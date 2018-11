Napoli gjør ikke mer enn de må

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Utvalget på langoddsprogrammet er absolutt brukbart til fredag å være. I Championship møtes Aston Villa og Bolton på Villa Park, mens Napoli tar imot Empoli på Stadion San Paulo. Også Paris St. Germain er i aksjon på fredag. De spiller toppkamp mot serietoer Lille hjemme på Parc des Princes. I tillegg spilles det kamper i den danske Superligaen, i Bundesliga og i Istanbul er det byderby mellom Galatasaray og Fenerbache. På hockeyfronten er det full serierunde i Hockeyallsvenskan.

Napoli - Empoli under 2,5 mål - 2,30 (spillestopp kl 20.25)





Napoli hadde en svak start på sesongen og tapte faktisk to av sine tre første seriekamper. Det er kostbart i Serie A når du skal prøve å utfordre Juventus om seriegullet. Stod med seks strake seire, før det ble skuffende 1-1 hjemme mot Roma søndag kveld. Napoli dominerte den kampen stort og vant blant annet cornerstatistikken med oppsiktsvekkende 17-3. Etter ti serierunder ligger Napoli på 3. plass med 22 poeng og har allerede seks poeng opp til Juventus, til tross for solide 7-1-2. Carlo Ancelotti må også ta hensyn til tirsdagens meget viktige hjemmekamp mot PSG i Champions League og Ancelotti velger derfor å starte med noen av sine viktigste spillere på benken i kveld. Toppscorer Lorenzo Insigne (seks seriemål allerede), Marek Hamsik og Mario Rui blir alle "spart" fra start i kveld.

Nyopprykkede Empoli har klart seg omtrent som forventet hittil. Ga Juventus bra match i hjemmemøtet sist lørdag, og tapte den kampen kun 1-2 etter to scoringer av Cristiano Ronaldo. Kun en seier er tatt på de ti første seriekampene (1-3-6). Den seieren kom faktisk i seriepremieren hjemme mot Cagliari. Tre av fem bortekamper er tapt. 1-2 mot Genoa, 1-3 mot Sassuolo og 0-1 mot Parma. Ingen skader eller karantener av betydning.

Napoli er naturligvis storfavoritter i kveldens kamp, men det er kanskje å forvente at Napoli ikke gjør mer enn de må, med tanke på den meget viktige Champions League-kampen hjemme mot PSG tirsdag. "Nøyde" seg med 2-0 seier mot Sassuolo i den nest siste hjemmekampen og det endte altså 1-1 mot Roma søndag. Empoli vil garantert legge seg lavt i kveld og det vil overraske om kveldens kamp blir en målfest. 1,42 er oddsen på at kampen ender over 2,5 mål, mens under 2,5 mål står til 2,30 i odds. Det er for høyt og det beste spilleobjektet i kveldens Serie A-kamp, må være å sette pengene på under 2,5 mål til flotte 2,30 i odds.

