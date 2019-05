Nettavisens lesere valgte fotballens 100 største talenter i 2012: Så mange har slått igjennom

I november 2012 var José Mourinho manager i Real Madrid, Pep Guardiola var på ett års ferie i New York City og Brendan Rodgers ledet Liverpool. Sammen med våre lesere kåret vi de 100 største talentene i verden. Vi har sett tilbake på kåringen som ble gjort for å se hvor gode vi sammen var til å spå om framtiden.

For å bli kvalifisert for listen vi lagde den gangen måtte spillerne være 21 år eller yngre i 2012. Det vil si at en spiller som David de Gea ikke var på listen (han var 22 år i 2012).

Alle verdiene er hentet fra transfermarkt (i 2012 og nå).

Målvakter

Vi valgte ut 10 målvakter sammen med leserne. Den flest mente var det største talentet var Thibaut Courtois.





1. Thibaut Courtois

Klubb da: Chelsea/Atletico Madrid (lån)

Klubb nå: Real Madrid

Verdi i 2012: 15 000 000 euro

Verdi nå: 65 000 000 euro

Det er ingen tvil om at Courtois levde opp til forventningene. En av verdens aller beste målvakter har 72 landskamper for sitt hjemland, Belgia.

2. Marc-André ter Stegen

Klubb da: Borussia Mönchengladbach

Klubb nå: Barcelona

Verdi 2012: 10 000 000 euro

Verdi nå: 85 000 000 euro

Sannsynligvis leste speiderne til Barcelona saken om at leserne til Nettavisen hadde plukket ut ter Stegen (eventuelt så klarte de også å se kvalitetene). I 2014 ble han Barcelona-spiller, og har hatt enorm suksess. Han er den målvakten som er rangert som den mest verdifulle i verden for øyeblikket.

3. Bernd Leno

Klubb da: Bayer Leverkusen

Klubb nå: Arsenal

Verdi 2012: 8 000 000 euro

Verdi nå: 25 000 000 euro

Leno var fast målvakt for sin klubb i 2012, og var det i 7 sesonger. Han ble solgt fra Bayer Leverkusen til Arsenal sommeren 2018, hvor han var førstemålvakt i sesongen som gikk.

4. Stefanos Kapino

Klubb da: Panathinaikos

Klubb nå: Werder Bremen

Verdi 2012: 1 500 000 euro

Verdi nå: 750 000 euro

Det var store forventninger til den høye (196) målvakten i 2012 som spiller i Panathinaikos. Han hadde debutert på A-landslaget som rekordung, og det var forventet en lys framtid. I 2012-sesongen slet han med plassen på klubblaget, men ble året etter fast målvakt og ble solgt til Mainz i 2014. Det gikk ikke som forventet, og Olympiakos hentet ham tilbake til Hellas etter en mislykket sesong. Etter mange tabber og dårlig spill ble han etter to og en halv sesong der frigitt av klubben, og signerte for Nottingham Forest i januar 2018. Der spilte han såpass godt at Werder Bremen hentet ham sommeren 2018, men etter en alvorlig skade har det bare blitt en kamp for laget foreløpig. Han er bare 25 år, så det er fullt mulig at talentet fortsatt er der slik at dere som stemte han inn på listen i 2012 til slutt får rett.

5. Marko Meerits

Klubb da: Vitesse

Klubb nå: JK Narva Trans

Verdi 2012: 500 000 euro

Verdi nå: 100 000 euro

Det var forventet at den estiske målvakten hadde en stor og lys framtid foran seg da det som var landslagsmålvakt for Estland så ut til å slå igjennom på førstelaget til Vitesse. Det gikk dessverre ikke for Meerits helt slik som forventet, og det ble bare 4 kamper på tre sesonger før han ble solgt til Emmen. Etter en alvorlig kneskade signerte han for Tarvas i hjemlandet før det ble en sesong for VPS i Finland. Han er igjen tilbake i Estland, hos JK Narva Trans, nå. Målvakten med 10 landskamper for Estland har ikke helt slått til som forventet.

6. Maksym Koval

Klubb da: Dynamo Kiev

Klubb nå: Dynamo Kiev

Verdi 2012: 3 000 000 euro

Verdi nå: 750 000 euro

Han ble kåret til den beste unge spilleren i Ukraina, og debuterte på landslaget omtrent da dere plukket han ut på vår liste. To år tidligere var han på listen over de 100 beste unge spillerne i verden, som en av to målvakter. Den andre var David de Gea. Likevel har han aldri klart å slå igjennom på førstelaget til sin klubb, og har vært mye på lån til andre klubber. Som 26 år gammel kan han fortsatt som målvakt ha muligheten til å leve opp til det forventede talentet.

7. Gabriel Vasconcelos Ferreira

Klubb da: AC Milan

Klubb nå: Perugia

Verdi 2012: 500 000 euro

Verdi nå: 1 200 000 euro

Den brasilianske målvakten hadde debutert på landslaget, og var spådd en lys framtid for AC Milan i 2012. Han klarte aldri å slå igjennom for klubben, og signerte for Perugia i Serie B gratis før 2018/19-sesongen. Der er han nå klubbens førstekeeper, og ser ut til å leve litt opp til forventet talent. Kanskje får vi høre med fra 26-åringen snart?

