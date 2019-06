Molde er latterlig gode i Aalesund

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er 3. runde i cupen det stort sett handler om onsdag. Hele 14 kamper står på menyen og det er kun Kongsvinger - Tromsø og Alta - Stabæk som spilles torsdag. Kun ett eliteserielag er utslått hittil, men det er nok stor fare for at flere eliteserielag ryker ut denne runden. Bortsett fra cupen her hjemme, så er det naturligvis også kamper i fotball-VM for kvinner og det er to kamper i U21-EM. To kamper spilles i Copa America natt til torsdag og det spilles også kamper i Gold Cup. I tillegg er det en kamp fra Superettan i Sverige.

Aalesund – Molde pause/fulltid - B/B – 2,50 i odds (spillestopp kl 19.55)

NM cupen, 3. runde. Det er et durabelig lokaloppgjør som avslutter onsdagens cupkveld. Da er det klartb for «Slaget om Møre og Romsdal». Serielederen i OBOS-ligaen møter serielederen i Eliteserien. Kampen vises direkte på NRK2.

Lars Bohinens Aalesund topper OBOS-ligaen. De har fem poeng ned til Sandefjord som er nærmeste utfordrer. Aalesund har sjelden vært overlegen sine motstandere, men de har en egen evne til å avgjøre kampene til sin fordel. Det er en god egenskap i opprykkskampen, og jeg tror oransjetrøyene er tilbake i Eliteserien neste sesong.

Det er et tett kampprogram for tiden. Aalesund har en tøff bortekamp mot nyopprykkede Raufoss på søndag, og Lars Bohinen vil antakeligvis gjøre et par endringer på laget til cupkampen. Mot HamKam måtte Oddbjørn Lie og Niklas Castro gå av banen. Oddbjørn er i troppen onsdag, men viktige Niklas Castro står over kampen mot Molde.

Gjestene fra Romsdal topper også sin tabell. De har tre poeng ned til Odd, men Skienslaget har to kamper mindre spilt. Moldenserne har vært bunnsolide hjemme på Aker Stadion, men på bortebane har Erling Moes mannskap trøblet litt. De tapte nabooppgjøret mot Kristiansund, og de har også tapt i Tromsø. I tillegg var de nær tap i Haugesund.

Men de trives utrolig godt på Color Line Stadion. De har spilt tolv kamper i Aalesund siden 2003, og de har aldri tapt der. Jeg tror heller ikke at de taper denne gangen.

Lars Bohinen vil gjøre det han kan for å snu den negative hjemmetrenden mot Molde, men jeg tror ikke at han klarer det. Molde skal være et par hakk hvassere enn laget fra jugendbyen. Molde mangler Andersen og Lunde til cupoppgjøret, men Erling Moe har en bred stall og det skal ikke ha noe å si.

Molde har vunnet de syv siste kampene på Color Line Stadion, og de har ledet til pause i seks av dem. Jeg tror moldenserne vil ta kommandoen fra start i onsdagens cupkamp. Jeg ser for meg et scenario hvor Molde leder til pause og vinner til slutt. Det gir 2,50 i odds. Spillestopp er klokken 1955.

