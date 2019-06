Molde er uslåelige på Aker Stadion

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen og det betyr at vi har en herlig søndagskupong foran oss. Innleveringsfristen er som vanlig kl 17.55. Bonuspotten er på ca 2 mill. I tillegg er det jackpot og 319 593 kr ekstra i tolverpotten. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Rosenborg - Vålerenga

Vi starter med søndagens desiderte storkamp i Eliteserien med kampstart kl 20.00. Etter en meget turbulent vårsesong, gjorde Rosenborg klart årsbeste borte mot Brann i den siste seriekampen før pausen og tok en meget sterk 1-0 seier. Det var tildels fortjent og Rosenborg kunne dermed ta med seg en god følelse i pausen. Men Rosenborg har kun tatt 12 poeng og ligger helt nede på 11. plass. Kun åtte scorede mål er blant de svakeste i Eliteserien. 2-2-1 på fem spilte hjemmekamper og Rosenborg har fortsatt tilgode å imponere på Lerkendal denne sesongen. Med mannskapet ser det stort sett bra, men Anders Konradsen er usikker.

Vålerenga var i ferd med å melde seg på i gullkampen for alvor med 4-2-0 på sine seks siste seriekamper. Men i siste serierunde ble det et brutalt tap hjemme på Intility Arena når erkefienden Lillestrøm meget overraskende vant 3-0. Vålerenga ligger på 4. plass med 17 poeng og har fortsatt kun fem poeng opp til serieleder Molde. De har dog kun vunnet en bortekamp. Søndag må Fitim Azemi sone karantene, mens Deyver Vega og Peter Godly Michael er skadet.

Fem strake hjemmeseire i de fem siste tilsvarende på Lerkendal. Vi tror oppturen fortsetter for Rosenborg. H.

2. Bodø/Glimt - Strømsgodset

Glimt har faktisk hatt spillefri i fire uker. De tapte sin første hjemmekamp for sesongen da et solid Brann-lag vant 2-1 i sin siste seriekamp. Tre dager etterpå røk de ut av cupen etter ekstraomganger borte mot Strømmen. Glimt har uansett levert en strålende første tredjedel av sesongen og med kun ni kamper spilt, er Glimt på 3. plass med 17 poeng før helgens runde. 3-1-1 totalt på Aspmyra. Vegard Leikvoll Moberg er ute med skade, ellers skal det ikke være fravær for Glimt.

Strømsgodset vant den meget viktige hjemmekampen mot Tromsø nest sist, men den svake borteformen holdt i da det ble 0-1 tap mot Ranheim i den siste seriekampen før pausen. Godset ligger på 12. plass med kun ni poeng og har kun tatt to poeng på fem bortekamper. Mustafa Abdellaoue, Marcus Pedersen og Kristoffer Tokstad er alle ute til søndagens kamp og det er naturligvis en svekkelse.

2-2 i tilsvarende kamp på Aspmyra i fjor, nå skal det være klar fordel hjemmelaget. H.

3. Lillestrøm - Viking

Med all respekt for Lillestrøm, så må laget ha stått for sesongens største overraskelse så langt, da de slo Vålerenga 3-0 på Intility i den siste serierunden. Det var neppe mange som så den komme. Det sendte Lillestrøm opp i 12 poeng og på 10. plass. 2-1-2 på fem spilte hjemmekamper på Åråsen. Frode Kippe er som vanlig usikker, ellers skal LSK-trener Jørgen Lennartsson ha resten av mannskapet tilgjengelig til søndagens hjemmekamp.

Nyopprykkede Viking fikk som ventet problemer borte mot Molde i sin siste kamp. Det endte med 1-5 tap etter en svak kamp av Viking. De har uansett klart seg veldig bra hittil og på kun ni kamper står de med 14 poeng. 10 av de poengene er tatt hjemme, borte er det kun blitt fire poeng på fem forsøk. Kaptein Zlatko Tripic er tilbake etter karantene søndag, og gledelig nok er også midtstopper Runar Hove tilbake i trening nå, selv om han neppe starter søndagens kamp.

2-0-1 på de tre siste tilsvarende på Åråsen. Vi tror klart minst på borteseier her. HU.