8. Francesco Bardi

Klubb da: Inter/Novara (lån)

Klubb nå: Frosinone

Verdi 2012: 2 000 000 euro

Verdi nå: 1 000 000 euro

Bardi var på lån da han ble valgt ut på listen, men det var forventet at han var en framtidig Inter-målvakt. Det ble det dessverre ingenting av, og etter 7 år ble det bare lån og ingen debut for laget i serien før han signerte for Frosinone. Der er mannen med 55 aldersbestemte kamper for Italia nå førstekeeper.

9. Jack Butland

Klubb da: Birmingham City

Klubb nå: Stoke

Verdi 2012: 1 000 000 euro

Verdi nå: 18 000 000 euro

Butland signerte for Stoke etter 2012/13-sesongen, og har vært der siden. Han har også rukket å få 9 landskamper for England. Kapteinen er i skrivende stund sterkt ryktet til å få en ny klubb sommeren 2019.

10. Nicola Leali

Klubb da: Juventus/Lanciano (lån)

Klubb nå: Perugia

Verdi 2012: 3 500 000 euro

Verdi nå: 1 000 000 euro

Leali klarte aldri å slå igjennom i Juventus, og gikk til Perugia i 2018. Der ble Ferreira førstemålvakt, og han ble utlånt til Foggia i januar. Målvakten med 28 aldersbestemte kamper har litt igjen for å slå helt igjennom.

Forsvarsspillere

Vi valgte ut 30 forsvarsspillere på listen. De var rangert fra 1 til 30, med Varane som det største forsvarstalentet.





1. Raphael Varane

Klubb da: Real Madrid

Klubb nå: Real Madrid

Verdi 2012: 10 000 000 euro

Verdi nå: 80 000 000 euro

Den forsvarsspilleren som er verdt mest akkurat nå om vi skal tro Transfermarkt (rett foran Virgil van Dijk). Han har 55 landskamper for Frankrike etter at han debuterte i 2013, etter at han ble plukket ut av dere som Nettavisen-lesere.

2. Phil Jones

Klubb da: Manchester United

Klubb nå: Manchester United

Verdi 2012: 18 000 000 euro

Verdi nå: 20 000 000 euro

At Phil Jones var verdsatt til nesten dobbelt så mye som Varane i 2012 kan det vel i etterkant stilles noen spørsmålstegn ved, men han har 163 seriekamper for Manchester-klubben han signerte for i 2011. Det har også blitt 27 landskamper for England.



3. Kyriakos Papadopoulos

Klubb da: Schalke 04

Klubb nå: Hamburger SV

Verdi 2012: 18 000 000 euro

Verdi nå: 3 000 000 euro

Det store talentet har fått fotballkarrieren sin ødelagt av mange og alvorlige skader. Opphold i flere klubber har blitt ødelagt av lange skadeopphold.



4. Kurt Zouma

Klubb da: St. Etienne

Klubb nå: Chelsea

Verdi 2012: 6 000 000 euro

Verdi nå: 20 000 000 euro

Spilleren skal etter sigende bli fulgt av lag som Manchester United, Manchester City, Arsenal og Chelsea skrev vi i 2012. Chelsea signerte spilleren i 2014, men klarte aldri å etablere seg helt som førstevalg der. Etter et lån til Stoke i 2017/18-sesongen signerte han for Everton før 2018/19-sesongen på lån. Zouma er nå tilbake i Chelsea.

5. Davide Santon

Klubb da: Newcastle

Klubb nå: Roma

Verdi 2012: 8 000 000 euro

Verdi nå: 5 000 000 euro

Santon hadde noen suksessfulle år i Newcastle før han mistet plassen på laget og ble lånt tilbake til sin gamle klubb, Inter Milan. Han gikk til Roma før 2018/19-sesongen, men har nok ikke helt levd opp til forventningene man hadde til den unge Santon. Han har 8 landskamper for Italia. Den siste i 2013.

6. Steven Caulker

Klubb da: Tottenham

Klubb nå: Alanyaspor

Verdi 2012: 4 000 000 euro

Verdi nå: 800 000 euro

Rundt da vi publiserte vår sak i 2012 debuterte Steven Caulker for England. Han laget mål i det som har blitt hans eneste landskamp. Han var også høyaktuell for Tottenhams førstelag, og veien framover så lys ut. Dessverre har drikkeproblemer, gambling og psykiske utfordringer gjort at det aldri ble så lyst som det så ut til for Caulker. Han spiller nå i tyrkisk fotball. Du kan lese hans sterke intervju i Guardian her.



7. Matija Nastasic

Klubb da: Manchester City

Klubb nå: Schalke 04

Verdi 2012: 15 000 000 euro

Verdi nå: 22 000 000 euro

Da vi skrev saken i 2012 så Nastasic ut til å ha en stor framtid i Manchester City, men mistet plassen etter en skade og nye innkjøp sesongen etter. Han signerte for Schalke i 2015. Han har 27 landskamper for Serbia.



