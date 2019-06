Nedturen fortsetter for Strømsgodset

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av Eliteserieoppgjøret mellom Strømsgodset og Molde, seks kamper fra PostNord-ligaen og fem kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Bonuspotten vokser og er på ca 2,3 mill kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Strømsgodset - Molde

Elendigheten for Strømsgodset fortsatt (nesten som ventet) i cupkampen borte mot Fram Larvik onsdag. Til tross for at Godset tidlig gikk i ledelsen, endte det med 1-2 og cupexit. I serien er laget i like mye trøbbel og etter Tromsøs 1-0 seier borte mot Stabæk mandag kveld, falt Godset ned til nest siste plass i Eliteserien og direkte nedrykksplass. Svært lite stemmer for Godset om dagen og på seks bortekamper i Eliteserien er det kun blitt to poeng og to scorede mål. Hjemme på Marienlyst har det gått litt bedre. 3-1 seier hjemme mot Tromsø i forrige hjemmekamp og 0-0 mot Viking i hjemmekampen før der igjen. Totalt 2-1-2 hjemme. Mustafa Abdellaoue, Marcus Pedersen, Kristoffer Tokstad og Jonathan Parr var alle ute mot Fram Larvik, men Mos kan blir klar lørdag. Yacouba Sylla ønsker seg bort og er ikke i troppen til lørdagens kamp.

Molde la på til sin sjette strake hjemmeseier for sesongen da Ranheim ble slått 2-0 søndag kveld. I og med at Odd tapte sin bortekamp mot Sarpsborg 08, troner nå Molde ensom på tabelltoppen med sine 25 poeng. Tre poeng skiller ned til Odd som dog har to kamper til gode. Moderate 2-1-3 på seks spilte bortekamper. Gikk på en real min borte mot Aalesund i cupen onsdag kveld. Lå under 0-2 da Ruben Gabrielsen pådro seg rødt kort og endte opp med å tape hele 0-4. Bortespøkelset til Molde fortsatte altså i cupen. Nevnte Ruben Gabrielsen må sone karantene, mens Kjartan Haraldseid fortsatt er ute med skade. Førstekeeper Andreas Linde (har vært ute de siste kampene) og langtidsskade Eirik Ulland Andersen mangler også begge.

0-1-2 på de tre siste i Drammen. Godset er helt ute av det og mangler fortsatt sentrale spillere. På den annen side har Molde underprestert kraftig på bortebane denne sesongen. Uansett er det vanskelig å se at Strømsgodset vinner denne. UB.

2. Byåsen - Kvik Halden

Det kunne se ut som litt bedring for Byåsen som etter 2-1 seieren borte mot Levanger gikk sin tredje kamp uten tap. Men oppturen var kortvarig, nå kommer Byåsen fra to strake ettmålstap. Totalt 2-2-6 og kun åtte poeng og laget ligger tredje sist. Kun en seier på fem kamper hjemme i Trondheim (1-1-3).

Etter to strake tap, kom Kvik Halden seg tilbake på vinnersporet med 2-1 seier hjemme mot Arendal sist helg. Var ubeseiret på de seks første seriekampene (4-2-0), men to tap gjør at Kvik Halden nå er på 3. plass med 17 poeng. Kun fire poeng skiller opp til serieleder Stjørdals Blink. Men har vært klars best hjemme i Halden hittil (4-0-1), kun en av fire bortekamper er vunnet (1-2-1).

Kvik Halden har underprestert på bortebane, men tross alt kun bokført ett tap. UB.

3. Elverum - Oppsal

2. divisjon avdeling 2 og skikkelig bunnoppgjør. Begge lagene står med seks poeng.

Elverum som var i OBOS-ligaen så sent som i 2017 har hatt en fryktelig sesonginnledning og sist helg kom det femte strake bortetapet med 1-3 mot Alta. Det har gått litt bedre hjemme på Elverum der to av fire kamper er vunnet.

Oppsal er i likhet med Elverum uten poeng på bortebane på fire spilte. Også Oppsal har klart seg noe bedre hjemme med 1-3-2 på seks spilte hjemmekamper, men sist lørdag ble det skuffende 1-3 tap hjemme mot Asker.

