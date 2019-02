Nabolaget: -Det er det verste jeg har hørt

Fem av naboene hennes som også hadde spilt Nabolaget kunne juble for 100.000 kroner hver. Det kunne i tillegg fem andre nabolag ellers i landet. Dette hadde hovedvinneren å si:

- Det er det verste jeg har hørt! Er dette sant? En million kroner?

Kveldens millionvinner fra Drammen var svært overrasket over den gode beskjeden om at hun var kveldens hovedvinner i Nabolaget og hadde blitt millionær.

Premie- og snødryss i Drammen

- Men da har vel naboene mine vunnet en masse også da? Nei, så koselig. Ja det var moro. Jeg koser meg med å spille litt jeg. Det liker jeg godt, men jeg tror ikke det blir den store feiringen i kveld. Noe sprell skal jeg nok finne på, men i Drammen er det så ille snødrev at jeg orker ikke gå ut, så det får bli senere, sa Drammenskvinnen og lo godt.

Marsipan til kvelds

- Det jeg kunne tenkte meg nå var faktisk å feire med kake. Lukket valnøtt med marsipan og sånne gode greier i kremen, har du smakt det? Det kunne jeg tenke meg nå, sa den nybakte millionæren fra Drammen, som avventer de største påfunnene, men som gjerne kunne tenke seg å glede familien.

Det drypper på barna

- Jeg skal dele litt litt med familien, ellers vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre for premien. Jeg regner med at barna mine vil bli glade for å få litt hjelp og støtte, sa den nybakte millionvinneren fra Drammen, som ønsket å være anonym.

Gratulerer!



Spill Nabolaget og bli med i trekningene, du også!

Kveldens vinnernabolag befinner seg her:

Det var ikke bare i millionærnabolaget i Drammen at naboene kunne juble i kveld! Fem andre vinnernabolag ble også trukket ut. Hovedvinnerne i disse nabolagene vinner 100.000 kroner hver, mens de spillende naboene deres vinner mellom 10.000 og 50 kroner.

Eidsvoll Verk

Larvik

Hamar

Sandefjord

Moss





Du kan vinne hver dag i Nabolaget

I Nabolaget er det trekning hver kveld. Og når du leverer din kupong, er kupongen gyldig i en uke. På fredager trekkes seks nabolag og i ett av disse mottar hovedvinneren 1 million kroner. Alle andre dager trekkes det ut ett nabolag med en hovedpremie på 10.000 kroner.

Dermed er du med i trekninger hele uka for kun en femtilapp. Lykke til!

Spill Nabolaget her!

Hvem får din grasrotandel? Gi bort sju prosent av innsatsen uten at det går utover din premie eller vinnersjanse!

(Vinnersannsynlighet for hovedpremie i Nabolaget er ca. 1:90.000)