Nettavisen jakter tolv rette

Det er landslagspause og det innebærer spillefri i både Premier League og Championship denne helgen. Det betyr samtidig at lørdagens tippekupong består av ni kamper fra League One i England og tre kamper fra League Two. Bonuspotten er på ca 380 000 kr lørdag og innleveringsfristen er kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Wigan - Northampton

For sikkerhets skyld begynner vi med en avlyst kamp nettopp grunnet landskamper og kampen vil derfor bli trukket på tippekupongen. På folkerekka er H markert med 65 prosent. Vi gambler på at vi har tur med trekningen og spille ugardert i kamp en. H.

2. Doncaster - Peterborough

Møte mellom to lag som begge har fått en bra start på sesongen. Doncaster med kun ett tap hittil, men også bare en seier. 1-2-1. Hjemme er begge kampene hittil endt med poengdeling. Har ellers gjort det bra i cupene hittil.

Peterborough med en pangstart og full pott etter sine fire første seriekamper. Begge bortekampene er vunnet med solide 4-1.

To strake seire til Peterborough i de to siste tilsvarende og slett ikke utenkelig at Peterborough tar sin femte strake seier lørdag. UB.

3. Gillingham - Shrewsbury

Ingen seire på de fire første seriekampene for Gillingham, men to knepne 0-1 tap og to poengdelinger hittil. Motstanden har vært bra etter det tabellen indikerer. 3-3 hjemme mot Southend sist lørdag.

Shrewsbury stod med full pott og ni poeng etter de tre første serierundene, men sist lørdag kom det første poengtapet da det ble 1-1 borte mot Oxford.

Denne ser vidåpen ut og vi helgarderer. HUB.

4. MK Dons - Oxford

Tre tap på de fire første seriekampene for hjemmelaget som røk hele 1-4 borte mot Blackburn forrige helg. Seieren kom hjemme mot Gillingham for 14 dager siden. Opptur med 2-0 seier hjemme mot Brightons U23-lag i EFL Trophy tirsdag kveld.

Klart bedre ligastart for Oxford som står med 2-1-1 hittil. Tapet kom borte mot Scunthorpe i forrige bortekamp (0-1). Sist helg ble det 1-1 hjemme mot Shrewsbury som inntil da ikke hadde avgitt poeng.

0-0 i tilsvarende kamp forrige sesong og denne ser åpen ut. HUB.

5. Oldham - Charlton

Forferdelig start for Oldham som ikke har tatt et eneste poeng på sine fire første seriekamper. Kun to scorede mål og 2-8 i samlet målforskjell. På hjemmebane er begge kampene tapt med sifrene 0-2.

Bortsett fra en "glipp" borte mot Plymouth i andre serierunde (tap 0-2), har Charlton levert varene i de tre andre seriekampene. Innledet med 1-0 seier hjemme mot Bristol Rovers, nest sist ble Northampton feid av banen med 4-1 i London og sist helg ble det en sterk 2-0 seier borte mot Rotherham.

Vi tar sjansen på at oppturen fortsetter for Charlton og lar denne stå ugardert. B.

6. Bury - Scunthorpe

Den "evige" middelhavsfareren Bury med en helt grei start og 1-1-2 på de fire første seriekampene. Etter et skuffende hjemmetap for Bristol Rovers for 14 dager siden, ble det en liten opptur med 0-0 borte mot Rochdale sist lørdag.

Klart bedre start for Scunthorpe som enda ikke har tapt. 2-2-0 på de fire første seriekampene og borte er det blitt 0-0 mot Rochdale, mens laget smalt til med 4-1 seier mot Plymøuth forrige helg.

Det er tidlig i sesongen og farlig å legge for mye vekt på resultatene hittil, men vi tror Scunthorpe forblir ubeseiret også etter lørdagens kamp. UB.

7. Walsall - Plymouth

11-5-7 og 11-6-6 på hjemmebane de to foregående sesongene for Walsall som har innledet med 1-2-1 på de fire første seriekampene. Tapet kom borte mot Bury i seriepremieren. 2-1 seier hjemme mot Oldham i andre serierunde. Sist lørdag lå laget under med 0-3 hjemme mot Bradford til pause, men en sterk snuoperasjon i andre omgang gjorde at det endte 3-3.