8. Jeffrey Bruma

Klubb da: Chelsea (på lån i Hamburger SV)

Klubb nå: Wolfsburg (på lån i Schalke 04)

Verdi 2012: 3 500 000 euro

Verdi nå: 3 000 000 euro

Nederlandske Bruma har aldri helt slått til i klubbene han har signert for eller vært på lån til, og har bare vist glimt av den midtstopperen mange av dere trodde han kom til å bli i 2012. Det har likevel blitt 25 landskamper for Nederland.



9. Alex Sandro

Klubb da: Porto

Klubb nå: Juventus

Verdi 2012: 8 500 000 euro

Verdi nå: 50 000 000 euro

Sandro signerte for Juventus i 2015, og spiller også for Brasils landslag på venstrebacken. At han var verdsatt til nesten ti millioner euro mindre enn Phil Jones i 2012 kan det selvfølgelig diskuteres en del om.



10. Andre Wisdom

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Derby

Verdi 2012: Ikke vurdert

Verdi nå: 2 500 000

Da kåringen ble gjort i 2012 hadde Wisdom fått en førstelagsplass i Liverpool, og fansen trodde nok på en lysende framtid. Etter mange utlån ble han solgt til Derby i 2017, hvor han har etablert seg.

11. Ignasi Miquel i Pons

Klubb da: Arsenal

Klubb nå: Getafe

Verdi 2012: Ikke vurdert

Verdi nå: 3 000 000 euro

Regnet som et stor Arsenal-talent i 2012, men klarte aldri helt å slå igjennom. Dro tilbake til sitt hjemland i 2015 etter et lite suksessfullt år i Norwich i 2014/15-sesongen. Han signerte for Getafe før 2018/19-sesongen.

12. David Alaba

Klubb da: Bayern München

Klubb nå: Bayern München

Verdi 2012: 16 000 000 euro

Verdi nå: 55 000 000 euro

I 2017 ble Alaba kåret til den beste spilleren fra Østerrike, for sjette år på rad.

13. Lucas Digne

Klubb da: Lille

Klubb nå: Everton

Verdi 2012: 5 000 000 euro

Verdi nå: 25 000 000 euro

PSG, Roma og Barcelona er imponerende å ha på fotball-CVn, men slet med å bli førstevalget til sistnevnte før han ble solgt før 2018/19-sesongen. 25-åringen er nå førstevalg hos Everton.

14. Semih Kaya

Klubb da: Galatasaray

Klubb nå: Sparta Praha (Galatasaray på lån)

Verdi 2012: 4 500 000 euro

Verdi nå: 1 5000 000 euro

Etter mange år i Galatasaray signerte Kaya for Sparta Praha før 2017/18-sesongen, men ble lånt tilbake før 2018/19-sesongen. Til tross for 23 landskamper for Tyrkia har han ikke helt slått så mye igjennom som man kanskje trodde i 2012.

15. Emmanuel Mbola

Klubb da: TP Mazemba

Klubb nå: Bnei Sakhnin

Verdi 2012: 500 000 euro

Verdi nå: 700 000 euro

26-åringen har 54 landskamper for Zambia, men har ikke helt slått igjennom så sterkt som mange trodde i 2012. Han spiller nå i Israel.

16. Vegar Eggen Hedenstad

Klubb da: Freiburg

Klubb nå: Rosenborg

Verdi da: 1 250 000 euro

Verdi nå: 800 000 euro

Forventningene var høye i 2012 etter landslagsdebut og proffkontrakt i Tyskland. Han signerte for Rosenborg i 2017.

17. Stefan Savic

Klubb da: Fiorentina

Klubb nå: Athletico Madrid

Verdi da: 8 000 000 euro

Verdi nå: 40 000 000 euro

50 landskamper for Montenegro, og en midtstopper som er kjent i både Spania og verden for øvrig for sitt gode spill. Skal visstnok være en av de sentrale i gjenoppbygningen av Athletico denne sommeren.

18. Sime Vrsaljko

Klubb da: Dinamo Zagreb

Klubb nå: Athletico Madrid (lån i Inter Milan)

Verdi da: 4 000 000 euro

Verdi nå: 20 000 000 euro

Sime gikk fra Dinamo Zagreb til italiensk fotball, men forlot Italia for Spania og Athletico Madrid i 2016. Ble utlånt til Inter Milan før 2018/19-sesongen. Har 43 landskamper for Kroatia.

19. Georgi Schennikov

Klubb da: CSKA Moskva

Klubb nå: CSKA Moskva

Verdi da: 4 000 000 euro

Verdi nå: 5 000 000 euro

Har vært fast for sitt eneste lag siden 2008, 11 sesonger. Står med 10 landskamper for Russland.

20. Martin Montoya

Klubb da: Barcelona

Klubb nå: Brighton

Verdi da: 8 000 000 euro

Verdi nå: 8 000 000 euro

Høyreback Montoya klarte aldri helt å slå igjennom i Barcelona, selv om han endte med 45 seriekamper på sine fem sesonger. Ble etter hvert solgt til Valencia i 2016 før Brighton kjøpte ham før 2018/19-sesongen. Har ikke fått A-kamper for Spania.

21. Nicolai Boilesen

Klubb da: Ajax

Klubb nå: FC København

Verdi da: 1 200 000 euro

Verdi nå: 1 500 000 euro

Det var store forventninger til unge Boilesen, men han viste ikke mer enn et stort talent og mistet etterhvert plassen på Ajax. Han ble solgt til København i 2016. Boilesen har 15 landskamper for Danmark.

