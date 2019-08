Molde med stø kurs mot playoff

Det er returkampene i 3. kvalifiseringsrunde som er hovedfokus på torsdagens langoddsprogram. Det er hele 30 kamper på menyen og både Molde og Haugesund er i askjon. Molde har et strålende utgangspunkt etter 3-0 hjemme sist torsdag, mens det er bratt oppoverbakke for Haugesund ettersom de tapte 0-1 hjemme mot PSV. Til tross for at det er så mange kamper, er det dessverre ikke så veldig mange fristende spill.

Aris Thessaloniki - Molde U 3,40 (spillestopp kl 20.25)

Hjemmelaget endte på 5. plass i den greske serien i fjor, men de var hele 31 poeng bak seriemester PAOK. Tok seg til 3. runde etter å ha eliminert AEL Limassol med 0-0 hjemme og 1-0 seier borte. Men tapte altså hele 0-3 borte mot Molde i første kamp og har et meget vanskelig utgangspunkt foran returen hjemme. Leverte brukbare 9-2-4 i seriespillet på hjemmebane forrige sesong.

Molde har altså skaffet seg et strålende utgangspunkt for å nå playoff og skal opp mot vinneren av Partizan Beograd og Yeni Malatyaspor i en eventuell playoff. Har levert litt variabelt på bortebane i Eliteserien (4-2-3), men viste flotte takter da de slo Cukaricki (fra Serbia) 3-1 i returmøtet borte i 2. kvalifiseringsrunde. Langtidsskadde Eirik Ulland Andersen er det eneste sentrale fraværet for Erling Moe.

Aris vil nok vise seg fra en bedre side på hjemmebane, men Molde skal uansett fikse avansement. 1,90 på hjemmeseier synes ikke spesielt interessant. Da er det klart mer fristende med et spill på uavgjort. Flotte 3,40 er oddsen på det utfallet og blir vårt utvalgte spill i denne viktige kampen for Molde.