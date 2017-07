Mons Ivar Mjelde må levere bedre

Sportspills øvrige søndagsmeny:

OBOS-ligaen er tilbake med full runde og de første syv kampene kommer fra det nest øverste nivået, med andre kamper fra lengre ned i divisjonssystemet som strøssel. Innleveringsfrist på søndagens kupong er klokken 17.55.

1. Florø — Fredrikstad

Hjemmelaget skulle nok ønske at sommerferien aldri kom, for de vant fire av de siste fem kampene føre sommerferien og stod med tre seirer på rappen før ferien. De kroner verket med en knallsterk 2-0-seier borte over Ranheim, som til da var uten tap på eget gress.

Men at Florø har tatt nivået er det liten tvil om og denne høsten har de alle muligheter til å kjempe seg inn i opprykksstriden. De har svake 2-3-2 på hjemmebane, men vant 2-1 over Fredrikstad borte i vårens oppgjør mellom lagene.

Også FFK var på vei opp før seriepausen inntraff, med fire kamper uten tap og åtte poeng på disse. Motstanden var riktig nok ikke all verden, men det ser unektelig lysere ut enn det gjorde etter ti runder.

Gjestene er seiersløse på reisefot og 0-3-4 er tall som imponerer få. I tillegg spilles kampen i dag på naturgress, til forskjell fra hva de bruker til vanlig.

Florø har vært klart best denne sesongen og vi gir dem tillit her. HU.

2. Sandnes Ulf — Mjøndalen

Hjemmelaget har vært ustabile denne sesongen, men avsluttet vårsesongen med tre seirer på de siste fire og ligger fint i rute til å sikre minst en kvalifiseringsplass. Forrige hjemmekamp tapte de hele 3-0 for Jerv, men de har sterke 4-2-1 totalt likevel - og de stod uten baklengsmål hjemme før gultrøyene kom på besøk.

Verdt å nevne er det også at Sandnes Ulf vant tilsvarende oppgjør i fjor hele 5-0.

Gjestene har også vært ustabile denne sesongen og klarte ikke å vinne i løpet av de siste tre kampene av vårsesongen. Men de henger med i playoffkampen (hvem gjør vel ikke det?), ikke rent lite takket være hjemmestatistikken - 0-5-2 er svake tall på reisefot.

Gitt Mjøndalens svake statistikk borte generelt og mot Sandnes Ulf spesielt, er det vanskelig å argumentere for bortepoeng her. H(U).

3. Start — Kongsvinger IL

Hjemmelaget ligger i playoffklynga og har ikke klart å utfordre Bodø/Glimt på samme vis som man trodde før sesongen. Men hjemme på Sør Arena har de virkelig levert og 5-1-1 er svært solide tall på eget gress. De slurvet en del i avslutningen av vårsesongen og noterte bare åtte poeng på de siste seks kampene før ferien.

Gjestene fikk på sin side et voldsomt oppsving i andre halvdel av vårsesongen og innkasserte elleve poeng på de siste seks kampene. Dermed har de en viss klaring til nedrykksstreken og rundt 4-5 poeng både opp og ned til plasser av betydning.

Bortetallene 2-3-2 er helt akseptable, men vi backer likevel sørlendingene. H igjen.

4. Strømmen — Jerv

Hjemmelaget hadde en nedadgående kurve inn i sommerferien, med bare ett poeng fra de siste tre kampene før ferien. Det gjorde samtidig at de mistet fotfestet i kampen om kvalifiseringsplassen, selv om bare tre poeng skiller opp.

Gråtrøyene er normalt best på hjemmebane, men ikke i år - 2-3-2 er en ganske så middelmådig statistikk.

Gjestene skulle nok ønsker at sommerferien aldri kom, for de var på sitt utvilsomt beste rett før avbrekket. Deres to siste kamper endte med 3-0-seier borte over Sandnes Ulf og 6-2 hjemme mot Ull/Kisa. Seieren i Sandnes var årets første på bortebane, 1-3-3 er tallene så langt denne sesongen.

HU(B).

5. Tromsdalen — Arendal

Nordlendingene har med sin solide hjemmestyrke tatt OBOS-ligaen med storm og er med i kobbelet som kjemper om opprykksplass. De var i rett ut fantastisk form før pausen, med 13 poeng på de siste seks kampene.

Det er hjemme i Tromsdalen de legger grunnlaget for denne gode sesongen, med solide 5-1-2 så langt. Tapene, de har kommet mot topplagene Bodø/Glimt og Start.

Gjestene byttet trener til Mattias Andersson rett før pausen, men har ikke fått voldsom avkastning enda - alle hans tre kamper så langt er tapt, en dog mot svært solid motstandere fra topp fire på tabellen.

Sørlendingene har en stor jobb å gjøre på reisefot med 1-2-4 fra de første syv bortekampene.

H.



6. Ullensaker/Kisa — Elverum

Hjemmelaget hadde en rett ut horribel avslutning på vårsesongen med fem strake tap og har med det forvillet seg fra kvalifiseringsplass til nedrykksstrid - kun fire poeng skiller dem fra FFK under streken. Gultrøyene fra Jessheim har som regel vært best hjemme og har akseptable 3-1-3 så langt denne sesongen.

