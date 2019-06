Molde med eventyrlig statistikk hjemme mot Brann

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et spennende langoddsprogram denne søndagen. Det spilles full serierunde både i Eliteserien og i OBOS-ligaen, i tillegg er det finale i U21-EM hvor Spania møter Tyskland. Her hjemme på bjerget spilles det også flere kamper i PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, og i Allsvenskan er det toppkamp i Stockholm mellom AIK og Malmö . Ellers er det også tre kamper i Afrikamesterskapet.

Molde - Brann H 1,80 (spillestopp kl 19.55)

Molde tok sesongens tredje borteseier på sju kamper, da kriserammede Strømsgodset ble slått 4-0 i Drammen forrige lørdag. Det resultatet lyver nok litt, Molde var ekstremt effektive i den kampen og ledet faktisk 4-0 allerede til pause. Forrige onsdag røk laget på hodet ut av cupen etter sjokksifrene 0-4 på Color Line i Aalesund. Hjemme på Aker stadion står Molde med full pott og 18 poeng på de seks første hjemmekampene. Har tre poeng ned til Odd på 2. plass og fem poeng ned til Bodø/Glimt på tredje, men begge disse to har to kamper tilgode på Molde. Førstekeeper Andreas Linde er fortsatt ute, ellers er det kun langtidsskade på Eirik Ulland Andersen.

Det murres blant Brann-spillerne for tiden og onsdag gjorde Brann en skrekkelig cupkamp borte mot Ranheim og 0-4 tap. Gjorde også en meget svak hjemmekamp mot Lillestrøm forrige søndag, men berget i det minste seieren. Ligger tross svake prestasjoner i det siste, på 4. plass i serien. Sju poeng opp til Molde med likt antall kamper spilt. Daouda Bamba er vraket fra Brann-troppen etter å ha blåst ut sin frustrasjon mot Lars Arne Nilsen i et intervju med Eurosport. Forøvrig har Brann skadefritt mannskap.

Brann har en fryktelig statistikk i Molde. Det står 10-1-0 på de elleve siste tilsvarende i Rosenes by. Det er klart at Brann er kapable til å ta poeng i Molde, men spillemessig kladder det for Brann om dagen. 1,80 på at Molde tar sesongens sjuende strake hjemmeseier er fin odds og spilles. Dog er det litt snaut til å forsvare som et singelspill, så vi kombinerer med en hjemmeseier fra OBOS-ligaen.

Ullensaker/Kisa - KFUM Oslo H 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Ull/Kisa snudde 0-1 til 2-1-ledelse borte mot Sandefjord lørdag, men røk så på to sene baklengsmål. Gjorde også en meget solid hjemmekamp mot Rosenborg i 3. runde forrige onsdag, men røk 1-2 etter ekstraomganger. Det er bortebane som har vært problemet for Kisa hittil, kun fire poeng (1-1-4) på seks bortekamper er svakt. Hjemme på Jessheim er laget mye sterkere med 4-1-1. Ligger på 7. plass med totalt 17 poeng og har kun to poeng opp til Start på playoff.

Nyopprykkede KFUM Oslo innledet sesongen med kun ett poeng på de tre første seriekampene, men står med formidable 7-1-1 på de ni neste seriekampene. Har tatt seg helt opp på 3. plass på tabellen med sinee 23 poeng. Det skiller kun fire poeng opp til Sandefjord på 2. plass og direkte opprykk. Måtte dog slite for å ta seg videre i cupen onsdag og måtte ha overtidsmål for å slå Tromsdalen 2-1 hjemme. KFUM med 2-2-2 på seks spilte bortekamper.

Ullensaker/Kisa drar fordel av spillefri i midtuken og er sterke hjemme. Det ligger en reaksjon i luften for KFUM nå. 2,15 på Kisa er bra hjemmeodds og spilles i kombinasjon med Molde-seier. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,87.