22. Danilo (Luiz da Silva)

Klubb da: Porto

Klubb nå: Manchester City

Verdi da: 10 000 000 euro

Verdi nå: 20 000 000 euro

Danilo gikk fra Porto til Real Madrid, og fra Real Madrid til Manchester City. Han har 23 landskamper for Brasil. Har vel levd opp til forventningene.

23. Juan Jesus

Klubb da: Inter Milan

Klubb nå: Roma

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 11 000 000 euro

Etter litt over 100 kamper for Inter Milan gikk han til Roma i 2016. Han spilte også en stund på det brasilianske landslaget i 2012-13, og fikk 4 landskamper. Har kanskje ikke blitt så god som mange trodde, men har hatt en strålende karriere.

24. Jack Robinson

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Nottingham Forest

Verdi da: Ikke vurdert

Verdi nå: 1 500 000 euro

Det var store forventninger til Robinson i Liverpool, men han klarte aldri å slå virkelig igjennom på venstrebacken. Etter flere lån ble han solgt til QPR i 2014, som igjen solgte ham til Nottingham Forest før 2018/19-sesongen. Robinson har 29 kamper for aldersbestemte landslag for England.

25. Carl Jenkinson

Klubb da: Arsenal

Klubb nå: Arsenal

Verdi da: 1 000 000 euro

Verdi nå: 2 500 000 euro

Jenkinson har vært i Arsenal siden 2011, men har ikke mer enn 41 seriekamper. To suksessfulle utlån til West Ham har også vært en del av karrièren i Arsenal. Han har fått 1 landskamp for England, men har U-kamper for både Finland og England.

26. Mattia De Sciglio

Klubb da: Milan

Klubb nå: Juventus

Verdi da: 1 800 000 euro

Verdi nå: 14 000 000 euro

Etter mange suksessfulle år i Milan gikk Sciglio til Juventus i 2017. Har 37 landskamper for Italia.

27. Adam Matthews

Klubb da: Celtic

Klubb nå: Sunderland

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 1 500 000 euro

Matthews var regnet som et stort talent på høyrebacken, og dominerte godt i ung alder i Skottland. Gikk til Sunderland i 2015.

28. Shkodran Mustafi

Klubb da: Sampdoria

Klubb nå: Arsenal

Verdi da: 100 000 euro

Verdi nå: 30 000 000 euro

Shkodran ble født i Bad Hersfeld i Tyskland den 17.april 1992. Han spilte for Hamburg fram til 2009 da han ble hentet av Everton. Der var han fram til sommeren 2012 da han gikk gratis til Sampdoria. Valencia hentet ham i 2014, før ferden var tilbake til England og Arsenal i 2016.

29. Jores Okore

Klubb da: Nordsjælland

Klubb nå: Aalborg

Verdi da: 1 750 000 euro

Verdi nå: 1 000 000 euro

Okore ble hentet til Premier League og Aston Villa i 2013, men det gikk ikke alt for bra. Han ble satt ned på juniorlaget etter at han nektet å bli byttet inn i en kamp, og fikk senere dra tilbake til dansk fotball.

30. Joel Matip

Klubb da: Schalke 04

Klubb nå: Liverpool

Verdi da: 10 000 000 euro

Verdi nå: 20 000 000 euro

Matip var i Schalke fram til 2016 da Liverpool hentet ham. Har 27 landskamper for Kamerun.

De mest talentfulle midtbanespillerne





1. Raheem Sterling

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Manchester City

Verdi da: 2 500 000 euro

Verdi nå: 120 000 000 euro

Det var ingen tvil blant våre lesere i 2012 da Raheem vant med 50 prosent flere stemmer enn nummer to på listen. Kantspilleren ble hentet til Liverpool fra Queens Park Rangers som 16-åring for 600 000 pund. Han ble solgt til Manchester City i 2015.

2. Eden Hazard

Klubb da: Chelsea

Klubb nå: Chelsea

Verdi da: 40 000 000 euro

Verdi nå: 150 000 000 euro

Hazard var en nysignering for Chelsea da han kom på andreplassen i 2012. Han ble årets spiller i Premier League i 2014 og 2015.

3. Oscar

Klubb da: Chelsea

Klubb nå: Shanghai SIPG

Verdi da: 20 000 000 euro

Verdi nå: 28 000 000 euro

Overraskende for mange gikk Oscar til kinesisk fotball i januar 2017. Han var relativt fast inventar på Chelsea, og har 47 landskamper for Brasil.

4. Lucas Moura

Klubb da: Sao Paulo

Klubb nå: Tottenham

Verdi da: 35 000 000 euro

Verdi nå: 32 000 000 euro

Sannsynligvis leste PSG kåringen fra våre lesere, og hentet Lucas Moura rett etter at vi la den ut. Den gangen skrev vi Lucas Moura har 21 landskamper for Brasil, og den offensive midtbanemannen er ofte linket til klubber i Europa. Han har nå 35 landskamper, og spiller altså for Tottenham.

