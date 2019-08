Nå vinner Fulham borte også

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne fredagen. Det spilles interessante kamper i engelsk Championship, i spansk La Liga og i tysk Bundesliga. I tillegg tjuvstarter Eliteserien den 20. serierunden med godbiten Odd-Bodø/Glimt. Ellers er det fulle serierunder på nest øverste nivå i Østerrike, Frankrike og Nederland.

Cardiff City – Fulham B 2,35 (spillestopp kl 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Begge lagene rykket ned fra Premier League sist sesong, og de har begge røket ut av ligacupen denne uken. Nå vil de slå tilbake med en seier i Championship.

Fulham har vært et mildt sagt elendig bortelag i 2019, men forrige gang London-klubben spilte på en fredag vant de 2–1 mot Huddersfield. Den seieren gjorde at Huddersfield-manager Jan Siewert fikk fyken.

Kan Fulham ta sin andre borteseier på rad? Ja, tror jeg.

Cardiff har vært fryktelig ustabile i 2019-2020-sesongen. De har kun ett poeng på tre bortekamper så langt, men hjemme på Cardiff City Stadium har Neil Warnock sine menn vunnet to av to kamper.

Fulham har ambisjoner om å rykke opp igjen til Premier League, men de har allerede vist svakhetstegn denne sesongen. De sto med tre seire på rad før forrige helgs 1-2-tap hjemme mot Nottingham Forest. De gikk på sitt andre strake hjemmetap da de i midtuken tapte mot Southampton i ligacupen.

Fulham slet også mot bunnlagene i Premier League sist sesong, og Cardiff var ett av dem. De tapte fire av fem møter med de seks lagene nederst på tabellen. Men både Cardiff og Fulham har gjort store endringer på lagene sine foran denne sesongen.

Kun to av spillere som startet kampen mot Cardiff sist sesong spilte forrige kamp for Fulham. Cardiff har også gjort store utskiftninger på laget, men fire av spillerne som startet kampen mot Fulham sist sesong spilte fra start mot Blackburn sist. Jeg synes at det virker som Fuham har et sterkere mannskap spiller for spiller.

Fulham tapte 16 av 19 bortekamper sist sesong, og de tapte ni av elleve kamper på bortebane i 2019.

London-klubben har spilt to bortekamper denne sesongen. De tapte 0–1 mot Barnsley i serieåpningen, men slo Huddersfield 2–1 i forrige bortematch. Har de endelig snudd den dårlige bortetrenden?

The Cottagers har scoret i de fem siste kampene i Cardiff, men det hjelper lite når forsvaret lekker.

De fire siste kampene mellom disse to lagene har endt med tre mål eller mer. Med tanke på slik Fulham har startet sesongen, så tror jeg at det kan bli enda en målrik kamp fredag.

Det har vært scoret over 2,5 mål i de tre siste kampene ti Fulham, mens Cardiff har vunnet begge sine hjemmekamper 2–1. Det får meg til å tro at det kan bli en underholdende kamp i Wales. Å gå for over 2,5 mål i kampen kan være et bra tips om man kikker på statistikken.

Jeg mener Fulham har et bra lag denne sesongen, bedre enn Cardiff. Det blir interessant å se om den ferske manageren Scott Parker klarer å utmanøvrere Warnock når de to møtes på sidelinjen fredag. Jeg mener Parker har det beste laget, og kvaliteten til enkeltspillerne tror jeg blir avgjørende her. Derfor går jeg for borteseier til Fulham. Oddsen er 2,35. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!