner. Alt du trenger å gjøre for å sikre deg sjansen, er å spille Vikinglotto innen onsdag 24. juli klokken 18:00

Det var heller ingen som sikret seg andrepremiepotten onsdag kveld. Dermed øker den til cirka 4,1 millioner kroner.