4. Molde - Ranheim

Undertegnede har ved flere anledninger denne sesongen gått mot Molde på bortebane og det har vist seg rett. Molde har allerede tapt tre av seks bortekamper. Hjemme på Aker stadion har de imidlertid vært helt utilnærmelige. Fem strake seire og formidable 16-2 i målforskjell. Topper tabellen med sine 22 poeng, men kun målforskjellen skiller til Odd på samme poengsum. Skiens-laget har i tillegg to kamper tilgode på Molde. Førstekeeper Andreas Linde er meniskoperert, det betyr at Alex Cranic fortsetter i mål for Molde. Ellers skal det ikke være mannskapsproblemer for Erling Moe.

Ranheim innledet med kun ett poeng på sine fire første seriekamper, men har slått tilbake og vunnet fire av sine seks siste og avansert til 9. plass på tabellen. Vant 3-1 mot Sarpsborg 08 i forrige bortekamp og det var sågar fortjent. Totalt 2-1-2 på bortebane.

Ranheim vant tilsvarende kamp 3-2 i Molde i fjor. Det var i slutten av juni. Det er vanskelig å se for seg at Ranheim gjenskaper den bedriften denne sesongen. H.

5. Mjøndalen - Kristiansund

Etter en meget solid bortekamp mot Rosenborg nest sist, der Mjøndalen hadde fortjent poeng (tap 2-3), ble laget brutalt straffet av et meget effektivt Haugesund i sin siste kamp før pausen. 1-4 endte den kampen med. Fortsatt er bruntrøyene over streken med sine ni poeng. Totalt 1-2-2 på fem spilte hjemmekamper. Søndag må Joachim Solberg Olsen sone karantene.

Kristiansund fortsetter å sjokkere fotball-Norge. Christian Michelsens adepter står med 4-2-0 på sine seks siste seriekamper og ligger på en flott 6. plass når en tredjedel av sesongen er unnagjort. Etter å ha tapt sine tre første bortekamper, har KBK nå tatt sju poeng på sine tre siste bortekamper. Midtstopper Christopher Psycke har pådratt seg en strekk og rekker ikke søndagens kamp.

Denne er vrien. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

6. Sarpsborg 08 - Odd

Sarpsborg 08 var regnet som en medaljekandidat før sesongen og gjorde også en flott seriepremiere hjemme mot Molde. Det endte 1-1 i den kampen, men ingen tvil om at 08 hadde fortjent alle poengene. Laget var da også ubeseiret etter de fem første serierundene, men hele fire av dem endte med poengdeling. Siden har det blitt fire strake tap og Sarpsborg 08 er faktisk tredje sist før helgens serierunde med kun sju poeng. På hjemmebane har det blitt tap for både Kristiansund og Ranheim i de to siste. Jon-Helge Tveita og Amin Askar er begge uaktuelle søndag.

Da ser det veldig mye bedre ut for Odd. Etter der sure overtidstapet borte mot Vålerenga 29. april, tok Odd fire strake seire før pausen. De er a poeng med serieleder Molde på 22 poeng, men de har to kamper til gode på Molde. Solide 7-1-1 totalt og 2-1-1 på fire spilte bortekamper. Trener Dag-Eilev Fagermo kan glede seg over skadefritt mannskap.

3-2-2 på de sju siste tilsvarende i Sarpsborg. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Jerv - Sandnes Ulf

De seks siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra OBOS-ligaen. Med 3-1 seier borte mot Tromsdalen i den utsatte kampen fra serieåpningen, avanserte Jerv til 8. plass på tabellen med totalt 14 poeng. Det er fire poeng opp til playoff. Tradisjonelt bortesvake Jerv stod uten trepoenger borte før kampen mot Tromsdalen (0-3-2). Som vanlig flyter det bedre hjemme i Grimstad der laget er ubeseiret på de fire første (2-2-0).

Ustabile Sandnes Ulf tapte skuffende 1-2 hjemme for Kongsvinger i siste serierunde for 14 dager siden. Det etter to sterke bortekamper mot hhv Raufoss (seier 5-2) og Skeid (0-0). Ligger poenget bak Jerv på tabellen og er faktisk ubeseiret på bortebane hittil (2-3-0).

2-2-0 på de fire siste tilsvarende i Grimstad. Vi tror klart mest på hjemmeseier. H.

8. Notodden - Sandefjord

Med ti poeng på de fire siste seriekampene, så berget Notodden plassen i OBOS-ligaen forrige sesong. Det ser enda tyngre ut denne sesongen. Etter ti serierunder står Notodden med kun fire poeng og det er allerede fem poeng opp til sikker plass. Den eneste seieren er tatt borte mot tabelljumbo Tromsdalen. På fire hjemmekamper har Notodden kun scoret to mål og tatt ett poeng.

