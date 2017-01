Nesten tre millioner i bonuspotten

Siste sjanse for bonuspotten, eller i alle fall siste kupong før den blir delt ut til alle med tolv rette. Potten er nå oppe i 2,9 millioner kroner og denne utbetales til en spiller som er alene med tolv rette. Tar ingen den i dag, deles den ut lørdag.

På dagens tippekupong er det godt og blandet, for å si det mildt. FA Cup, spansk cup, spansk segunda, fransk cup og belgisk førstedivisjon står på menyen på midtukekupongen, som har innleveringsfrist klokken 20.40.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. West Ham United — Manchester City

FA Cup, tredje runde. Kampen spilles fredag.

West Ham la ned en solid innsats hjemme mot Manchester United tross én mann mindre i 75 minutter, men ble til slutt brutt ned og tapte kampen 2-0. Dette var deres andre tap på rappen, etter en rekke med ti poeng på fire ligakamper.

Forrige sesong hadde West Ham en unik evne til å plage topplagene, men denne sesongen har de slitt stort mot de beste. Ligacupseieren hjemme mot Chelsea er deres eneste triumf mot ett av topplagene så langt denne sesongen. Hjemmetallene i ligaen er generelt svake, 4-2-4 er under forventet.

Det er utsolgt på London Stadium til denne kampen og med over en uke til neste kamp, kan Slaven Bilic velge å satse alt på denne cupkampen.

Manchester City kom tilbake på vinnersporet med 2-1-seier over Burnley mandag, en seier de måtte jobbe hardt for med ti mann i over halve kampen. Også de er utslått av ligacupen og har over en uke til neste tellende kamp.

Manchester-laget har gjort en god figur på reisefot denne sesongen og står med 7-0-3. De har tapt for topplagene Tottenham og Liverpool, samt hjemmesterke Leicester.

Dette virker som en åpen kamp, og begge lag kommer nok til å satse på denne FA Cup-kampen. HUB.

2. Doncaster Rovers — Portsmouth

League Two, toppkamp. Doncaster fører an med 49 poeng på 24 kamper, Portsmouth er på fjerdeplass, syv poeng bak dagens motstander. Begge lag er i stødig form, vertene har ti poeng på de siste fire kamper, Pompey har elleve på de siste fem.

Ser man på hjemmestatistikken til Doncaster, er det ikke vanskelig å forstå at de er serieleder. 9-3-0 er knallsterke tall og de scorer nesten to mål i snitt per kamp de spiller hjemme. De siste fire hjemme er alle vunnet.

Gjestene virker å være i stand til å kunne konkurrere ordentlig om opprykk denne sesongen og har fire poeng opp til direkte opprykksplass. Men i dagens kamp handler det meste om å unngå tap. Borteformen er dog svært imponerende med åtte kamper på rad uten tap, fem av dem vunnet, og bortetallene totalt er godkjente 6-4-3.

Hjemmelaget må være favoritt her, og vi backer dem på langoddsen, men tar med poengdeling på tippekupongen. HU.

3. Athletic Bilbao — Barcelona

Spansk Copa del Rey, første av to kamper.

Baskerne ligger greit posisjonert i La Liga, syvendeplassert med tre poeng opp til fjerdeplass og Champions League-spill. Hele 17 av 26 poeng er tatt hjemme på San Mamés og statistikken 6-1-1 er knallsterk. Det eneste laget som har slått dem i Bilbao denne sesongen er nettopp dagens motstander, 1-0 endte den kampen.

Ellers avsluttet vertene 2016 med grei form og vant sine tre siste hjemmekamper.

Katalanerne valgte å spare Neymar, Messi og Suarez i den siste kampen før jul og MSN har dermed hatt en ekstra lang juleferie. Alle disse er med i dagens kamp. Ellers har Barcelona en formidabel jobb å gjøre i ligaen denne vårsesongen, tre poeng skiller opp til Real Madrid - som også har en kamp til gode.

Bortetallene er upåklagelige: 6-1-1. De har faktisk plukket flere poeng borte enn hjemme så langt denne sesongen. Denis Suarez, Jasper Cillisen, Jeremy Mathieu og Aleix Vidal står over kampen, uten at noen av dem hadde startet uansett.

Baskerne har gode tradisjoner for å ryste storlagene på hjemmebane og Barcelona er vel vitende om at de har en hjemmekamp de kan avgjøre avansementet i. Det gjør at vi gir tillit også til vertene her. H(U)B.

4. Espanyol — Deportivo La Coruña

Spansk La Liga. Espanyol var et av Spanias virkelige formlag før nyttår, selv om de røk 4-1 for Barcelona i den siste kampen forrige sesong. Hadde imponerende ni kamper på rad uten tap og ti poeng på de siste fire forut for tapet for byrivalen.