5. Mario Götze

Klubb da: Borussia Dortmund

Klubb nå: Borussia Dortmund

Verdi da: 30 000 000 euro

Verdi nå: 18 000 000 euro

Mario viste sitt talent, men har slitt med en sykdom som har holdt ham noe tilbake de siste årene. Er tilbake i Dortmund etter tre år i Bayern München.

6. Alex Oxlade-Chamberlain

Klubb da: Arsenal

Klubb nå: Liverpool

Verdi da: 13 500 000 euro

Verdi nå: 40 000 000 euro

Gikk til Liverpool etter mange sesonger i Arsenal før 2017/18-sesongen. Fikk en alvorlig skade som holdt ham ute hele forrige sesong, men er nå tilbake. Har 32 landskamper for England.

7. Suso

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Milan

Verdi da: 1 500 000 euro

Verdi nå: 40 000 000 euro

Dette er et bevis på at dere lesere er bedre på å se fotball-talent enn trenerne i Liverpool. Suso ble solgt for 1,3 millioner euro til Milan i 2015, og har blitt en av deres beste spillere. Ryktene linker ham tilbake til Liverpool.



8. Sergi Roberto

Klubb da: Barcelona

Klubb nå: Barcelona

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 55 000 000 euro

Da Sergi Roberto ble vurdert som midtbanespiller i 2012 var han som oftest det, men er det vel høyrebacken som nå er hans for det meste. Fast inventar på Barcelona, og har også landskamper for Spania. Da dere valgte han inn på listen hadde han totalt 3 seriekamper for Barcelonas A-lag. Godt spottet!

9. Christian Eriksen

Klubb da: Ajax

Klubb nå: Tottenham

Verdi da: 16 000 000 euro

Verdi nå: 85 000 000 euro

Har gjort sine saker rimelig greit etter at Tottenham leste deres kåring før jul 2012, og kjøpte ham sommeren etter.

10. Iker Muniain

Klubb da: Ahtletic Bilbao

Klubb nå: Athletic Bilbao

Verdi da: 22 000 000 euro

Verdi nå: 10 000 000 euro

Viste glimt av det store talentet tidlig i karrieren, men fikk en alvorlig skade senere som har satt ham mer tilbake. Har likevel snart 400 kamper for det eneste klubblaget han har spilt for. Har vist stigende form igjen, og ble på nyåret igjen kalt inn til det spanske landslaget.

11. Granit Xhaka

Klubb da: Borussia Mönchengladbach

Klubb nå: Arsenal

Verdi da: 8 500 000 euro

Verdi nå: 50 000 000 euro

Ble hentet til Arsenal i 2016, og Xhaka har 70 landskamper for Sveits.

12. Jonjo Shelvey

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Newcastle

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 15 000 000 euro

Shelvey hadde akkurat begynt å etablere seg på Liverpool da kåringen kom i 2012, men han ble solgt våren etter. Har nok slitt litt med å leve opp til potensialet man trodde han hadde, men Shelvey har 6 landskamper for England så noe har det blitt.

13. Isco

Klubb da: Malaga

Klubb nå: Real Madrid

Verdi da: 15 000 000 euro

Verdi nå: 60 000 000 euro

Det var ikke bare Tottenham som kikket på kåringen deres. Real Madrids speidere var også aktive, og Isco ble hentet sommeren 2013 omtrent et halvt år etter at han kom på en trettende plass på listen deres. Isco debuterte også for Spania i 2013. Han har nå 34 landskamper for sitt hjemland.

14. Thiago Alcantara

Klubb da: Barcelona

Klubb nå: Bayern München

Verdi da: 22 000 000 euro

Verdi nå: 70 000 000 euro

Thiago har vel gjort sine saker relativt godt. Fast for noen av verdens beste klubblag, og for Spania.

15. Paul Pogba

Klubb da: Juventus

Klubb nå: Manchester United

Verdi da: 6 000 000 euro

Verdi nå: 90 000 000 euro

Godt tenkt, sier vi bare. Selv om han kanskje skulle vært enda høyere var det mange av dere som så at det bodde noe her. Har 66 landskamper for Frankrike.

16. Nick Powell

Klubb da: Manchester United

Klubb nå: Wigan

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 1 500 000 euro

Powell var regnet som et supertalent i 2012, men klarte aldri å slå igjennom i Manchester United. Ble solgt til Wigan i 2016 etter flere utlån.

17. Julian Draxler

Klubb da: Schalke 04

Klubb nå: PSG

Verdi da: 14 000 000 euro

Verdi nå: 35 000 000 euro

Kantspiller Draxler har hatt en stor karriere, og er også landslagsmann for Tyskland. 49 landskamper har det blitt.

18. Xherdan Shaqiri

Klubb da: Bayern München

Klubb nå: Liverpool

Verdi da: 12 500 000 euro

Verdi nå: 25 00 000 euro

Har hatt en litt start og stopp-karriere, men har mange høydpunkter å vise til. Har 79 landskamper for Sveits.

19. Jack Rodwell

Klubb da: Manchester City

Klubb nå: Blackburn

Verdi da: 16 000 000 euro

Verdi nå: 1 500 000 euro

Det ble ikke helt slik mange trodde da Rodwell signerte for City fra Everton i 2012. Det tok liksom ikke helt av etter at skader ødela mye, og han gikk til Sunderland i 2014. Meldte overgang til Blackburn før forrige sesong. Har fått 3 landskamper for England til nå.