Sandefjord gikk på en skikkelig smell hjemme mot Sogndal i den siste serierunden. 0-3 endte den kampen med og det var Sandefjords første tap for sesongen. Hadde 6-3-0 på de ni foregående og holder fortsatt 2. plassen og direkte opprykk med sine 21 poeng. 3-2-0 på fem spilte bortekamper.

Vi får anta at hjemmetapet mot Sogndal var et arbeidsuhell sist og tror laget slår tilbake søndag. B.

9. Skeid - KFUM Oslo

Oslo-oppgjør mellom to nyopprykkede lag. Merk at kampen spilles på Intility Arena da det skiftes banedekke på Skeids hjemmebane Nordre Åsen.

Etter en flott åpning på sesongen med åtte poeng på de fem første seriekampene, er det kun blitt ett poeng på de fem siste for Tom Nordlies mannskap. Åtte av ni poeng er tatt hjemme i Oslo og laget ligger fjerde sist med sine ni poeng.

Det har gått vesentlig bedre for KFUM Oslo. De innledet riktignok med kun ett poeng på sine tre første seriekamper, men har tatt sitt monn igjen og vunnet seks av sine sju siste. Det har ført laget opp på en sensasjonell 3. plass, kun to poeng bak Sandefjord på direkte opprykk. 2-1-2 på fem spilte bortekamper.

I og med at denne kampen spilles på Intility Arena må det nesten regnes som nøytral grunn. Skeid må få opp poengplukkingen igjen og vi utelukker ikke at laget kan ta denne. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Sogndal - Strømmen

Etter en meget skuffende sesonginnledning, ble det en gedigen opptur for Sogndal i siste serierunde. Ubeseirede Sandefjord ble slått 3-0 i Sandefjord og dermed ble det nok en viss optimisme igjen i saftbygda. Kun 11 poeng er det blitt på Eirik Bakkes mannskap hittil, men de har en kamp tilgode og har ikke mer enn sju poeng opp til playoff. 2-1-1 på fire spilte hjemmekamper på Fosshaugane.

Strømmen kunne glede seg over cupsuksess i 2. runde da de slo ut Bodø/Glimt etter ekstraomganger hjemme. I serien går det mye tyngre. De er sammen med tabelljumbo Tromsdalen det eneste laget som står uten seier i OBOS-ligaen. Fem tap og fem uavgjorte hittil og med kun seks scorede mål, er det ingen tvil om hvor det skorter. 0-2-3 på fem spilte bortekamper.

3-1 til Sogndal i tilsvarende kamp på Fosshaugane sist sesong. HU.

11. Tromsdalen - Nest-Sotra

Det ser aldeles ikke bra ut for Tromsdalen. Kun ett poeng er det blitt på de ti første seriekampene og hele 38 baklengsmål, altså et snitt på 3,8 baklengsmål per kamp. 0-1-4 på fem spilte hjemmekamper.

Nest-Sotra tok seg sensasjonelt til playoff forrige sesong. Har ikke vært helt på det nivået denne sesongen og står med 3-2-5 totalt. Samtlige tap er kommet med ett mål og Nest-Sotra har faktisk kun sluppet inn ni mål. Men de har heller ikke scoret mer enn ni mål.

3-1 til Tromsdalen i tilsvarend oppgjør forrige sesong, men årets utgave av Tromsdalen er ikke på langt nær like gode. Nest-Sotra bør unngå tap her. UB.

12. Ullensaker/Kisa - Raufoss

Det så veldig bra ut for Kisa etter de tre første serierundene. 1-1 borte mot Strømmen var en godkjent seriepremiere. Så ble Sogndal banket 3-0 hjemme og deretter knuste laget Tromsdalen 8-1 i Tromsø. Men Ullensaker/Kisa har ikke klart å følge opp den gode sesongstarten. Svake 2-1-4 på de sju siste seriekampene og laget ligger på 7. plass med totalt 14 poeng. 3-1-1 hjemme på Jessheim.

Nyopprykkede Raufoss har klart seg meget bra og står med rekken 6-1-3 på sine ti første seriekamper. Ligger på 5. plass med totalt 19 poeng. Gikk på en mine hjemme mot Sandnes Ulf tredje sist og tapte 2-5. Men har slått tilbake med to seire. Fire seire på fem spilte bortekamper.

Ullensaker/Kisa har levert klart best hjemme hittil. De skal unngå tap her. HU.

