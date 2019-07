Når skal motgangen snu for Strømsgodset?

Søndagens oddsprogram har, som på lørdag, sitt klare fokus på Eliteserien. Tre nye kamper fra den øverste divisjonen i Norge spilles. Spennende og meget viktige kamper. Superligaen og Allsvenskan ruller på videre og det spilles masse kamper. I London smeller det virkelig klokken 14:30. Da skal nemlig Roger Federer prøve å ta sin 21. Grand Slam-tittel. I veien står Novak Djokovic. En herlig tenniskamp.

Lillestrøm - Strømsgodset. U til pause - 2,15 (Spillestopp 19:55)

Lillestrøm sliter i år som i fjor. Styrte unna nedrykk med tre poeng sist sesong, og igjen vil det nok bli en kamp for å overleve. Ligger tre poeng over direkte nedrykk, og to foran kvalikplassen i øyeblikket. Eliteserien er meget jevn denne sesongen, og mange lag lever farlig med tanke på ny kontrakt. Hjemme på Åråsen har LSK 3-1-3. Med bare en seier borte blir det samlet noe tynt. Siste kamp endte med stygge 2-5 borte mot Kristiansund. Nest sist var det bra, da Tromsø ble sendt hjem med et 0-4 tap i kofferten. Dette resultatet, sammen med en 3-0 seier borte mot Vålerenga femte sist, viser dog at toppnivået til dette LSK laget er bedre enn tabellen tilsier.

Målscorer Thomas Lehne Olsen er fortsatt ute for gultrøyene.

Strømsgodset har vært sjokkerende svake denne sesongen. Ligger i øyeblikket helt sist på tabellen, og ting må virkelig forbedres på Marienlyst skal Godset overleve denne gangen. Laget har vunnet sine eneste to seire hjemme i Drammen. Borte er det spilt inn bare tre! av 21 mulige poeng. Dette er nedrykkstall alle dager i uken. Strømsgodset tapte den viktige kampen mot Stabæk 0-2 hjemme sist. Formen er svak, og bare et poeng er tatt på de siste fem kampene. I tillegg røk laget ut av NM med 1-2 borte mot lille Fram i Larvik.

Den nye treneren, Henrik Pedersen, har fått tre kamper. Det har endt med et av ni mulige poeng. Men, undertegnede må si laget har vist fremgang. Første kampen til Pedersen, 0-4-tapet mot Molde, glemmer vi fort. Kamp nummer to var laget klart best i førsteomgang mot Sarpsborg. Nå sist mot Stabæk begynner laget med å bomme på straffe på stillingen 0-0. I tillegg ble flere store sjanser misbrukt. Marcus Pedersen har meldt sin avskjed, men dette laget er jo godt nok til å skaffe seg poeng fremover. Vi blir overrasket om nedgangen fortsetter og fortsetter.

Begrunnelse U til pause: Slik vi ser for oss denne kampen så vil bortelaget ligge tett defensivt. Med så mye motgang den seneste tiden er man naturligvis redd for å få en kalddusj etter 10-15 minutter. Vi ser for oss en førsteomgang der begge lag tar og føler litt. Husk at hjemmelaget har tapt fire av sine fem siste kamper i Eliteserien. Blir det mål i kampen tror vi det blir et eller to. Det ligger an til en tett og jevn kamp med lite mål. Vi synes 2,15 er god odds på U til pause.

