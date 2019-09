Nederland kan skrelle mot Tyskland

Fredagens langoddsprogram preges av at EM-kvalifiseringen ruller videre. Det spilles åtte kamper fredag, og det definitive høydepunktet er storkampen mellom gigantene Tyskland og Nederland som spilles i Hamburg. Det spilles også et par kamper i den irske toppdivisjonen og en kamp i Segunda Division i Spania. Ellers er det et rikt utvalg av ishockeykamper. Det spilles flere kamper i Champions League, hvor Frisk-Asker møter EHC Biel-Bienne hjemme i Askerhallen.

For fjerde gang på tolv måneder møttes fotballstormaktene Tyskland og Nederland i en obligatorisk landskamp.

I EM-kvalifiseringen vant Tyskland den første kampen. Det ble et herlig drama. I siste ordinære spilleminutt satte nemlig Nico Schulz inn vinnermålet bak Nederland-keeper Jasper Cillessen, og sørget for at Tyskland vant 3–2 på Johan Cruijff Arena i Amsterdam.

Nederland slo tyskerne 3–0 i Nations League-oppgjøret i oktober, og da lagene møttes igjen i november ledet Tyskland 2–0 på hjemmebane. Så slapp de inn to mål i sluttminuttene, og kampen endte 2–2. Kampen i EM-kvaliken lå an til å bli en reprise. Tyskerne ledet 2–0 etter første omgang, men to kjappe scoringer fra Ryan Babel og Memphis Depay gjorde at det sto 2–2 etter 63 minutter. Ronald Koemans mannskap dominerte stort, og jaktet seiersmålet. I stedet var det tyskerne som scoret helt på tampen.

Tyskland var litt heldige som vant i Amsterdam, og jeg tror de kan få større problemer mot Nederland fredag. Særlig bakover på banen.

Etter at Joshua Kimmich ble flyttet frem på midtbanen, er det tyske forsvaret urutinert. Bare Niklas Süle og Matthias Ginter har et tosifret antall landskamper under Joachim Löw. Ginter, Klostermann, Tah og Süle er ikke akkurat en fryktinngytende forsvarsrekke.

Tyskland har spilt tre kvalikkamper så langt, og vunnet alle tre. Etter 3-2-seieren mot Nederland, tok de en enkel 2-0-seier mot Hviterussland i Borisov Arena. I den forrige kvalikkampen høvlet de over Estland på Opel Arena i Mainz, og vant hele 8–0. De tyske spillerne vet at hvis de vinner fredagens kamp på Volkspark stadion i Hamburg, så vil de langt på vei sikre seg en plass i EM.

Det er en strek i regningen at Leroy Sane er ute med skade. Han vil bli savnet. Manchester City-spilleren har scoret i alle tre gruppespillkampene, men han pådro seg en skade i Community Shield-kampen som trolig gjør ham uaktuell til resten av kvalifiseringskampene. Julian Draxler, Thilo Kehrer og Antonio Rüdiger er også på skadelisten. Skaden til Sane betyr antakeligvis at Serge Gnabry, Marco Reus og Timo Werner starter på topp.

Nederland har et ungt og spennende mannskap. De tok seg til finalen i Nations League-turneringen, men var uheldige og tapte mot Portugal. I gruppespillet gikk de til topps etter å ha beseiret fredagens motstander, Tyskland.

Med Nord-Irland ni poeng foran Nederland med to kamper mer spilt, har ikke Ronald Koemans lag råd til å tape flere poeng.

Nederland vil ha revansj for tapet i Amsterdam, og jeg tror de kan få det.

The Oranje sin bortestatistikk i kvalifiseringer er dårlig. De har tapt fire av de siste seks bortekampene, og vunnet de siste to. Hovedårsaken til tapene var svakt forsvarsspill. Med Ligt og Dijk i forsvaret burde de klare å tette igjen. Men Tyskland har vært en ekkel motstander for Nederland.

The Oranje har kun vunnet én av de siste fem kampene mellom nasjonene. Nå er Nederland i poengnød. De vil ofre alt i denne matchen. Tyskerne kan få seg en real smekk.

3,30 i odds på et revansjesugent nederlandsk lag er et meget interessant spill. Spillestopp er klokken 2040.

