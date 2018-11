Molde slår Tromsø på Alfheim

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens oddsmeny er strålende. Og vi kan vente oss mange flotte oppgjør. Eliteserien går mot slutten, og det spilles uhyre viktige kamper i både topp og bunn. Til sammen skal det spilles seks Eliteserien-kamper i dag. I Premier League spilles det to kamper og City og Chelsea er involvert i hver sin kamp. En kamp spilles i Championship. Deretter venter åtte spennende matcher fra Obos-ligaen. Ved siden av dette er det full runde i både LaLiga, SerieA, Ligue 1 og Eredevise. En supersøndag venter for vi som elsker fotball!

Her kjører vi på med en Eliteserie-dobbel til underkant av tre ganger pengene!

Tromsø - Molde B - 1,85 (Spillestopp 17:55)

Molde drar nordover til Tromsø og kamp på Alfheim stadion. Molde på medaljejakt, hjemmelaget med teoretiske muligheter til å bli blandet inn i nedrykksstriden.

Tromsø er i svak form og står med tre strake tap før dette oppgjøret. Sist 0-1 mot Odd i Skien, nest sist svake 1-2 for Start hjemme på Alfheim, og tredje sist meget stygge 1-5 i Kristiansund. Laget har en teoretisk sjanse til å havne i nedrykksstriden, og vil nok gjerne ha med seg noe fra dette oppgjøret for å være 100 % sikre. På Alfheim har Tromsø greie 7-2-4 med to hjemmekamper igjen å spille.

Runar Espejord er tilbake i trening, mens Mushaga Batenga er ute med en akillesskade.

I motsetning til hjemmelaget, ankommer Molde Alfheim i meget fin form. Laget vant 3-1 borte mot Start i siste kamp, og kunne med den seieren bokføre den sjuende strake uten tap i Eliteserien. Molde har et høyt toppnivå, og vi i Nettavisen mener bestemt at på topp så er ingen lag bedre enn Molde. Problemet denne sesongen har vært at spillerne har prestert ujavnt. Dette har dog blitt mye bedre i del 2 av sesongen. Ole Gunnar Solskjær sine gutter er nummer tre, bare to små poeng etter Brann på sølvplass tre runder før slutt. De bør kunne ta tre poeng i denne kampen. Borteformen i år er 5-4-4. Men dette har også bedret seg voldsomt den siste tiden. På de siste syv bortekampene har laget kun et tap (4-2-1).

I forrige match måtte Salzburg-klare Braut Håland ut med en skade, og spiller neppe i dagens kamp. Thomas Amang og Martin Ellingsen meldes tvilsomme, begge med kneproblemer.

Begrunnelse B: Toppnivået til dette Molde-laget er høyt. Solskjær har virkelig fått sving på maskineriet etter sommeren, og har tatt mye poeng. Vi så blant annet måten de rundspilte Rosenborg for en måneds tid siden. Nå sist tok de en bunnsolid seier mot Start borte. Det er ingen tvil om at Molde er et bedre lag enn Tromsø, og vi tror det viser seg over de 90. minuttene. I tillegg er hjemmelaget i veldig dårlig form, og borteformen til Molde har gradvis blitt mye bedre utover sesongen - akkurat som med formen! 1,85 kjøper vi på borteseier.





Haugesund - Ranheim H - 1,60 (Spillestopp 17:55)

Årets store overraskelse i Eliteserien Ranheim tar turen til Haugesund til oppgjøret på Haugesund stadion. Ranheim spiller for medalje, gjestene trygt forankret på sin femteplass tre runder før slutt.

Haugesund har gjennomført en overraskende og imponerende sesong i årets Eliteserie. Tre runder før fasiten skrives har laget fra sin fjerdeplass, tre poeng opp til Molde og fem opp til Brann på henholdsvis tredje og andreplass på tabellen. Hjemme på stadion har laget 8-2-3 etter 13 spilte, og er vanskelige og hanskes med på eget gress. Haugesund slo Odd 2-0 nest sist, men gikk på et 1-2-tap borte mot Sarpsborg 08 i siste kamp søndag. De er normalt sterke på hjemmebane, og er riktige favoritter i søndagens kamp.

Sondre Tronstad sliter med en ryggskade, og er eneste tvilsomme foran oppgjøret.

Ranheim har i likhet med Haugesund imponert enormt. I sin første sesong i Eliteserien etter opprykket, var laget tippet rett ned av alle eksperter. Tre runder før slutt ligger laget på en svært overraskende femte plass. Lillebror i Trondheim har gjort alle forhåndstips solid til skamme. På bortebane står Ranheim med 4-2-7 og er tross alt bedre hjemme enn på fremmed gress. Fin 3-2 seier mot Lillestrøm i siste kamp på hjemmebane. Nest sist 0-0 mot Bodø/Glimt, også det hjemme.

Magnus Blakstad sliter med en kneskade, og er eneste tvilsomme meldes det fra Ranheim leiren.

Begrunnelse H: Vi må kombinere Molde-kampen med et eller annet, og vi kom frem til at Haugesund er det beste spillet. 1,60 er ikke noe kjempeodds, men vi mener også bestemt at det er store muligheter for at laget faktisk tar alle tre poengene. De har vunnet 8 av 13 mulige hjemme, og dagens bortelag, Ranheim, har vært adskillig svakere borte enn hjemme. Trønderne har tapt hele syv bortekamper i år. Vi tror på H til 1,60.

I totalodds får vi 2,96 på denne dobbelen.