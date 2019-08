Molde kvitter seg med Odd

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles seks kamper i Eliteserien og det spilles seks kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det tre kamper og Manchester City, Tottenham og Wolverhampton er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det La Liga med Barcelona - Real Betis som den største godbiten og i Italia er det serieåpning denne helgen. Ellers er det kamper i både PostNord og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det er også kamper i Toppserien. Legg så til spennende oppgjør i både Allsvenskan, Bundesliga og Ligue.

Molde - Odd H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Molde er som kjent inne i et meget tøft kampprogram for tiden, med tanke på at laget er med i Europa League-kvalifiseringen. Skaffet seg selv et godt utgangspunkt foran hjemmereturen mot Partizan Beograd med 1-2 tap i Serbia torsdag kveld. Returen spilles førstkommende torsdag. Sterk 3-2 seier borte mot Ranheim sist søndag og siden Bodø/Glimt kun fikk med seg ett poeng fra Sarpsborg, tok Molde tilbake serieledelsen. Knallsterke 7-1-0 hjemme på Aker Stadion og Molde skal også ha sju av sine tolv siste seriekamper hjemme i Rosenes by. I og med at Molde spiller Europa League-playoff, er det sannsynlig at Erling Moe kommer til å rotere litt på sitt mannskap.

Odd har levert omtrent like sterkt hjemme (8-2-0) som Molde, men også denne sesongen sliter Fagermos lag på reise. Kun to seire er det blitt på åtte bortekamper (2-4-4) og skal Odd melde seg på i gullkampen igjen, må de vinne denne søndag kveld. Formen er dog litt mer på det jevne for tiden, kun to seire på de seks siste seriekampene (2-3-1). Viktige Fredrik Semb soner karantene for gule kort, mens Fredrik Oldrup Jensen er høyst usikker også til denne kampen (var heller ikke med mot Rosenborg sist lørdag).

Dog er det verd å merke seg at Odd vant 1-0 på Aker stadion forrige sesong og de vant her i 2015-sesongen. Med svært viktige Fredrik Semb ute med karantene og mer enn tvilsomt om Fredrik Oldrup Jensen rekker kampen, skal dette være klar fordel meget hjemmesterke Molde. 1,855 på uhyre hjemmesterke Molde må være klart godkjent.

Sogndal - Kongsvinger H 1,95 (spillestopp kl 17.55)

Sogndal henger med i playoffkampen til tross for at de har solgt nøkkelspilleren Martin Ramsland og Sigurd Haugen nå i sommer. Måtte tåle 2-3 tap hjemme for Aalesund sist helg, men har ellers tatt ti poeng på de fem siste seriekampene. Seiersmålet borte mot Tromsdalen onsdag kom først i siste spilleminutt. Holder sjetteplassen og den siste playoffplassen med bedre målforskjell enn Kongsvinger, men har samtidig kun to poeng opp til KFUM Oslo på 4. plass. Godkjente 6-1-3 hjemme på Fosshaugane.

Etter en meget svak periode med fire tap på fem kamper, vant endelig Kongsvinger en kamp igjen onsdag. Adem Güven scoret alle tre målene for laget i 3-2 seieren hjemme mot Strømmen. Jakter playoffplass og er kun målforskjellen bak Sogndal og kun to poeng skiller opp til KFUM Oslo på 4. plass. Men i likhet med fjorårssesongen sliter glåmdølene på bortebane. Svake 2-1-6 hittil denne sesongen.

Det endte 4-1 i tilsvarende oppgjør på Fosshaugane forrige sesong og Sogndal har jevnt over vært sterke hjemme denne sesongen. Kongsvinger presterer meget svakt på bortebane. 1,95 på hjemmeseier er akseptabel odds og Sogndal-seier kombineres med seier til Molde. Totalodds på denne dobbelen 3,61.