Nå møter Leicester sine overmenn

1. Atletico Madrid — Leicester City

Vertene har funnet formen i grevens tid og hadde fem strake ligaseirer før det ble 1-1 borte mot Real Madrid i helgens derby. Bayer Leverkusen ble lett håndtert greit i åttedelsfinalen og det er liten tvil om at Champions League er alt som betyr noe for Diego Simeone denne våren.

De har vunnet tre av fire hjemmekamper i Champions League, unntaket er mot nettopp Bayer Leverkusen - som de alt hadde avgjort avansementet mot.

Kevin Gameiro er den viktigste av de fem som er skadet, de fire øvrige er som backuper å regne.

Leicester er trygge i Premier League og spiller i kveld sin kanskje viktigste kamp i historien. Formen har vært fantastisk etter de sparket Claudio Ranieri og 4-2-tapet borte mot Everton søndag var den første kampen de ikke vant under Craig Shakespare.

I teorien skal et lag som slo ut Sevilla også ha gode muligheter på Atlético Madrid. Men hovedstadslaget er langt mer kyniske, langt mer rutinerte og langt mer formsterke enn Leicesters motstandere i åttedelsfinalen. Bortestatistikken deres er også et problem, den er 1-3-11 i ligaen og 1-1-2 i Champions League.

Kaptein Morgan er skadet og midtbaneankeret Ndidi er tvilsom. Begge to er som nøkkelspillere å regne.

Atlético Madrid er nok hardere, bedre, raskere og sterkere enn Leicester i denne sammenhengen. H.

2. Bayern München — Real Madrid

Vi trenger ikke fortelle dere at onsdagens godbit er en virkelig klassiker. Bayern München er i knallform i Bundesligaen og har et forsprang på ti poeng når åtte runder gjenstår, det skal normalt bety tittel.

Hjemmelagets trener er nok ekstra motivert til å slå ut Real Madrid, han fikk sparken i den spanske hovedstaden til fordel for Rafa Benitez for halvannet år siden.

Etter noen innkjøringsproblemer under Carlo Ancelotti, går altså Bayern som toget. I helgen slo de Dortmund lett 4-1 og hjemmetallene er sterke 11-3-0 i ligaen, 4-0-0 i Champions League. Arsenal ble ingen match i åttedelsfinalen. Toppscorer Lewandowski er tvilsom, i så fall starter Thomas Müller på topp. Mats Hummels rekker ikke kampen.

Real Madrid måtte ta til takke med ett poeng i derbyet mot Atlético i helgen, men vant de fem ligakampene forut. De har tre poengs forsprang og én kamp til gode på Barcelona, det bør normalt holde til La Liga-tittel.

Bortestatistikken er solide 10-2-2 i ligaen og 2-2-0 i Champions League så langt denne sesongen. Og Bayern München trenger ikke få beskjed om at Real Madrid har en eksepsjonell kontringsstyrke som fort kan sikre dem et viktig bortemål eller to her.

Stopperne Pepe og Varane mister kampen for bortelaget.

Bayern München er nær uhåndterlige på hjemmebane og Ancelotti kjenner Real Madrid svært godt. Vi tror tyskerne tar første stikk, men det er ikke utenkelig at spanjolene havner på scoringslisten her. H.

3. RSC Anderlecht — Manchester United

Kvartfinale i Europa League, kamp én av to. Belgierne vant begge oppgjørene mot APOEL 1-0 i åttedelsfinalen og tok seg dermed videre. De fører også an i hjemlig serie, med et forsprang på fire poeng i mestergruppen.

Helgens kamp endte uavgjort hjemme mot Gent og så langt har vertene sterke 10-5-1 på eget gress i ligaen. Fem av seks hjemmekamper er vunnet i Europa League, inkludert i begge utslagsrundene.

Manchester United tok tre viktige poeng mot Sunderland etter to rake uavgjortkamper på hjemmebane i Premier Legaue. Topp fire er fortsatt virkelig innen rekkevidde i ligaen, men det er nok vel så gode muligheter for å vinne Europa League og Mourinho kommer til å prioritere denne turneringen fremover.

Bortetallene i ligaen er sterke 9-3-2, i Europa tapte de de to første borte - men de har forbedret seg og har 2-1-2 på reisefot i Europa League.

Denne er åpen. HUB.

