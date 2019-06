Molde slår tilbake

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er ganske så innholdsrikt. Lørdagens store høydepunkt er naturligvis åttedelsfinalen mellom Norge og Australia i fotball-VM. Den kampen starter kl 21.00. Men det er også eliteseriefotball mellom Strømsgodset og Molde, og det spilles to kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det flust med kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Så er det også kamper i både Copa America, Afrikamesterskapet og U21-EM.

Strømsgodset - Molde pause/fulltid B/B - 3,15 (spillestopp kl 17.55)

Elendigheten for Strømsgodset fortsatt (nesten som ventet) i cupkampen borte mot Fram Larvik onsdag. Til tross for at Godset tidlig gikk i ledelsen, endte det med 1-2 og cupexit. I serien er laget i like mye trøbbel og etter Tromsøs 1-0 seier borte mot Stabæk mandag kveld, falt Godset ned til nest siste plass i Eliteserien og direkte nedrykksplass. Svært lite stemmer for Godset om dagen og på seks bortekamper i Eliteserien er det kun blitt to poeng og to scorede mål. Hjemme på Marienlyst har det gått litt bedre. 3-1 seier hjemme mot Tromsø i forrige hjemmekamp og 0-0 mot Viking i hjemmekampen før der igjen. Totalt 2-1-2 hjemme. Mustafa Abdellaoue, Marcus Pedersen, Kristoffer Tokstad og Jonathan Parr var alle ute mot Fram Larvik, men Mos kan blir klar lørdag. Yacouba Sylla ønsker seg bort og er ikke i troppen til lørdagens kamp.

Molde la på til sin sjette strake hjemmeseier for sesongen da Ranheim ble slått 2-0 søndag kveld. I og med at Odd tapte sin bortekamp mot Sarpsborg 08, troner nå Molde ensom på tabelltoppen med sine 25 poeng. Tre poeng skiller ned til Odd som dog har to kamper til gode. Moderate 2-1-3 på seks spilte bortekamper. Gikk på en real min borte mot Aalesund i cupen onsdag kveld. Lå under 0-2 da Ruben Gabrielsen pådro seg rødt kort og endte opp med å tape hele 0-4. Bortespøkelset til Molde fortsatte altså i cupen. Nevnte Ruben Gabrielsen må sone karantene, mens Kjartan Haraldseid fortsatt er ute med skade. Førstekeeper Andreas Linde (har vært ute de siste kampene) og langtidsskade Eirik Ulland Andersen mangler også begge.

0-1-2 på de tre siste i Drammen. Godset er helt ute av det og mangler fortsatt sentrale spillere. Molde var klart best i siste bortekamp mot Tromsø, men presterte likevel å tape 1-2. Strømsgodset har vunnet to hjemmekamper, hhv mot Haugesund i seriepremieren og mot Tromsø. Men det hadde ikke vært noe å si på om bortelagene hadde fått med poeng i noen av dem. I tillegg har de tapt mot både Mjøndalen og Kristiansund og spilt uavgjort mot Viking. Molde er det klart beste laget og selv om borteformen har vært variabel, skal Molde fikse tre poeng i kveld. Pause/fulltid dobbelen B/B betales med flotte 3,15 i odds og blir vårt utvalgte spill.