Gjestene har vært stabilt ustabile denne sesongen og avsluttet våren med tre strake uavgjortkamper, etter tre strake tap. De ligger under streken, men veien opp er ikke altfor lang for de nyopprykkede. Bortestatistikken 1-3-4 er imidlertid lite å skryte av.

Dette er en kamp hjemmelaget helst bør vinne, men de har neppe mye selvtillit etter det som skjedde før ferien. HU.



7. Åsane — Levanger

Hjemmelaget tok fire poeng på de siste seks kampene, alle etter poengdeling, og de ligger kun tre poeng over den røde streken før høstsesongen. De har lagt nytt kunstgress for sesongen, men 2-5-0 er trolig ikke hjemmetallene de hadde håpet på så langt.

Gjestene ble bare bedre og bedre utover vårsesongen og ligger på en femteplass før andre halvdel av sesongen sparkes i gang. De siste tre endte riktig nok uten seier, men det mot solid motstand. Og på bortebane har de levert meget solide 3-3-1 så langt denne sesongen.

Mye tyder på at dette blir jevnt. HUB.



8. Raufoss — Nybergsund IL-Trysil

Hjemmelaget tok ferie med syv poeng opp til Alta på kvalifiseringsplass etter en noe rufsete avslutning på vårsesongen. De har slitt med å levere på hjemmebane så langt, 1-3-2 er svært skuffende tall for de nynedrykkede.

Nybergsund ligger på sin side nede i nedrykksstriden, men tok et par viktige trepoengere i innspurten av vårhalvåret. Som Raufoss er de best borte, og 3-1-2 er faktisk meget imponerende tall for et bunnlag (ikke at forskjellen mellom topp og bunn er så stor i 2. divisjon).

H(U)B.



9. Moss — Holmen

Hjemmelaget topper 3. divisjonsavdelignen sin med 30 poeng av 36 mulige og samtlige fem hjemmekamper er vunnet med målforskjellen 15-2. Holmen ligger nest sist med ni poeng fra tolv kamper, har 2-1-3 borte og tapte alle de tre siste kampene før pausen.

Soleklar H.



10. Kvik Halden — Sprint-Jeløy

Vertene hadde en formtopp rett før sommerferien i 3. divisjon, med 13 poeng på de siste fem kampene. Det er likevel langt opp til opprykksplass, hele ni poeng, og enda lenger ned til plasser av betydning - østfoldingene blir nok en typisk middelhavsfarer denne sesongen.

Gjestene ligger på sin side under streken og har vært nødt til å bruke sommerferien godt - deres siste fire kamper før ferien ble alle tapt. Syv av deres totalt elleve poeng er tatt på bortebane, uten at 2-1-3 er bortetall som skremmer mange.

H igjen.

11. FK Tønsberg — Halsen IF

Hjemmelaget tok sommerferie midt på tabellen, men har bare en luke på fire poeng ned til den røde sonen. De avsluttet vårsesongen solid med sine elleve poeng på de siste seks kampene, syv av dem tatt på hjemmebane. Dette forbedre hjemmetallene til 2-3-1 totalt.

Gjetene har hatt en fin sesong så langt og ligger á poeng med dagens motstander, men ble smadret 0-6 av Pors på hjemmebane i den siste kampen før sommerferien. Og det er hjemme de har levert best så langt, selv om 2-1-3 er helt godkjente tall på bortebane.

H.



12. Sverresborg — Orkla

Hjemmelaget karret seg over nedrykkstreken med en svært fin formkurve inn mot ferien, hvor de sikret seg ti poeng på de siste fem kampene. De ligger på trygg grunn kun takket være målforskjellen, dog, så det er liten grunn til å hvile på laurbærene. 2-1-3 er hjemmetallene.

Orkla ligger på sin side delt sist med sine ti poeng, selv om de kapret syv poeng på de siste fire kampene før ferien. På bortebane er ikke 1-1-4 spesielt sterke tall, men flere av tapene har vært knepne.

HU.

96-rekker:

1. Florø — Fredrikstad HU

2. Sandnes Ulf — Mjøndalen H

3. Start — Kongsvinger IL H

4. Strømmen — Jerv HU

5. Tromsdalen — Arendal H

6. Ullensaker/Kisa — Elverum HU

7. Åsane — Levanger HUB

8. Raufoss — Nybergsund IL-Trysil HB

9. Moss — Holmen H

10. Kvik Halden — Sprint-Jeløy H

11. FK Tønsberg — Halsen IF H

12. Sverresborg — Orkla HU

432-rekker:

1. Florø — Fredrikstad HU

2. Sandnes Ulf — Mjøndalen HU

3. Start — Kongsvinger IL H

4. Strømmen — Jerv HUB

5. Tromsdalen — Arendal H

6. Ullensaker/Kisa — Elverum HU

7. Åsane — Levanger HUB

8. Raufoss — Nybergsund IL-Trysil HUB

9. Moss — Holmen H

10. Kvik Halden — Sprint-Jeløy H

11. FK Tønsberg — Halsen IF H

12. Sverresborg — Orkla HU