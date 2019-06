Nederland kan slå England

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er Nations League-semifinalen mellom Nederland og England som er det soleklare høydepunktet på torsdagens langoddsprogram. I tillegg er det noen kamper her hjemme. I OBOS-ligaen spiller Tromsdalen mot Jerv, og i 2. divisjon er det to kamper: Nardo - Bryne og Fredrikstad - Vidar. Det er også en kamp fra norske 3. divisjon på menyen. Ellers spilles den femte Stanley Cup-finalen mellom Boston Bruins og St. Louis Blues natt til fredag.

Nederland - England H 2,75 (spillestopp kl 20.40)

Nations League, semifinale. Spilles på Dom Afonso Henriques stadion i Portugal. Vinneren av denne matchen møter Portugal i Nations League-finalen.

England er ubeseiret i de syv siste kampene, og de har vunnet fem kampene på rad for semifinalen i Nations League. Sist gang the Three Lions vant seks kamper på rappen var tilbake i mars 2015 under Roy Hodgson. Den gangen stoppet seiersrekken på syv kamper.

Det engelske laget har fremstått solid i de to siste kampene. De slo Tsjekkia 5-0 og Montenegro 5-1.

Harry Kane har vært en viktig brikke for England-sjef Gareth Southgate. Tottenham-stjernen har vært direkte involvert i 34 prosent av de 59 målene under Southgate. Kane har 17 scoringer og tre målgivende pasninger.

Den spilleren som har vært skikkelig på hugget i landslagsdrakten er Raheem Sterling. Etter å ha scoret kun to mål på de 45 første kampene sine for England, har han nå scoret seks mål på de fire siste matchene.

Syv Gareth Southgate sine spillere var i aksjon i Champions League-finalen lørdag, men det var bare Liverpool-kapten Henderson som sto over engelskmennen sin treningsøkt før de dro til Portugal.

Sterling, som spiller sin 50. kamp for England, har scoret på seks av de siste syv skuddene på mål. Han må nederlenderne temme om de skal slå England.

Etter å ha startet karrieren som landslagssjef med 0-1-tap mot England i Amsterdam, har Ronald Koeman sine menn kun tapt to av sine elleve kamper. I forrige kamp tapte Nederland 2-3 mot Tyskland, men statistikken forteller at nederlenderne har ikke gått på to tap på rad siden september 2015. Den gangen var Danny Blind landslagssjef.

Men det er en statistikk som er ganske dyster for Nederland. De har nemlig kun vunnet én av de siste ni kampene som er spilt i Portugal. De slo Latvia 3-0 i EM i 2004.

Nederland har kanskje verdens beste stopperpar i Matthijs de Ligt og Virgil van Dijk. Jeg tror at Harry Kane og Raheem Sterling vil få problemer i møte med den nederlandske duoen.

Samtidig har Ronald Koeman en rekke spennende ooffensive spillere i laget. Steven Bergwijn (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskva) og Luuk de Jong (PSV Eindhoven) kan alle lage trøbbel for det engelske forsvaret, tror jeg.

England har mange slitne bein i troppen sin, og jeg blir veldig overrasket hvis de klarer å yte maks i denne kampen. Nederland har et spennende lag på gang, med mange unge og talentfulle spillere. De har vist fremgang under Ronald Koeman, og jeg tror de har gode muligheter til å vinne denne kampen.

Jeg er litt overrasket over at oddsen er satt såpass skjevt. Kampen spilles på nøytral bane i Portugal, og jeg mener 2,75 i odds på Nederland er ok.

