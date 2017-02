Mourinho kan sikre tre troféer

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong inneholder kamper fra tysk, fransk, engelsk, spansk og italiensk fotball. Spillestopp er 16.55 og bonuspotten er på deilige 2,1 millioner kroner dersom du er alene om 12 rette.

Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Blackburn - Manchester United

Blackburn har vært svake i år. Såpass svake at de ligger nest sist i Championship.

Søndag møter de et Manchester United-lag som har med seg masse selvtillit. 3-0 hjemme mot Saint-Etienne på torsdag var sterkt, selv om prestasjonen i seg selv ikke gnistret.

United skal ut i returmøte med franskmennene allerede til uka, og de har også en ligacupfinale i nær framtid som de også fokuserer på.

Ser vi på dette, så hadde Blackburn hatt en liten sjanse til å vinne. Men vertene mangler spissen Gallagher, Bennet og Akpam. Alle tre er viktige, og får ikke spilt.

United mønstrer fort et svekket mannskap, men ikke mer svekket enn at de greit tar seg videre i FA Cupen her. B.

2. Barcelona - Leganes

Barcelona ble ydmyket av PSG på tirsdag.4-0-tap og et meget vanskelig utgangspunkt før returoppgjøret.

Flere roper på Luis Enriques avgang som manager, men enn så lenge sitter han i managerstolen.

Søndag møter de Leganes, som er helt ute av det. Gjestene står uten seier på de siste ti seriekampene. Dette bør være plankekjøring for Barcelona ti av ti ganger. H.

3. Celta Vigo - Osasuna

To lag som er helt ute av form. Celta Vigo står med tre strake tap, mens Osasuna ikke har vunnet på sine siste syv kamper.

Osasuna er også fryktelig svake på bortebane. 1-3-6 er fasiten så langt, mens vertene står med 7-0-3 på eget gress.

Det går egentlig ikke an å ha særlig tro på at Osasuna kan klare å utrette noe her. De er helt foratapt i bunnen av La Liga. Celta Vigo ryker heller ikke på eget gress mot bortesvake Osasuna.

Vi kan ikke gå for annet enn ren H.

4. Rayo Vallecano - Mirandes

Møte i nedrykkskampen i Segunda Division i Spania. Mirandes er nest sist, men har kun fire poeng opp til Rayo Vallecano.

Det er rekordjevnt på nivå to i Spania. Det skiller kun 14 poeng fra play off- til nedrykksplass.

Mirandes har vært forferdelige på bortebanne denne sesongen, og står uten seire. 0-5-7 er fasiten, mens Rayo Vallecano har 6-5-2 på hjemmebane.

Gjestene er også i skrøpelig form, hakket mer skrøpelig enn hjemmelaget. Vi tror fordelen av hjemmebane sikrer poeng, og går for HU.

5. Real Oviedo - Getafe

Helt jevnt oppgjør mellom to lag som kjemper om opprykk.

Oviedo er solide på eget gress, og står med 8-3-2 denne sesongen. Getafe tar flest poeng hjemme, men har 3-5-4 på bortebane så langt.

Oviedo har nok den beste formen om dagen, men Getafe kan fort få med seg noe herfra.

Vi tør ikke annet enn å helgardere. HUB.

6. Alcorcon - Real Zaragoza

Nok et helt åpent oppgjør mellom to jevne lag. Zaragoza har normalt sett et greit overtak på Alcorcon, men begge lag er ute av form.

Zaragoza kan nok anses å være en ørliten favoritt til denne. Men ser vi at 2-4-7 er fasiten på bortebane for Zaragoza denne sesongen, er det fort gjort å bli motløs.

7-3-2 er hjemmefasit for Alcorcon, men dette oppgjøret kan bikke begge veier. HUB.

7. FC Köln - Schalke 04

Köln har vært meget solide på eget gress i år og har foreløpig ikke tapt hjemme i serien.

Schalke har imidlertid funnet formen, og de scorer mange mål om dagen. 3-0 borte mot PAOK i midtuken, 2-0 hjemme mot Hertha Berlin forrige helg, og 1-4 borte mot Sandhausen i cupen for et par uker siden. Det virker å være mer på stell i Schalke nå enn tendensene har vært tidligere i sesongen.

