Nederland temmer Ronaldo

Det definitive høydepunktet på søndagens langoddsprogram er Nations League-finalen mellom Nederland og Portugal og bronsefinalen mellom Sveits og England. Så er det naturligvis flere kamper i fotball-VM for kvinner. I tillegg er det to kamper fra PostNord-ligaen og elleve kamper fra Norsk Tipping-ligaen på menyen. Ellers spilles det kamper i spansk Segunda Division, i finsk 1. divisjon og det er også en playoffkamp fra Italia.

Portugal - Nederland B 3,15 (spillestopp kl 20.40)

Nations League, finale. Portugal sin semifinale mot Sveits onsdag var langt fra den beste kampen til de regjerende europamesterne, men enda en gang kunne de stole på en av fotbalhistoriens aller beste spillere. Cristiano Ronaldo scoret to sene mål og ordnet hat-trick mot sveitserne, med de tre målene er han nå oppe i totalt 88 landslagsmål.

Selv om Portugal vant 3-0, var de det svakeste laget i kampen mot Sveits. Særlig Liverpool-spilleren Xherdan Shaqiri skapte problemer for portugisernes forsvarsrekke, og det hadde ikke vært noe å si på om Sveits hadde vunnet kampen. Forskjellen på lagene var Cristiano Ronaldo.

Nederland måtte ha ekstraomganger for å slå ut England i semifinalen. England tok ledelsen tidlig i første omgang, men utligningen fra kjempetalentet Matthijs de Ligt i det 73. minutt gjorde at det sto 1-1 etter ordinær spilletid.

I ekstraomgangene kollapset England. Hasardiøst forsvarspill av John Stones og Ross Barkley nærmest ga nederlenderne en plass i finalen. I motsetning til resultatet i Portugal sin kamp var det rettferdig.

Nederland hadde et kontinuerlig press på England, og det var kun ineffektivitet hos angriperne som gjorde at de ikke klarte å slå engelskmennene i løpet av 90 minutter. Defensivt var det imidlertid ikke helt pertent hos Ronald Koeman sitt lag.

Stoppertalentet Matthijs de Ligt hadde ingen god dag på jobben. Han hadde flere juniorfeil i kampen, og en av de ført til at England scoret, og Denzel Dumfries ble konstant presset på sin flanke. Jeg går ut fra at portugiserne har merket seg det, og de også vil forsøke å utnytte det i finalen.

Jeg ser for meg at dette blir en tett og jevnspilt kamp. Portugal må heve seg flere hakk. De kan ikke stole på at Cristiano Ronaldo skal vinne kamper for dem hver gang, men det finnes mer enn nok kvalitet i laget til å lage alvorlige problemer for det unge nederlandske laget. Samtidig har Nederland et spennende lag med mange unge og talentfulle spillere. Jeg forventer at de vil skinne i denne kampen.

Portugal har kun klart å holde nullen i tre av de siste elleve kampene, og bare i én av sine fem Nations League-matcher. Nederland på sin side har sluppet inn åtte mål på elleve kamper, og fem av de siste syv kampene mellom disse nasjonene har endt med scoringer begge veier.

Nederlenderne så hva Cristiano Ronaldo mot Sveits, og jeg tror ikke han får samme handlingsrom mot van Dijk og de Ligt. I tillegg kan ikke de offensive spillerne hos Nederland ha to dårlige dager på rad. Jeg tror at Nederland vinner denne matchen, selv om finalen spilles i Porto i Portugal. Oddsen på Nederland er finfine 3,15.