Nyopprykkede Plymouth innledet med 1-2 tap borte mot Peterborough, mens det ble 2-0 seier hjemme mot Charlton i andre serierunde. Så ble det 1-1 borte mot Southend, men sist lørdag ble det magaplask og tap 0-4 hjemme mot Scunthorpe. I den kampen fikk laget Antoni Sarcevic utvist på overtid i første omgang på stillingen 0-1 og det forklarer nok noe av årsaken til de stygge tapssifrene.

Hjemmesterke Walsall får tillit som en våre sikre på lørdagskupongen. H.

8. Southend - Rochdale

bortsett fra grusomme 0-5 borte mot Rotherham i andre serierunde, har det vært en brukbar sesonginnledning for Southend. 2-1 seier hjemme mot Blackburn i seriepremieren og de to siste er begge endte uavgjort. 1-1 hjemme mot Plymouth og sist helg 3-3 borte mot Gillingham. Hadde fine 11-7-5 på hjemmebane sist sesong.

Laber seriestart for Rochdale som endte på 9. plass i League One forrige sesong. 0-2-2 på de fire første seriekampene nå og laget ligger tredje sist. Borte er begge kampene tapt.

2-1 til Southend i tilsvarende kamp forrige sesong. Det er dårlig med sikker-alternativer på lørdagskupongen. Southend er en av dem som peker seg ut. H.

9. Blackpool - AFC Wimbledon

Blackpool måtte tåle nederlag i seriepremieren borte mot sterke Bradford (1-2), men etter det er det blitt sju poeng på laget, deriblant to ettmålsseire på hjemmebane. Ligger på 8. plass med sju poeng.

AFC Wimbledon med sesongens første trepoenger sist lørdag når Doncaster ble slått 2-0 på hjemmebane. Før den tid hadde laget kun ett poeng på de tre første seriekampene.

Også i denne kampen bør det være bra muligheter for hjemmeseier. H.

10. Chesterfield - Coventry

De tre siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra League Two.

Meget svak start på sesongen av Chesterfield som ligger helt sist med tre poeng. Rykket som kjent ned fra League One i vår og har tapt tre kamper alle med to mål, men i siste hjemmekamp kom den eneste seieren hittil, når Port Vale ble slått 2-0.

I likhet med Chesterfield så rykket også Coventry ned fra League One i vår, men de har innledet noe bedre med 2-0-2 på de fire første seriekampene. Både hjemme og borte er en kamp vunnet og en kamp tapt, men begge seirene kom i de to første seriekampene.

Denne ser åpen ut, vi satser på at vi får en vinner. HB.

11. Grimsby - Crewe

Laber start for hjemmelaget som står med en seier og tre tap på de fire første seriekampene. Seieren kom i serieåpningen borte mot tabelljumbo Chesterfield (3-1). Kommer altså nå fra tre strake tap. Endte forøvrig på 14. plass forrige sesong med blant annet 9-6-8 på hjemmebane.

Crewe er ubeseiret etter sine fire første seriekamper med 2-2-0 totalt. Sist helg ble det 1-0 seier borte mot Port Vale. Var lenge i nedrykksdiskusjonen sist sesong, men avsluttet sterkt.

0-2 i tilsvarende oppgjør forrige sesong og vi tror Crewe forblir ubeseiret også etter lørdagens kamp. UB.

12. Port Vale - Notts County

Etter sterke 3-1 borte mot Crawley i seriepremieren, har Port Vale røket på tre strake tap og ligger fjerde sist som ett av fem lag med tre poeng. Rykket ned fra League One i vår etter å ha endt fjerde sist og hadde da ålreite 10-6-7 på hjemmebane.

Til tross for 9-1-13 på bortebane i League Two forrige sesong, hadde Notts County grei klaring ned til nedrykkstreken. Endte på 16. plass med totalt 56 poeng. Innledet denne sesongen med å tape hele 0-3 borte mot Coventry, men etterpå det er blitt sju poeng.

Dette ser åpent ut og vi helgarderer. HUB.