20. Mateo Kovacic

Klubb da: Dinamo Zagreb

Klubb nå: Chelsea

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 35 000 000 euro

Inter. Real Madrid. Chelsea. 50 landskamper. Joda, denne spilleren var helt korrekt plukket ut av dere lesere.

21. Wilfred Zaha

Klubb da: Crystal Palace

Klubb nå: Crystal Palace

Verdi da: 3 500 000 euro

Verdi nå: 35 000 000 euro

Manchester United var en av klubbene som fulgte med på listen til dere leserne av Nettavisen, og signerte Zaha rett over nyttår etter at listen ble offentliggjort. Han var i klubben i to år uten å helt få det til, før han dro tilbake til Crystal Palace. Der har han blitt særdeles sentral, og har nå blitt fast på landslaget til Elfenbenskysten (han har også landskamper for England, men har skiftet land han representerer).

22. Emmanuel Frimpong

Klubb da: Arsenal

Klubb nå: Ingen

Verdi da: 1 500 000 euro

Verdi nå: -

Frimpongs karrière i fotball ble ødelagt av skader, og han ga seg som spiller i mars i 2019. Han var da spiller for kypriotiske Ermis Aradippou. Før han ga seg var han også innom russisk toppdivisjon og Allsvenskan.

23. Denis Suarez

Klubb da: Manchester City

Klubb nå: Barcelona (Arsenal, på lån)

Verdi da: 500 000 euro

Verdi nå: 12 000 000 euro

Suarez ble solgt til Barcelona sommeren 2013, og videre til Villareal i 2015. Året etter ble han kjøpt tilbake av Barcelona etter at laget brukte tilbakekjøpsklausulen. Han ble utlånt til Arsenal i januar 2019. Har foreløpig ikke helt spilt ut alt talentet, men er også kun 25 år.

24. Valon Berisha

Klubb da: Red Bulls Salzburg

Klubb nå: Lazio

Verdi da: 2 300 000 euro

Verdi nå: 7 500 000 euro

Det var store forventninger til Valon i 2012, og den tidligere norske landslagsspilleren som nå representerer Kosovo har også hatt en god karriere i fotballen. Riktignok kanskje ikke like stor som de andre på denne listen, men imponerende nok.

25. Oriol Romeu

Klubb da: Chelsea

Klubb nå: Southampton

Verdi da: 9 500 000 euro

Verdi nå: 12 00 000 euro

Det var vel større forventninger til Romeu enn det han har vist da han blomstret som ung spiller i Chelsea. Spilleren som ble hentet fra Barcelona til Chelsea kom til Southampton i 2015 hvor han er en rimelig fast spiller på laget uten kanskje å være den som stjeler de store overskriftene.

26. Serge Gnabry

Klubb da: Arsenal

Klubb nå: Bayern München

Verdi da: 500 000 euro

Verdi nå: 45 000 000 euro

Denne var særdeles imponerende siden Gnabry så vidt hadde debutert for Arsenal da kåringen ble gjort. Etter flere lån og klubbskifter er 23-åringen nå fast inventar for Bayern München, og regnes som en av verdens beste kantspillere.

27. Adryan

Klubb da: Flamengo

Klubb nå: Sion

Verdi da: 500 000 euro

Verdi nå: 2 750 000 euro

Alt tydet på at Adryan skulle bli noe stort i 2012. U-landslagsspilleren for Brasil hadde et talent som gjorde at han stod på blokka til de fleste europeiske klubbene. Den nå 24 år gamle offensive midtbanemannen stoppet likevel litt opp, men har som Sion-spiller begynt å vise hvorfor dere lesere valgte å ha han på listen over de mest talentfulle i 2012.

28. Phillipe Coutinho

Klubb da: Inter

Klubb nå: Barcelona

Verdi da: 8 500 000 euro

Verdi nå: 100 000 000 euro

Dette var teksten vi skrev om Coutinho i 2012: Coutinho er også født i Rio de Janeiro. Han spilte for Vasco de Gama fram til 2010 da Inter hentet ham. Han har en landskamp for Brasils A-lag, samt flere kamper for aldersbestemte lag. Vi bøyer oss i støvet for deres fotballkunnskaper i 2012.

29. Thomas Ince

Klubb da: Blackpool

Klubb nå: Stoke

Har vel ikke helt levd opp til det man trodde i 2012.

30. Jose Campana

Klubb da: Sevilla

Klubb nå: Levante

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 10 000 000 euro

Levde et nomadisk fotball-liv i klubber som Sampdoria og Crystal Palace før han ble Levante-spiller i 2016. Har ikke klart å følge opp alle landskampene for aldersbestemte lag med A-landslagskamper.

Verdens mest talentfulle spisser

Det står respekt av utvalget som ble gjort av våre lesere i 2012.

1. Neymar

Klubb da: Santos

Klubb nå: PSG

Verdi da: 40 000 000 euro

Verdi nå: 180 000 000 euro

Dette skrev vi i 2012: Neymar har ikke mer enn 17 aldersbestemte kamper for Brasil, noe som enkelt kan forklares med at han har 25 landskamper for A-laget. På de 25 kampene har han laget 16 mål. Totalt har Neymar 199 kamper for Santos og 121 mål. Per 3.november har han laget 49 mål på 54 kamper i 2012, inklusive 10 landskamper.

