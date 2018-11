Nashville virker helt uslåelige på bortebane

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi skal inn i en landslagspause og det bærer naturlig nok mandagens langoddsprogram preg av. Utvalget er labert på fotballfronten i dag. Det spilles en kamp i 2. Bundesliga, en kamp i Ligue 2 og en kamp i Segunda i Spania. Ellers er det mye ishockey med en rekke kamper i KHL, to kamper i Hockeyallsvenskan og natt til tirsdag er det fire kamper i NHL. Norge spiller for øvrig sine to siste kamper i gruppespillet i Nations League hhv. fredag (borte mot Slovenia) og mandag (borte mot Kypros).

Brest – Nancy H 1,40 (spillestopp kl 20.40)

Brest har kjempet i toppen av Ligue 2 de to siste sesongene. Sist sesong tok Brest 65 poeng og endte opp tre poeng bak Ajaccio som tok opprykkskvalikplassen. Pussignok endte Brest også på 65 poeng i sesongen før. Da var de bare ett poeng bak Amiens som rykket direkte opp.

Denne sesongen har de fått en god start, og Brest ligger på tredjeplass med 27 poeng etter 13 serierunder. Med seier i mandagens kamp vil de klatre opp på annenplass.

Hjemme har de vært solide. De står med 4-2-1 og 15–7 i målforskjell. De har hatt et bra tak på Nancy hjemme i Bretagne. De har to seire og to uavgjorte på de fire siste kampene. Det siste hjemmetapet mot Nancy kom da begge lagene spilte på øverste nivå i 2012-2013-sesongen.

Nancy rykket ned fra Ligue 1 etter 2016-2017-sesongen, og de fikk et tøft møte med Ligue 2. Laget endte sist sesong på plassen over nedrykksstreken med 38 poeng, to poeng mer enn Bourg som havnet under nedrykksstreken.

Denne sesongen har nedturen fortsatt for Nancy. Etter 13 seriekamper ligger de på sisteplass med kun fem poeng. Tabelljumboen har bare vunnet én av de 13 første kampene.

Brest slåss om opprykk denne sesongen, og Nancy virker forferdelig svake hittil. Hjemmeseieren stod til 1,50 søndag, men er nå senket til 1,40. Det er labert, men det får gå. Jeg kombinerer med en av nattens NHL-kamper.

Anaheim Ducks – Nashville Predators B 1,85 (spillestopp kl 02.55)

Nashville Predators er en av favorittene til å vinne Stanley Cup denne sesongen, og de har fått en bra start på sesongen og har vunnet 13 av de første 16 kampene.

Laget fra Tennessee har en god statistikk mot Anaheim Ducks de siste sesongene, og topplaget i Western Conference vil forsøke å fortsette trenden når lagene møtes i Honda Center natt til tirsdag. Nashville har blant annet vunnet to playoff-serier mot California-laget.

Predators er i kjempeform. Natt til søndag slo de Dallas Stars etter spilleforlengelse. Det var lagets femte seier på rad, og de har nå vunnet fem kamper på rad for andre gang denne sesongen. Det gjør at de er laget som har tatt flest poeng i NHL før nattens kamper.

The Ducks startet sesongen bra, men nå har de tapt ni av de elleve siste kampene. De hadde mye skader i starten av sesongen, men etter at nøkkelspillerne har kommet tilbake i startoppstillingen har de slitt med å vinne kamper. Liott merkelig egentlig.

Anaheim svinger voldsomt i prestasjonene. De slo Columbus Blue Jackets, men tapte mot naborival Los Angeles Kings i kampen etter. Deretter ble det seier mot og Calgary Flames, men i forrige kamp ble det nedtur mot Minnesota Wild. Mot Wild fikk de virkelig på trynet. Den kampen tapte de hele 1–5.

Predators manglet Calle Jarnkrok i 5-4-seieren mot Dallas natt til søndag. Det er ventet at han er tilbake til denne kampen. Alt tyder på at Pekka Rinne står mellom stengene hos Nashville i natt, og John Gibson ligger an til å vokte Anaheim-buret. Dette er imidlertid ikke bekreftet.

Selv om Nashville har spilt veldig bra hockey så langt har de forbedringspotensial på noen områder, blant annet i power play-spillet. Før forrige kamp var scoret de i 13,6 prosent av power play-spillene, men sist sesong var den prosenten 21,2.

Anaheim skal få kjørt seg i natt. Nashville er tross lat NHLs beste bortelag. De er faktisk ubeseiret i åtte bortekamper på rad, hvor av seks av dem er vunnet etter ordinær spilletid. Det er ikke det eneste argumentet for å putte pengene på Nashville.

Predators vant også alle tre kampene mot Ducks sist sesong, og jeg tror de tar en ny seier natt til tirsdag. Oddsen er 1,85, og det funker bra i en dobbel.

Mandagens dobbelttips er Brest + Nashville Predators. Denne kombinasjonen belønnes med 2,59 i odds.



