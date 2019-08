Nå sier det pang for Viking igjen

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles seks kamper i Eliteserien og det spilles seks kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det tre kamper og Manchester City, Tottenham og Wolverhampton er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det La Liga med Barcelona - Real Betis som den største godbiten og i Italia er det serieåpning denne helgen. Ellers er det kamper i både PostNord og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det er også kamper i Toppserien. Legg så til spennende oppgjør i både Allsvenskan, Bundesliga og Ligue.

Viking - Ranheim H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Etter kun to poeng på seks kamper, var Viking i ferd med å bli innblandet i nedrykkstriden. Men Bjarne Berntsens gutter har slått tilbake med to strake hjemmeseire og avansert til 7. plass med 25 poeng. Dermed er avstanden ned til Tromsø på kvalifiseringsplass på sju poeng. Har jevnt over levert solid hjemme på SRBank Arena og står med 5-2-2 totalt. Runar Hove er tilbake etter karantene, ellers er det ingen andre endringer for Viking.

Det ser slett ikke like bra ut for Ranheim. 2-3 tapet hjemme for Molde var lagets fjerde tap på de fem siste serierundene og kun målforskjellen holder laget over kvalifiseringsplassen. Står med 3-2-4 totalt på bortebane og vant 1-0 mot haugesund sist de var i Rogaland for 14 dager siden. Eirik Dønnum returnerer etter karantene, så får vi om trener Svein Maalen gir spilletid til innlånte Mushaga Bakenga.

Viking har sett klart forbedret ut i det siste og spiller altså sin tredje strake hjemmekamp søndag og det skal være gode sjanser for at det også blir den tredje strake hjemmeseieren. 1,85 på hjemmeseier er godkjent odds og spilles, men litt snaut som singelspill. Vi kombinerer med et hjemmespill i OBOS-ligaen.





KFUM Oslo - Ullensaker/Kisa H 1,95 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede KFUM holder koken imponerende bra, selv om de "kun" har maktet ett poeng i bortekampene mot moderat plasserte HamKam (4-4) og Jerv (2-2) i sine to siste bortekamper. Ledet begge de kampene underveis, men makter ikke å stå helt hjem. Ligger uansett på en sterk 4. plass med 32 poeng og har to poeng ned til Kongsvinger på 7. plass. Sterke 7-0-2 hjemme i Oslo.

Sesongens kanskje største skuffelse har vært Ullensaker/Kisa. Mange spådde laget som en outsider i opprykkskampen før seriestart, men med kun 24 poeng hittil, er det seks poeng opp til Sogndal på den siste playoffplassen. Hele 20 av lagets 24 poeng er tatt hjemme på Jessheim, det forteller hvorfor laget ikke er høyere. Kun fire poeng er tatt på ni bortekamper, det betyr at sju av bortekampene er tapt.

1,95 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt i denne med tanke på lagenes respektive hjemme- og bortestatistikk. Inntil Ull/Kisa viser tegn til bedring på bortebane, er det stort sett penger inn å spille mot laget på bortebane. KFUM-seier kombinert med seier til Viking gir oss en totalodds på 3,61.