Han signerte for Barcelona sommeren 2013.

2. Stephan El Shaarawy

Klubb da: Milan

Klubb nå: Roma

Verdi da: 16 000 000 euro

Verdi nå: 26 000 000 euro

Da El Shaarawy ble plukket ut av dere som leser Nettavisen i 2012 hadde han 8 mål på 11 seriekamper, og han ble regnet som ett av de virkelig store talentene i verden. Hans gjennombruddssesong ble etterfulgt av sesonger med mange skader, og han ble etter hvert lånt ut. Etter overgangen til Roma har han igjen etablert seg som fast på laget, og kan være på vei mot det som man en gang trodde han ville levere.

3. Joshua King

Klubb da: Manchester United

Klubb nå: Bournemouth

Verdi da: 0

Verdi nå: 15 000 000 euro

King klarte aldri å etablere seg i Manchester United, men fikk en ny vår i Bournemouth etter noen magre målår i Blackburn. Har kanskje ikke helt levd opp til tredjeplassen blant alle spissene i 2012, men de norske brillene var muligens på i kåringen hos dere som leser oss.

4. Erik Lamela

Klubb da: Roma

Klubb nå: Tottenham

Verdi da: 18 000 000 euro

Verdi nå: 20 000 000 euro

Lamela er også en spiller de fleste forventet mer av enn det han har vist i 2012. Da Tottenham bladde opp 30 millioner euro ble det nesten sett på som et kupp, men Lamela har bare tidvis vist hva som bor i ham i Tottenham.

5. Jese Rodriguez

Klubb da: Real Madrid

Klubb nå: PSG (på lån i Real Betis)

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 5 000 000 euro

En annen spiller som ikke helt har klart å leve opp til hypen i 2012 er Jese Rodriguez. Han var storscorer for Real Madrid Castilla, men klarte ikke helt skrittet opp på A-laget og ble solgt til PSG i 2016, men klarte heller ikke der å kjempe seg til en plass. Utlånene fra PSG har heller ikke vært særdeles suksessfulle.

6. Cristian Tello

Klubb da: Barcelona

Klubb nå: Real Betis

Verdi da: 7 500 000 euro

Verdi nå: 6 000 000 euro

Da Tello fikk tilnærmet en fast plass på Barcelona trodde mange at hans framtid var særdeles lys, men det ble til mange utlån og etter hvert en overgang til Real Betis. Der er han nå fast på laget, og kan muligens finne noe igjen i talentskuffen de neste sesongene.

7. Samed Yesil

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: KFC Uerdingen

Verdi da: 1 300 000 euro

Verdi nå: 300 000 euro

Med 8 mål på 6 U-kamper for Tyskland i 2012 trodde mange at Liverpool hadde signert gullfuglen fra Bayer Leverkusen. Etter fire sesonger i klubben viste det seg at det ikke stemte. Han gikk da gratis til gresk fotball, men spiller nå på nivå tre i sitt hjemland. Han vil for evig likevel stå igjen med den utrolige ungdomsstatistikken for aldersbestemte tyske lag: 33 kamper og 31 mål.

8. John Guidetti

Klubb da: Manchester City

Klubb nå: Alaves

Verdi da: 4 000 000 euro

Verdi nå: 3 000 000 euro

Svensken var spådd til å bli en superspiss i 2012 etter fire år på ungdomslaget til Manchester City. På utlån i Feyenoord hadde han banket inn 20 mål på 21 kamper, men et virus ødela hele den neste sesongen for Guidetti. I 2015 signerte han for Celta, og før 2018/19-sesongen Alaves. Det er et stykke opp til potensialet mange så i 2012.

9. M'Baye Babacar Niang

Klubb da: Milan

Klubb nå: Torino

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 8 000 000 euro

Nok en spiss som ikke har slått til mange trodde. Spissen som mange sammenlignet med Balotelli har kanskje hatt en lignende utviklingskurve på sin karrière.

10. Lucas Piazon

Klubb da: Chelsea

Klubb nå: Chelsea

Verdi da: 7 500 000 euro

Verdi nå: 2 500 000 euro

At Piazon fortsatt er Chelsea-spiller er et godt quizspørsmål til de som mener de kan alt. Han har likvel kun en seriekamp for laget, og har vært på utlån i alle sesongene i klubben. Brasilianeren var kjent som en storscorer på aldersbestemte landslag for Brasil, men har ikke klart å finne igjen til nettmaskene i like stor grad på utlån til diverse klubber.

11. Erick Torres Padilla

Klubb da: Guadalajara

Klubb nå: Tijuana

Verdi da: 2 000 000 euro

Verdi nå: 1 000 000 euro

Det ble ikke det store gjennombruddet for Erick Torres, og selv med ok suksess i USA er han nå tilbake i hjemlandet.

