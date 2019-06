Nå er det full krise i Strømsgodset

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er 3. runde i cupen det stort sett handler om onsdag. Hele 14 kamper står på menyen og det er kun Kongsvinger - Tromsø og Alta - Stabæk som spilles torsdag. Kun ett eliteserielag er utslått hittil, men det er nok stor fare for at flere eliteserielag ryker ut denne runden. Bortsett fra cupen her hjemme, så er det naturligvis også kamper i fotball-VM for kvinner og det er to kamper i U21-EM. To kamper spilles i Copa America natt til torsdag og det spilles også kamper i Gold Cup. I tillegg er det en kamp fra Superettan i Sverige.

Fram Larvik - Strømsgodset H 4,25 (spillestopp kl 17.55)

Bunnsolid hjemmekamp for Fram Larvik hjemme mot sterke Åsane lørdag og sterk 3-0 seier. Det gjør at laget fortsatt er ubeseiret hjemme i Larvik (4-2-0). Men sliter klart mer på bortebane og kun en av de fire første er vunnet (1-1-2). Henger dog godt med i toppen og er kun tre poeng bak serieleder Grorud på sin 4. plass.

Strømsgodset er i trøbbel og etter Tromsøs 1-0 seier borte mot Stabæk mandag kveld, falt Godset ned til nest siste plass i Eliteserien og direkte nedrykksplass. Svært lite stemmer for Godset om dagen og på seks bortekamper i Eliteserien er det kun blitt to poeng og to scorede mål. Tross at laget kunne spille med en mann mer i hele andre omgang i 2.rundekampen borte mot Ullern, vant Godset kun 1-0. Mustafa Abdellaoue, Marcus Pedersen, Kristoffer Tokstad og Jonathan Parr er alle ute med skader og Yacouba Sylla som var ubenyttet reserve mot Bodø/Glimt er ikke med i 18-mannstroppen til Håkon Wibe-Lund.

Fram Larvik har levert knallbra hjemme hittil, de slo ut OBOS-laget Raufoss i 2. runde. Det kan være cupskrell på gang her. Og Godset har svært sentrale fravær i tillegg. 4,25 i hjemmeodds er sprekt på hjemmelaget her. Vi går etter cupskrellen i Larvik.