Det må være bra sjanse for hjemmelaget her. H.

4. Florø - Grorud

2. divisjon avdeling 2. Etter 1-3 tapet borte for Kjelsås fjerde sist, har Florø slått tilbake med sju poeng på de tre siste kampene. 3-1 hjemme mot Odd 2 mandag kveld og hjemme i kystbyen står Florø med 3-1-1 på sine fem spilte.

Grorud overtok tabellteten sist helg ettersom både Åsane og Kjelsås tapte sine respektive kamper. Leder nå med to poeng ned til begge disse. Seiersmålet i 2-1 seieren hjemme mot Senja kom først tre minutter på overtid. Kun ett tap hittil, det kom i andre serierunde hjemme mot Alta (0-2). Ubeseiret på fem bortekamper med 3-2-0.

Grorud gikk en tøff cupkamp hjemme mot Mjøndalen onsdag kveld og det kan favorisere hjemmesterke Florø lørdag. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Senja - Kjelsås

2. divisjon avdeling 2. Det er jevnt i denne avdelingen og det skiller kun seks poeng fra serieleder Grorud og ned til Bærum på 8. plass. Senja er ikke inne blant topp åtte, de ligger på 10. plass med 10 poeng etter rekken 2-4-4. Er fortsatt uten borteseier etter overtidstapet borte mot Grorud sist lørdag (0-2-3). Hjemme på Senja leverer laget klart bedre med 2-2-1 og flotte 10-3 i målforskjell.

Kjelsås gikk på sesongens første tap sist lørdag da det ble 0-2 tap borte mot formsterke Sotra. Stod med 5-4-0 før det og ligger på 3. plass med 19 poeng, kun to poeng bak serieleder Grorud. 2-2-1 på fem spilte bortekamper.

UB på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

6. Åsane - Asker

2. divisjon avdeling 2. Etter en strålende periode med 5-1-1 på sju spilte kamper, ble det en lei bortesmell for Åsane sist lørdag med 0-3 tap borte for Fram Larvik. Det var lagets tredje tap for sesongen, men likevel er Åsane på 2. plass med 19 poeng, kun to poeng bak serieleder Grorud. 3-1-1 totalt hjemme på Myrdal.

Skuffende innledning på sesongen for Asker, men sist lørdag kom endelig sesongens første borteseier da tabeelljumbo Oppsal ble slått 3-1. 1-2-2 både på hjemme- og bortebane og kun ti poeng hittil.

Åsane er normalt veldig sterke hjemme (kun tapt mot serieleder Grorud) og fikser normalt tre poeng her. H.

7. FK Mjølner - Fram Larvik

2. divisjon avdeling 2. To strake ettmålstap for Mjølner som dermed er havnet under streken og ligger tredje sist med sine ni poeng. Det er dog kun målforskjellen som skiller opp til sikker plass. Begge hjemmeseirene er tatt mot lag fra nedre halvdel, de tre øvrige hjemmekampene er alle tapt.

Onsdag lanserte vi Fram Larvik som en delikatesse i cupkampen hjemme mot Strømsgodset. Fram Larvik gjorde jobben til flotte 4,25 i odds og allerede onsdag venter hjemmekamp mot Bærum i 4. runde. Sterk 3-0 seier hjemme mot Åsane sist lørdag, men kun en seier på fire bortekamper (1-1-2). Ligger på 4. plass med 18 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Grorud.

Disse lagene var også i samme 2. divisjonsavdeling i fjor, da vant Mjølner hjemmekampen med 4-3. Fram Larvik er inne i et tøft program nå og hjemmelaget kan helt klart gjenskape fjorårsseieren.

HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Frigg - FK Tønsberg

De fem siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra 3. divisjon der det totalt er seks avdelinger. Denne kampen er hentet fra avdeling 2.

Etter en skuffende innledning på sesongen tok Frigg sin andre strake seier da Mjøndalen 2 ble slått 1-0 borte mandag kveld. 2-1 hjemme mot Ullern i siste hjemmekamp. Frigg er likevel helt nede på 9. plass med 13 poeng og har tolv poeng opp til serieleder Vålerenga 2. Pene 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper.