4. Ajax — Schalke 04

Kvartfinale i Europa League, kamp én av to. Vertene er i kalasform i hjemlig liga og har vunnet begge kamper siden landslagspausen, med en samlet målforskjell på 9-2. Slo ut FC København i forrige utslagsrunde, med tap borte og seier hjemme. Faktisk er samtlige fem hjemmekamper i Europa League vunnet, i serien er tallene 12-2-1. Lasse Schöne er suspendert.

Schalke nyter en sesong ganske langt under pari, men slo tilbake etter to strake poengtap med 4-1-seier over Wolfsburg i helgens serierunde. Seier i Europa League er deres eneste mulighet til å nå Champions League kommende sesong.

Men bortetall som 2-4-7 i ligaen og, riktig nok ikke så verst, 3-1-1 i Europa League vil alltid forårsake problemer. De slo ut Borussia Mönchengladbach i åttedelsfinalen.

Vi vil alltid lene oss på hjemmelaget i slike dobbeltoppgjør og her spiller vi H.

5. Celta Vigo — KRC Genk

Kvartfinale i Europa League, kamp én av to. Vertene har to strake tap i ligaen, for Valencia og Eibar. Mot sistnevnte i helgen som gikk roterte de ut nesten alle nøkkelspillere. Kanskje ikke så rart, det er en stund siden de hadde noe å spille for i La Liga og Europa League står utvilsomt øverst på prioriteringslisten.

Vertene har vært knallsterke på hjemmebane i ligaen med 9-1-5, i Europa League er tallene noe svakere med 2-2-1.

Genk og Sander Berge klarte ikke å kvalifisere seg til mestergruppen i Belgia, men har vunnet begge hjemlige kamper etter de delte tabellen. Slo ut Gent i forrige runde og har svært bra form med fem seirer og en uavgjort de siste seks.

Det er ingen tvil om at belgierne trives klart best på hjemmebane og bortetallene er 3-2-2 i Europa League og svake 4-3-8 i hjemlig liga.

Celta Vigo prioriterer denne turneringen høyt og på hjemmebane kommer de til å sikre et godt utgangspunkt mot bortesvake Genk. H.



6. Lyon — Besiktas

Kvartfinale i Europa League, kamp én av to. Lyon har vært mildt sagt ustabile denne sesongen og har uavgjort mot Rennes, 3-0-seier over Metz og 1-4-tap hjemme for Lorient siden landslagspausen. Sparte Lacazette, Ghezzal og Valbuena i helgen, de kommer trolig inn nå. Franskmennene slo også ut Roma fra forrige utslagsrunde og det er Europa League som også er Lyons eneste vei inn til Champions League.

11-0-5 er deres svært sterke hjemmestastikk og 3-1-1 er hjemmetallene i europeisk sammenheng. De kvalifiserte seg til Europa League via tredjeplass i gruppespillet i Champions League. Maxime Gonalons er suspendert.

Besiktas topper på sin side tyrkisk liga med fem poengs margin og har vunnet begge kamper etter landslagspausen. De spilte uavgjort i alle tre hjemmekamper i CL-gruppespillet, men har vunnet begge hjemmekampene i Europa League-sluttspillet. 8-4-2 er bortetallene i ligaen.

De må unnvære toppscorer Aboubakar her, han er suspendert.

Lyon er knallsterke hjemme og Besiktas trives best på eget gress. Vi backer hjemmelaget igjen, men ser ikke bort fra at Besiktas kan komme på scoringslisten. H.



7. Wigan Athletic — Barnsley

Wigan kan ha fått en livlinje med sin 3-2-seier hjemme over fortapte Rotherham i helgen. Seieren gjør at det nå er syv poeng opp til trygg grunn i det fem kamper gjenstår. Vinner de ikke i dag, rykker de nok uansett ned.

Seieren over Rotherham var deres første etter fire rake tap og den første seieren på hjemmebane etter seks kamper uten tre poeng. Faktisk har the Latics plukket poenget mer på reisefot og 4-6-10 er nest verst i hele ligaen på hjemmebane.

Barnsley hadde ingenting å spille for i helgens bortekamp mot Blackburn, men vant likevel 2-0 og kan ha sendt Rovers en divisjon ned. Dagens bortelag ligger stadig midt i ingenmannsland og kan allerede begynne å legge sine ferieplaner.

En stor grunn til deres trygge overlevelse i denne opprykkssesongen er 9-2-9-tallene på reisefot - kun fire lag er bedre. Uavgjort holder ikke for Wigan, mens Barnsley er nok det beste laget. HB.