Hjemmestatistikken er dog ikke spesielt imponerende, 2-4-2. Men også her har utviklingen vært positiv og de to siste på hjemmebane er begge vunnet. Vertene savner Pape Diop, som skal spille Afrikamesterskapet. Ellers skal samtlige være klare til start.

Gjestene karret seg vekk fra bunnstriden for en stakket stund, med to seirer på de siste tre kampene i 2016. Ingen av disse kom på reisefot og 0-3-5 er deres bedrøvelige tall på reisefot så langt denne sesongen. De siste tre bortekamper har gitt ett poeng, selv om de var vært nære å ta poeng fra Real Madrid i hovedstaden.

Carles Gil går skadet og Faycal Fajr er med Marroko til Afrikamesterskapet.

Her backer vi vertene, selv om Deportivo avsluttet 2016 på imponerende vis. H.

5. Valladolid — CF Reus Deportiu

Vertene avsluttet året med tap borte for opprykksjagende Getafe, men hadde syv poeng på de tre kampene forut for tapet. De fortjener også skryt for hjemmeformen sin, de har nemlig elleve poeng og null baklengsmål på de siste fem kampene sine. Dette har forbedret hjemmestatistikken til sterke 5-2-2, 17 av 25 poeng er tatt på eget gress.

Gjestene ligger bare to poeng foran Valladolid, men hele seks plasser skiller dem i den ultrajevne Segunda-divisjonen i Spania. Bortelaget avsluttet 2016 bare helt greit, med syv poeng fra de siste seks kamper.

Det nyopprykkede bortelaget har klart seg imponerende på bortebane så langt, med 4-2-3 så langt denne sesongen. De to siste bortekamper har gitt fire poeng.

Hjemmelaget har ikke vist at de er det beste laget av disse to så langt og det virker noe usikkert å backe dem. Samtidig er det grunn til å vente en nedtur for de nyopprykkede nå. Vi trenger kryss til senere og må ta en sjanse her. H.



6. Almeria — Getafe

To lag som kjemper i hver sin endte av tabellen, vertene feiret nyttår på nedrykksplass. Likevel er det bare ti poeng som skiller. Hjemmelaget avsluttet 2016 som et av ligaens virkelige formlag og kapret ti poeng fra de siste seks kamper før pausen.

Ni av disse ble tatt på eget gress og hjemmestatistikken 5-3-1 er virkelig ikke et nedrykkslag verdig. Fire hjemmeseirer på rad bør gi Getafe noe å tenke på.

Som nevnt kjemper Getafe om opprykk og de kapret 13 poeng på de siste seks kamper forut for juleavbrekket. Men også gjestene fra Madrid har sin styrke på eget gress og 2-4-3 er ikke spesielt sterke bortetall - selv om det må nevnes at de har fire poeng fra de to siste bortekamper.

Her tar vi en liten sjanse og utelukker bortelaget, selv om de er favoritt på folkerekka. Såpass hjemme- og formsterke er dagens verter. HU.

7. Numancia — Huesca

Vertene avsluttet 2016 solid med ti poeng fra de siste seks kamper og tok således et lite steg vekk fra nedrykkstriden - selv om det fortsatte bare er to poeng ned. Også Numancia har sin klare styrke på eget gress, de siste tre hjemmekamper er vunnet og statistikken totalt er 5-3-2 på hjemmebane så langt.

Gjestene er fire poeng over dagens motstander, men er på sin side på kvalifiseringsplass og med i toppstriden. Avsluttet 2016 på greit vis med ni poeng på de siste seks, deres siste tre bortekamper har alle endt med poengdeling. 0-5-4 er deres svake bortetall totalt sett.

Tabellen er ikke til å stole på i en liga med så små forskjeller og vi backer hjemmelaget. H.

8. Mallorca — Mirandes

Vertene avsluttet 2016 på katastrofalt vis og tapte de siste fire kampene, noe som har sendt dem rett ned i rød sone. Øyboerne er normalt klart best på eget gress og er det også denne sesongen, med åtte poeng på de siste fem hjemmekamper og 3-4-2 totalt. Forrige hjemmekamp ble tapt, 0-3 for bortesvake Valladolid. Julepausen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt.

Gjestene ligger også nede i sumpa, tre poeng foran dagens motstander. De avsluttet 2016 med syv poeng på seks kamper, ingen av disse ble tatt borte. Faktisk har de hele fem bortetap på rad, uten å score mål ... Bortestatistikken totalt er 0-4-5 og med 4-16 i målforskjell.