12. Connor Wickham

Klubb da: Sunderland

Klubb nå: Crystal Palace

Verdi da: 8 000 000 euro

Verdi nå: 3 500 000 euro

Connor Wickham ble regnet som det virkelig store håpet i engelsk fotball, men har slitt med skader. Han var borte i fotballen i nesten to år, men kom på banen igjen i januar 2019. Kanskje neste sesong blir Wickhams gjennombrudd?

13. Vaclev Kadlec

Klubb da: Sparta Praha

Klubb nå: Sparta Praha

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 750 000 euro

Nok en spiss som aldri ble så stor som mange trodde. Gikk til tysk fotball uten den store suksessen, og dro tilbake til hjemlandet i 2016.

14. Angelo Henriquez

Klubb da: Manchester United

Klubb nå: Universidad de Chile

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 1 600 000 euro

Det er en lang rekke med spisser etter hverandre her som ikke bare leserne til Nettavisen hadde tro på. Dette var en spiss Alex Ferguson også mente ville bli det neste store, noe han ikke ble.

15. Mikael Ishak

Klubb da: FC Köln

Klubb nå: FC Nürnberg

Verdi da: 500 000 euro

Verdi nå: 4 000 000 euro

Det har tatt sin tid, men svenske Ishak har kanskje endelig funnet klubben han kan blomstre i.

16. Luc Castaignos

Klubb da: FC Twente

Klubb nå: Gyeongnam FC

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 800 000 euro

Vi skal ærlig innrømme dette: Spissene bommet dere lesere en del på. Det dere, og vi, trodde kom til å bli de neste store er veldig mange som ikke ble til noe særlig. Nederlenderen har nå gått til sør-koreansk fotball.

17. Khouma Babacar

Klubb da: Fiorentina

Klubb nå: Sassuolo

Verdi da: 1 800 000 euro

Verdi nå: 8 000 000 euro

Babacars reise har også vært broket, men det kan være at han nå er på rett vei.

18. Isaac Cuenca

Klubb da: Barcelona

Klubb nå: Sagan Tosu

Verdi da: 3 000 000 euro

Verdi nå: 1 000 000 euro

Cuenca spiller nå i Japan etter at han ble frigitt av israelske Hapoel Be'er Sheva F.C.

19. Håvard Nielsen

Klubb da: Red Bull Salzberg

Klubb nå: Fortuna Düsseldorf

Verdi da: 2 000 000 euro

Verdi nå: 750 000 euro

Nielsen hadde mange troen på i 2012, men han har ikke helt levd opp til det som var troen den gangen. Han var utlånt til Duisburg til nivå 2 i Tyskland i sesongen som gikk.

20. Jerome Sinclair

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Watford

Verdi da: Ikke verdsatt

Verdi nå: 1 500 000 euro

Sinclair har nok heller ikke levd opp til hypen. Var utlånt til League 1-klubben Oxford United i sesongen som gikk.

21. Fabio Borini

Klubb da: Liverpool

Klubb nå: Milan

Verdi da: 9 000 000 euro

Verdi nå: 7 000 000 euro

Borini så ut som han ville bli en stor hit, men ble det aldri. Han er nå tilbake i hjemlandet.

22. Souleymane Coulibaly

Klubb da: Tottenham

Klubb nå: Patrick Thistle

Verdi da: 800 000 euro

Verdi nå: 275 000 euro

Etter flere lån ble det en karriere som ble stadig mer obskur for Coulibaly. Spiller nå i den øverste divisjonen i Skottland.

23. Alexander Merkel

Klubb da: Genoa

Klubb nå: Heracles Almelo

Verdi da: 5 000 000 euro

Verdi nå: 1 000 000 euro



24. Alvaro Vadillo

Klubb da: Betis

Klubb nå: Granada

Verdi da: 1 000 000 euro

Verdi nå: 900 000 euro

25. Lazar Markovic

Klubb da: Partizan Beograd

Klubb nå: Fulham

Verdi da: 6 000 000 euro

Verdi nå: 5 000 000 euro

26. Alvaro Morata

Klubb da: Real Madrid

Klubb nå: Chelsea

Verdi da: 6 000 000 euro

Verdi nå: 50 000 000 euro

Selv om oppholdet i Chelsea kanskje ikke ble en så stor suksess som mange trodde har Morata vært en spiss-suksess, også på landslaget til Spania. Som du som leser har merket har vi valgt å gå forbi de foregående i stillhet.

27. Ola John

Klubb da: Benfica

Klubb nå: Vit. Guimarães

Verdi da: 2 500 000 euro

Verdi nå: 800 000 euro

28. Gerard Deulofeu

Klubb da: Barcelona

Klubb nå: Watford

Verdi da: 10 000 000 euro

Verdi nå: 18 000 000 euro

Deulofeu har mange fortsatt troen på, men det har vært en lang ventetid.

29. Rodrigo Moreno Machado

Klubb da: Benfica

Klubb nå: Valencia

Verdi da: 10 000 000 euro

Verdi nå: 30 000 000 euro

Rodrigo har hatt en ganske god karrière med landskamper og han har etablert seg godt i Valencia.

30. Alexandre Lacazette

Klubb da: Lyon

Klubb nå: Arsenal

Verdi da: 6 000 000 euro

Verdi nå: 65 000 000 euro

Det var kun en 30.plass, og ser du på listen over burde nok Lacazette vært mye høyere.