FK Tønsberg tok en sterk 2-1 seier borte mot serieleder Vålerenga 2 nest sist og hadde som ventet få problemer med å slå tabelljumbo Drøbak/Frogn sist lørdag. Står med 7-2-1 totalt og har kun to poeng opp til serielederen. Ubeseiret på fem spilte bortekamper (4-1-0) og kun sluppet inn to mål på disse.

Vi tror minst på uavgjort i denne. HB.

9. Ørn-Horten - Ullern

3. divisjon avdeling 2. Til tross for svake 1-1-2 på fire spilte hjemmekamper, ligger hjemmelaget på 3. plass med 17 poeng. Det skyldes sterke 4-1-1 på bortebane. Men det er hele åtte poeng opp til serieleder Vålerenga 2. Skuffende hjemmetap mot Halsen i forrige hjemmekamp, kun Norild er slått hjemme i Horten hittil.

Ullern med flott 4-0 seier hjemme mot Norild sist lørdag og Ullern fortsetter sin flotte hjemmestatistikk. Er ubeseiret hjemme med 3-2-0 på sine fem spilte hjemmekamper. Men sliter vesentlig mer på bortebane der kun en av fem kamper er vunnet (1-1-3).

Til tross for en merkverdig laber hjemmestatistikk, tror vi ikke Ørn-Horten taper denne. HU.

10. Bergen Nord - FK Fyllingsdalen

3. divisjon avdeling 4. Nyopprykkede Bergen Nord tom fire poeng på de tre første seriekampene, men har siden gått på sju strake tap og det lukter retur til 4. divisjon. Ikke ett poeng er tatt på de fem første hjemmekampene.

Variabel innledning av Fylliingsdalen som røk hele 0-3 hjemme mot Lysekloster sist lørdag. Det kom etter en sterk periode med 13 poeng på de fem foregående seriekampene. Står med rekken 5-1-4 på sine ti første seriekamper og ligger på 7. plass med 16 poeng. Hele elleve poeng skiller opp til serieleder Djerv 1919. 2-1-2 på fem spilte bortekamper.

Fyllingsdalen skal ha gode vinnersjanser her. B.

11. Nybergsund - Brumunddal

3. divisjon avdeling 5 og et viktig oppgjør i bunnstriden. Nybergsund overrasket med slå høyt plasserte Gjøvik-Lyn hjemme nest sist og fulgte opp med ett poeng borte mot Kongsvinger 2 sist lørdag. Står med totalt elleve poeng og har fire poeng ned til Steinkjer under streken. 2-1-1 på fire spilte hjemmekamper.

Ny nedtur for Brumunddal sist lørdag med 2-3 tap hjemme for Gjøvik-Lyn. Laget står fortsatt med kun en seier, den kom hjemme mot Ranheim 2 tredje sist. Kun seks poeng totalt og ligger nest sist. Det er dog kun tre poeng opp til Kongsvinger 2 på sikker plass. 0-2-3 på fem spilte bortekamper.

Nybergsund har vist seg gode på hjemmebane og bortesvake Brumunddal skal være overkommelig. H.

12. Melbo - Skjetten

3. divisjon avdeling 6. Melbo har også denne sesongen vist seg som et meget solid hjemmelag. Endte ett poeng over nedrykksstreken i fjor, men hadde likevel sterke 7-2-4 på hjemmebane. Denne sesongen er det blitt seier i fire av fem spilte hjemmekamper, og som i fjorårssesongen går det litt tyngre på bortebane (1-3-1). Stod med 5-3-0 på sine åtte siste seriekamper, før det ble 1-2 tap borte mot Bodø/Glimt sist helg. Er helt oppe på 5. plass med 18 poeng og har ikke mer enn fire poeng opp til serieleder Fløya.

Det går veldig mye tyngre for Skjetten. Etter ti serierunder har de kun klart å kapre fire poeng og det skiller seks poeng opp til sikker plass. Svake 0-1-4 på fem spilte bortekamper, men de fire siste tapene er alle kommet med kun ett mål.

Melbo er knallsterke hjemme, Skjetten ditto svake borte. H.

