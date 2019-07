Nadal vinner stjerneduellen mot Federer

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens tennisekspert Rolf Lerum.

Fredagens langoddsprogram byr på begge semifinalene for herrer i Wimbledon-turneringen i tennis. I tillegg er det seriestart i den danske Superligaen og Midtjylland - Esbjerg er første kamp. I friidrett er det Diamond League fra Monaco. På fotballfronten er det ellers en kamp i PostNord, det er en skotsk ligacup-kamp og det er en kamp i irsk Premier Division. Natt til lørdag spilles det tre kamper i Major League Soccer.

Rafael Nadal - Roger Federer - settsiffer - 3-1 til Nadal - 4,50 (spillestopp kl 13.55)

Det meste har gått på skinner for to av verdens beste tennisspillere i årets Wimbledon, og nå er det altså duket for et durabelig stjernemøte i den ene semifinalen. Hvordan går så dette?

Innbyrdes leder Nadal 24-16, og nevnte Nadal lekte seg med Federer på grusen i årets French Open (3-0 i sett). Da skal man huske på at Nadal elsker nettopp grusen, og er omtrent uslagbar på det underlaget.

De har møtt hverandre tre ganger på gress, og samtlige ganger i en finale av Wimbledon. Dog må man helt tilbake til 2008 for å finne det siste oppgjøret på gress, og det var en finale for historiebøkene som Nadal tok 9-7 i det femte settet. Bedre kamper enn det får man ikke sett.

Vi er også veldig inne på at det vil bli jevnt i fredagens semifinale, og her vil de små marginene spille inn. Hadde dette oppgjøret blitt spilt på de lynraske banene den første uken så hadde vi anbefalt et spill på Federer, men mot slutten av andreuken går det saktere, og spretten er også noe mer ujevn enn den første uken. Dette vil garantert Nadal dra en ganske klar fordel av.

Federer får normalt med seg et sett, men skal han vinne kampen så er det ekstremt viktig at han vinner det første settet. Skjer ikke det så vil oppgaven bli blytung.

Siden dette er andre uken av årets Wimbledon tror vi altså mest på en ekstremt formsterk Nadal, og da at han vinner dette 3-1 i sett til flotte 4,50 i odds.