Newcastle kan bli senket av egen toppscorer

Onsdag skal det avgjøres hvilke lag som får de tre siste plassene i gruppespillet i Champions League. I England ruller ligacupens andre runde videre og det er fem Premier League-lag som skal i aksjon. Det spilles også en viktig kamp i norsk 1. divisjon, hvor Aalesund møter Ham-Kam hjemme på Color Line stadion. Ellers er det et par kamper i den franske Ligue 1. For øvrig spilles det også en haug med kamper i US Open i tennis.

Newcastle United – Leicester City B 2,05 (spillestopp kl 20.40)

Newcastle møter Leicester City i den andre runden i ligacupen, det betyr at forrige sesongs Newcastle-toppscorer Ayoze Perez er tilbake på sin gamle hjemmebane. Spanjolen scoret tolv mål for The Magpies sist sesong, og ni av dem kom på St James' Park. Perez forlot Newcastle i sommer for 30 millioner pund, og han har gitt tydelig uttrykk for hva som var grunnen til at han dro.

Leicester skal ikke møte Newcastle i ligaen før på 1. nyttårsdag, men trekningen i ligacupen har fremskyndet Perez sin retur til Nordøst-England.

Newcastle-manager Steve Bruce har uttalt at han vil videre i cupene denne sesongen, men om det kun er spill for galleri vites ikke. Den viktigste jobben er å holde The Toon Army i Premier League.

Det ville vært typisk om Ayoze ble matchvinner for Leicester, og han sendte sin tidigere arbeidsgiver ut av ligacupen.

Spanjolen kan ødelegge det som har vært en fantastisk uke for Newcastle-manager Steve Bruce. Han fikk sin første seier som Newcastle-manager i helgen da han ledet The Toon Army til 1-0-seier borte mot Tottenham. Det var en viktig seier for The Magpies etter en tøff sommer.

Et slikt resultat mot et av topp seks-lagene kan ha varmet fansen på Tyneside som ikke akkurat har vært på Bruce sin side etter at han overtok etter Rafa Benitez.

Nå skal han forsøke å lede Newcastle videre i ligacupen, men The Magpies har ikke vært et stort cupag etter at Mike Ashley kjøpte klubben. Spørsmålet er om Bruce karer å endre på det.

Jeg tviler.

Newcastle må konsentrere seg om å klatre på Premier League-tabellen fremfor å bruke krefter på ligacupen.

Borteseier står sentralt når disse to lagene møtes, og Leicester kan sørge for at den trenden fortsetter på St. James' Park.

Møtene mellom disse to lagene har vært dominert av det laget som har vært gjester de siste årene. Leicester har vunnet de tre siste kampene på Tyneside, og Jamie Vardy har scoret i to av de tre kampene.

Leicester fikk en opptur i helgen. Brendan Rodgers sine menn tok sin første Premier League-seier denne sesongen. De slo nyopprykkede Sheffield United 2–1 på Bramal Lane etter scoringer av Jamie Vardy og Harvey Barnes.

Rodgers har et lag som kan variere det offensive spillet. De har hurtighet og kvalitet i mannskapet, samtidig kan de spille ballen rundt eller spile direkte gjennom Vardy.

De har mer enn nok offensive kvaliteter til å utfordre Newcastle-forsvaret.

Statistikken tyder på at begge lagene kommer til å score i denne matchen.

I elleve av de siste 13 bortekampene sine i denne turneringen har The Foxes opplevd at begge lagene har scoret. De har også sluppet inn mål i ti bortekamper på rad i Premier League.

Leicester har scoret i 90 prosent av bortekampene mot lag fra nedre halvdel av tabellen, og de har scoret åtte ganger på de tre siste kampene på St James' Park.

Leicester har tatt seg videre i ligacupen ti av de siste tolv gangene de har spilt på bortebane. Jeg tror at Brendan Rodgers sine tar seg videre i ligacupen. Leicester var ubeseiret på bortebane mot de seks bunnlagene i Premier League sist sesong. Den statistikken holder seg etter onsdagens kamp. Jeg tror på B til 2,05 i odds. Det er ok som singeltips.