8. Bury FC — Rochdale

Hjemmelaget begynner å komme faretruende nærme den røde og skumle nedrykksonen, med to tap på rad og fire uten seier er det nå kun poenget ned til League Two. Og lagene bak har begynt å sanke poeng for alvor.

Bury har fire poeng på de siste tre hjemmekamper og det stemmer godt med 8-3-10-statistikken de har på eget gress totalt. Det er her de tar poengene som skal sikre ny kontrakt.

Rochdale er på sin side ikke helt avskrevet i playoffkampen, men det er seks poeng opp og bare tolv igjen å spille for. Formen er bare helt ok, med åtte poeng på de siste seks kamper. I helgen røk de 1-0 borte for bunnlaget Shrewsbury og dette forverret bortetallene til svake 5-4-12 totalt.

Dette virker som en åpen kamp, men luften har nok gått litt ut av Rochdale. Det begynner virkelig å brenne under beina på Bury og vi gir dem begrenset tillit. HU(B).

9. Randers — Brøndby

Dansk cup. Hjemmelaget kom akkurat utenfor topp seks og mesterskapsrunden med en fryktelig formperiode, men slo endelig tilbake med en 2-0-seier over Horsens i fredagens kamp. Det var den første kampen siden nyttår de scoret to mål i samme kamp og det ga sårt, sårt savnet selvtillit.

7-2-5 er deres akseptable hjemmetall i ligaen, hvor tilsvarende kamp endte med 1-0-seier til dagens bortelag.

Gjestene har et ikke uviktig hjemmeoppgjør mot FC København ventende 2. påskedag og seier der kan gi dem et lite håp om å sikre mesterskapsgullet. Den kampen er nok litt i bakhodet på spillerne alt i dag.

Bortelaget har en god statistikk på reisefot denne sesongen, 8-4-2. Formen generelt er egentlig knallsterk, med fem seirer på rad i hjemlig liga. (U)B.

De siste tre kampene er fra dansk 1. divisjon.

10. FC Fredericia — Skive

Vertene ligger tredje sist og har fem poeng ned til rød sone, helgens borteseier over opprykksjagende Vendsyssel bidro til å holde avstanden. Formen er også helt godkjent, med åtte poeng fra de siste seks kampene i ligaen. 6-3-4 er deres sterke hjemmetall og over to tredeler av poengene har de tatt på eget gress.

Gjestene ligger andreplassert og er på en av to playoffplasser til opprykk. Tre poeng skiller opp til Hobro på direkte opprykksplass. Formen deres er svært god, med fem seirer på de siste seks i ligaen. Forrige bortekamp ble det imidlertid tap og 4-2-7 er ikke en veldig imponerende bortestatistikk.

HB. Ingen av lagene har særlig bruk for ett poeng.

11. HB Køge — FC Helsingør

Hjemmelaget ligger sjetteplassert og har tre poeng opp til nettopp dagens motstander, og de ligger på tredjeplass som gir playoff. Dagens kamp er dermed en direkte mulighet til å knappe innpå en konkurrent.

Vertene står uten tap på de siste seks, men fire av dem har endt med poengdeling. I helgen ble det seier etter tre rake U-er. Ikke overraskende er uavgjort dominerende også i hjemmestatistikken, 5-6-1.

Gjestene kommer med flyt og selvtillit og 13 poeng på de siste fem kampene i serien. Det har ført dem opp til playoffplass. To av deres siste tre bortekamper er vunnet, men 3-5-4 er deres bare godkjente bortestatistikk totalt.

Hjemmelaget er nok mest motiverte for å jage seieren her, gjestene er fornøyd med ett poeng. HU.



12. BK Fremad Amager — Vendsyssel FF

Hjemmelaget befinner seg så å si midt på tabellen, med syv poeng både opp og ned til plasser av betydning. De har tapt tre kamper på rad i ligaen og det med en samlet målforskjell på 10-2. Samtidig må det nevnes at de har møtte topp tre-lagene på rekke og rad.

6-2-3 er deres solide hjemmestatistikk denne sesongen.

Bortelaget har to poeng opp til opprykksplass og mistet denne da de tapte 0-1 hjemme for bunnlaget Federicia i helgen som gikk. Det etter to trepoengere på rad. Også Vendsyssel har sin styrke hjemme, men 4-3-4 er ikke helt elendige bortetall.

HU(B) igjen, gitt.

