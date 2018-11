Mye action for heldig filmseer fra Oslo etter Eurojackpot-trekning

Under en avslappet filmkveld for Oslo-mannen ble det omsider rikelig med action da han mottok telefonen fra Hamar.

- Helt målløs

- Tuller du nå, spør han noe forfjamset når vi forteller at han har vunnet 1 million kroner, samt et reisegavekort på 100.000 kroner.

Den heldige vinneren fortsetter:

- Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si akkurat nå, jeg er helt målløs sier den glade vinneren.

Slik skal den ferske millionæren bruke pengene

- Jeg har ingen umiddelbare planer for pengene, men for reisegavekortet vet jeg nok mer. Det er mange plasser jeg har lyst til å reise, og et av stedene som står øverst på lista er Italia. Det blir nok en tur dit til våren, sier han.

Vinneren sier videre at kvelden skal feires med noe ekstra godt i glasset.

Spill Eurojackpot før fredag klokka 19.00!

PS! Som grasrotgiver kan du velge et lag eller forening en forening som får sju prosent av din spillerinnsats, uten at det går utover din premie eller dine vinnersjanser. Bli grasrotgiver, du også!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)