Köln har to strake tap, men de slipper inn få mål. Og ser vi at Schalke kun har vunnet én bortekamp denne sesongen, blir dette fort jevnt.

Formstigningen til Schalke gjør at vi tror de kan få med seg noe borte mot hjemmesterke Köln, og vi helgarderer. HUB.

8. Montpellier - Saint-Etienne

Vertene tok en meget sterk og imponerende 3-0-seier borte mot Nancy forrige helg, lagets første borteseier denne sesongen.

Søndagens oppgjør er en typisk kamp hvor et sterkt hjemmelag møter et svakt bortelag.

Montpelier står med 6-4-2 på hjemmebane, mens Saint-Etienne har svake 3-4-5 på fremmed gress.

Saint-Etienne skal også spille returoppgjøret mot Manchester United førstkommende søndag. Det blir en tung affære. For mot slutten av 3-0-tapet mot United på torsdag, var det ikke mye krefter igjen å spore hos franskmennene.

Det så ut til å være helt tomt for krefter for Saint-Etienne, og etter kun to dagers hvile skal de møte hjemmesterke Montpellier. Det lukter trøbbel av sånn. HU.

9. Lyon - Dijon

To lag med mye å spille for, men i forskjellig ende av tabellen.

Lyon innehar fjerdeplassen, som gir Europa League neste sesong, men blir pustet i nakken av flere lag. De er solide på eget gerss og har 8-0-4 denne sesongen.

Dijon er svake på bortebane, og har 1-4-7 så langt. Lyon taper ikke denne.

Til det er de altfor solide hjemmebane. De viste også storform borte mot AZ Alkmaar i Europa League i midtuken, og vant hele 4-1 på bortebane. Sterkt.

Dijon sliter stort mot lagene over seg på tabellen, og er nærmest sjanseløse her. H.

10. Paris Saint-Germain - Toulouse

Monaco har fire poengs forsprang på PSG, men med en kamp mer spilt. Det er herlig spenning i toppen av Ligue 1.

Stjernegalleriet PSG viste fantastisk form på tirsdag da de knuste Barcelona hele 4-0 hjemme. Det er så solid at det er vanskelig å komme utenom hjemmeseier her.

Tar vi med Toulouses 1-5-6 på bortebane ,og en tabellposisjon hvor de har lite å spille for, bør dette være plankekjøring for PSG.

Med seier er det ett poeng opp til Monaco, og enda mer nerver i ligaen.

Hjemmeseier alle ganger, vi går for H.

11. Roma - Torino

Italiensk fotball på søndag har jeg alltid forbundet med uavgjort. Jeg har etter hvert skjønt at det er tåpelig.

Roma har 11-0-0 på hjemmebane denne sesongen. De er fryktelig solide. Det er ti poeng opp til serieleder Juventus, men Roma har én kamp mindre spilt. Med seier her blir det litt mer spenning, men Juventus virker vanskelige.

Torino er ikke i verdens beste form, men har fire kamper uten tap. Torino vinner også sjeldent på bortebane. 2-4-6 vitner om det. Men de kan fort klare noe ingen andre har klart denne sesongen, nemlig å stjele poeng borte mot Roma. Men vi levner det ikke store sjansene. HU.

12. AC Milan - Fiorentina

Nok et relativt åpent oppgjør.

Hjemmesterke Milan står med 7-2-3 denne sesongen, og tok med seg et viktig poeng borte mot Lazio sist helg. Denne helgen får de også tilbake Paletta i midtforsvaret, mens makkeren Romagnoli er ute. Det samme er antonelli, De Sciglio og Bonaventura.

Fiorentina har vært ganske sterke på fremmed gress denne sesongen. 5-1-6 er solid, men viser også at de er veldig varierende. Torsdag kveld tok de en sterk borteseier mot Borussia Mönchengladbach i Europa League. Det er solid, men kan fort gi en utladning.

Tar vi i betraktning at AC Milan er solide hjemme, går vi for HU her.