Bortelagets statistikk på reisefot gjør det vanskelig å gi dem tillit. H.

9. Hibernian — Dundee United

Toppkamp i skotsk Championship, spilles fredag. Vertene overtok serieledelsen fra nettopp Dundee nyttårsaften, da de slo Falkirk borte etter to poengtap på rad. Hjemmestatistikken er god - 5-3-1 - og de har kapret syv poeng på de siste tre hjemmekamper.

Bortelaget avsluttet 2016 med tap, de røk borte for bunnlaget Dunbarton på slutten av året. Også de har sin styrke på reisefot og bortetallene er mer gjennomsnittlige 4-3-3. De siste tre bortekamper har gitt fire poeng til dagens bortelag.

HU igjen, da.

10. Monaco — AC Ajaccio

Fransk cup. Monaco roterte stort i laget i sin forrige cupkamp og vant likevel 7-0 over Rennes, laget fra fyrstedømmet har en solid tropp og mange unge, sultne spillere. En deilig hjemmestatistikk har de også, 8-1-1 i ligaen.

Bortelaget spiller på nivået under og har fire kamper på rad uten seier, de to siste tapt. Dermed er de for alvor med i nedrykkstriden og 0-4-5 er deres elendige bortetall. Soleklar H.

11. Avranches — Stade Lavallois

Fransk cup. Hjemmelaget spiller på tredje nivå, Lavallois på nivået over. Vertene er midt på tabellen i fransk National-liga og har den middelmådige hjemmestatistikken 2-4-2 så langt denne sesongen. 2016 ble heller ikke avsluttet på særlig imponerende vis og de tok kun seks poeng fra de siste seks kamper i det forrige året, fire av dem på hjemmebane.

Gjestene feiret jul og nyttår på kvalifiseringsplass til nedrykk i Ligue 2, og det etter å ha tatt bare fem poeng fra de siste fem kampene forrige år. En liten selvtillit kan de hente fra sin bortestatistikke, selv om den er bare 2-3-5. Det er i det minste bedre enn de skrekkelige hjemmetallene ...

Vanskelig å avgjøre denne kampen mellom to lag man vet generelt lite om og vi må gardere litt. Og vi holder knappen på vertene fra nivået under. HU(B).



12. Royal Antwerp FC — KSV Roeselare

Belgisk kamp, fra andre nivå. Vertene gjorde det helt greit i den innledende runden av sesongen, kom på tredjeplass i første seriespill, som spilles over 14 kamper. 15 av 20 poeng ble tatt på hjemmebane og de leverte solide 5-0-2 på eget gress da.

Dette belgiske seriesystemet er meget komplisert, men nå spiller de andre halvdel av seriespillet, der alle startet med null poeng igjen. Antwerp gjør det igjen godkjent og ligger tredjeplassert, med ti poeng og null tap på de første seks kamper. 1-2-0 er hjemmetallene og fire av seks kamper har endt i poengdeling så langt.

Gjestene vant første seriespill med 30 poeng fra 14 kamper, en klar overvekt av disse poengene ble tatt hjemme, selv om 4-1-2 er godkjente bortetall. De avsluttet 2016 på glimrende vis og vant de siste fire kamper, som har gitt dem ledelsen også i andre gruppespill. Nå har det blitt fire poeng fra to seriekamper på reisefot.

Igjen kan vi ikke skryte på oss allverden med inngående kjennskap til lagene og kampen, men hjemmestatistikken til Antwerp er solid. Vi er sluppet opp for kryss på 96-rekkeren og har ren H der - på 432-rekkeren tar vi med poengdelingen. H(U).

96-rekker:

1. West Ham United — Manchester City HUB

2. Doncaster Rovers — Portsmouth HU

3. Athletic Bilbao — Barcelona HB

4. Espanyol — Deportivo La Coruña H

5. Valladolid — CF Reus Deportiu H

6. Almeria — Getafe HU

7. Numancia — Huesca H

8. Mallorca — Mirandes H

9. Hibernian — Dundee United HU

10. Monaco — AC Ajaccio H

11. Avranches — Stade Lavallois HU

12. Royal Antwerp FC — KSV Roeselare H

432-rekker:

1. West Ham United — Manchester City HUB

2. Doncaster Rovers — Portsmouth HU

3. Athletic Bilbao — Barcelona HUB

4. Espanyol — Deportivo La Coruña H

5. Valladolid — CF Reus Deportiu H

6. Almeria — Getafe HU

7. Numancia — Huesca H

8. Mallorca — Mirandes H

9. Hibernian — Dundee United HU

10. Monaco — AC Ajaccio H

11. Avranches — Stade Lavallois HUB

12. Royal Antwerp FC — KSV Roeselare HU