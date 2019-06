Mjølner kan gi Sotra trøbbel

Onsdagens langoddsprogram er smalt. Høydepunktet er utvilsomt Nations League-semifinalen mellom Portugal og Sveits. l I tillegg er det to playoffkamper i italiensk fotball. Her hjemme spilles det en hengekamp i 2. divisjon mellom Sotra og Mjølner og i 3. divisjon skal Skjetten møte Harstad. Ellers er det fem VM-playoffkamper i håndball, hvor blant annet Norge møter Hviterussland i Sotra Arena, og i Frankrike ruller French Open i tennis videre.

Sotra SK - FK Mjølner 1,58 - 3,90 - 3,80 B (spillestopp kl. 1455)

2. divisjon, avdeling 2. Dette er en hengekamp som ble utsatt på grunn av streiken i SAS. Nyopprykkede Sotra har fått en grei start på sesongen. De har tatt syv poeng på de seks første kampene.

Strilene fra Sotra har kun spilt to hjemmekamper så langt denne sesongen. De tapte 0-1 mot Grorud i serieåpningen, men vant 1-0 mot Asker for drøye to uker siden. I forrige serierunde fikk de med seg ett poeng etter å ha spilt 1-1 på bortebane mot Oppsal som ligger på plassen bak dem på tabellen.

De fikk lørdagens kamp utsatt på grunn av flytrøbbel for motstanderen. SAS-flyet som skulle frakte Elverums fotballherrer til bortekamp mot Sotra måtte snu og lande på Gardermoen grunnet hjulproblemer.

Sotra, som trenes av den tidligere eliteserieprofilen Tommy Knarvik, har vært robuste defensivt i de første kampene. De har kun sluppet inn syv mål hittil, men strilene har spilt to kamper mindre nn de fleste andre lagene i avdelingen.

Kampen mellom Sotra og Mjølner vises live på NA+.

Før onsdagens hjemmekamp mot Mjølner ligger Sotra nede på ellevteplass, ett poeng foran Oppsal som er under nedrykksstreken. Med seier i onsdagens kamp vil Tommy Knarvik sitt mannskap kunne klatre opp på syvendeplass, men jeg tror de får det tøft mot nordlendingene.

Mjølner kom til Bergen tirsdag ettermiddag. Laget fra Narvik tapte fire av de fem første kampene, men står nå med to seire på rad. Før onsdagens kamp ligger de to poeng foran Sotra SK.

Det er verdt å merke seg at Mjølner var et av de beste bortelagene i 2. divisjon sist sesong. Statistikken viser 7-1-5 på 13 kamper utenfor Narvik. De slo blant andre Raufoss, som rykket opp til OBOS-ligaen, og Fredrikstad som spilte kvalik.

Den gamle storheten fra Narvik har beholdt stammen i laget fra sist sesong, og de har flere spillere i troppen med erfaring fra eliteserien og 1. divisjon.

Skadesituasjonen er utfordrende, men foreløpig ingen hodepine for Håvard Hatle som igjen kan styre fra benken. Mjølner-trener ble utvist mot Kjelsås og ble suspendert i to kamper. Begge kampene vant Mjølner.

Knut J. Evensen, ble båret av banen søndag på grunn av en ankelskade. Han er trolig klar først etter ferien. Fra før er Simen Kjær (albue ut av ledd), Simon Evjen (operert), Joakim Evjen (reservekeeper med skulderplager), Ulrik Johannessen (overtråkk) og Johan Aanes Andersen (ute hele vinter og vår med lyskeplager)

Gladmeldingen er at William Arne Hanssen, som er på lån fra Glimt, meldes kampklar etter ribbeinsplager. Spissen har ferdigheter som fort kan avgjøre kamp på dette nivået. Han var på lån hos Alta sist sesong, der scoret han to mål på 17 kamper. Unggutten har fem kamper på Glimts A-lag. Dette er en kar som kan skape trøbbel for Sotra-forsvaret.

Han er ikke den eneste spilleren med erfaring fra høyere nivå. Nykommeren Liban Ali Abdi Ali har spilt i ungarske Ferencvaros, engelske Sheffield United og de portugisiske klubbene Olhanense og Académica. Mjølner-kaptein Mathias Johnsen var på et tidspunkt regnet som et av de største talentene i Nord-Norge. Han har spilt i Harstad, Tromsø og Tromsdalen tidligere. Angriperen Niklas Antonsen bøttet inn mål for Glimt 2.

Det virker som Mjølner-laget har spilt seg i form nå, og jeg tror de har fått en bra oppladning til kampen. Sotra er fortsatt ferke på dette nivået, og de får det ikke lett mot nordlendingene. Det er en viss U-fare i denne matchen, iallfall siden Sotra har vist seg å være bra bakover. Men Mjølner spilte kun uavgjort i én bortekamp sist sesong. Det er litt enten eller med dem.

På bortebane denne sesongen har de tapt mot Alta (0-3) og Elverum (1-2), men de vant den siste bortekampen sin mot Senja 2-1.

Jeg mener Mjølner er kraftig undervurdert i denne kampen. 3,80 i odds på at bortelaget tar tre poeng er et spennede tips.

