Napoli på full fart mot sluttspillet

Tirsdagens oddsmeny skal for det meste dreie seg om Mesterligaen. Hele åtte kamper fra Mesterligaen venter oss! Flere av disse oppgjørene er meget viktig, og vi gleder oss. Ved siden av dette spilles det kamper i League One og League Two i England. Men alt i alt, det er Mesterligaen fokuset vårt kommer til å ligge denne tirsdagen.

Napoli - Paris Saint Germain H - 2,65 (spillestopp tirsdag kl 20.55)

Dette er en meget viktig kamp for begge lag, men klart mest for bortelaget. Taper PSG kveldens kamp, og Liverpool pliktslår Røde Stjerne, ser ting mørkt ut for franskmennene. I øyeblikket er Napoli på 2. plass med fem poeng, mens PSG er på plassen bak med fire.

Disse to lagene møttes i Frankrike for kun to uker siden. Vi fikk se en meget fin kamp, og det var høyt tempo i 90. minutter. Vi ble imponert av italienerne (Napoli), og de var meget nærme alle poengene. Angel Di Maria fikk et drømmetreff tre minutter på overtid, og sørget for poengdeling. I tillegg til at PSG scoret sent, var det første målet til franskmennene heldig. Neymar, Mpabbe, Cavani og Di Maria er verdensklassespillere. Meget gode. Mot Napoli synes vi dog de slet bakover, og midtbanen var heller ikke spesielt gode.

Napoli ligger i øyeblikket på tredjeplass i Serie A. Seks poeng bak Juventus som topper. Napoli tapte for Juventus fjerde sist (3-1). Etter det har laget tatt 10 poeng på de siste fire kampene. Nå i helgen ble Empoli knust hele 5-1 av Napoli. Martens lagde hattrick. Carlo Anchelotti, som faktisk trente PSG tidligere, har fått sving på Napoli. På seks hjemmekamper så langt i år, har det blitt fem seire og en uavgjort. Det er sterk statistikk. De er gode hjemme, og det viste de himmelblå også i fjor. Napoli endte da på en andreplass, kun fire poeng bak Juventus i Serie A. Hjemmestatistikken var 14-3-2 på 19 kamper. De scoret 43 mål på disse 19 kampene.

Napoli er et godt fotballag, og vi ble virkelig imponert av blåtrøyene på Parc des Princes for to uker siden. Før det meget fine 1-0-målet til Insigne hadde dem og en i tverliggeren. Det var på ingen måte ufortjent at laget tok med seg et poeng hjem fra Frankrike.

Paris Saint Germain vil være svært skuffet om dem ikke tar seg videre til sluttspillet i Mesterligaen. Dagens kamp avgjør en del. For med seier har dem alt i sin hånd, men med tap er de avhengig av flaks for å ta seg videre. Angrepsrekka til dagens bortelag er sterkt på papiret. Og disse vil skape sjanser i Italia, det er det ingenting å lure på. Bakover ser det dog ikke like bra ut. Meunier, Marquinhos, Kimpembe og Bernat var ikke spesielt gode mot Napoli - det samme kan sies om Veratti og Rabiot. Førstnevnte ble dratt fullstendig av før Napoli sitt andre mål. Uansett, bakover så har ikke PSG spillere som er blant de aller beste i verden. Det er vår klare mening - enn så lenge! Thiago Silva spilte ikke mot Napoli sist, men er etter alt å dømme i startoppstillingen i dag. Men husk, selv med sistnevnte så slapp franskmennene inn tre mål på Anfield mot Liverpool.

I den hjemlige serien i Frankrike ser det bra ut, og her er det få som kan utfordre. Etter 12 kamper står man med 36 poeng. Det er utrolig sterkt. De tok en oppskriftsmessig 2-1-seier mot Lille i helgen. Trener Thomas Tuchel fikk ikke spart mange spillere i denne kampen. Det er tøffere i Europa, og det er derfor veldig spennende å se om PSG kan levere når det gjelder som mest i kveld. Kveldens kamp er en av de viktigste man spiller i år.

Begrunnelse H: Det er ingen grunn til at PSG skal være favoritter i dette oppgjøret, og vi mener at 2,65 på hjemmeseier er innenfor. Vi tror på Napoli!