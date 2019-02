Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Chelsea slår tilbake

Oddssingel Premier League: Newcastle kan ta en ny skalp

Oddsdobbel Premier League: Hjemmedobbel til drøye fire i odds

Oddssingel Championship: Hull slår tilbake

Oddsdobbel Premier League og Bundesliga: Burnley bryter forferdelig februar-statistikk

V75 Biri: Gnistrende V75-omgang i vente

V65 Skive: Internasjonal V65-kveld med jackpot

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Lørdagen er kommet og er akkurat slik vi liker den. Ingen toppoppgjør venter oss i Premier League, det må vi vente til søndag med å få servert. Til tross for dette er det masse interessante oppgjør i den øverste serien i England. Championship ruller som vanlig videre med masse spennende kamper. Juventus skal i aksjon i Italia, det samme skal Barcelona i Spania og PSG i Frankrike. Vi har med andre ord masse å glede oss til. Heller ikke glem at det er NM på ski i Meråker i dag! Det skal kjøres 15 og 30 km skiathlon denne lørdagen.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Tottenham - Newcastle United 1,40 - 3,95 - 6,75 B (spillestopp kl. 1325)

Klikk her for å levere dette spillet



En sen Tottenham-scoring sikret tre poeng mot Watford i midtuken, og det var en viktig seier for Spurs som hadde to cuptap på rad før Premier League-kampen på Wembley.

De tre poengene mot Watford sørget for at de nå har skaffet seg en luke på syv poeng ned til Arsenal på fjerdeplass. Det viktigste var kanskje at seieren gjorde at Spurs-fansen fikk tilbake troen på at de kan slå Borussia Dortmund i Champions League senere denne måneden.

At Son Heung-min er kommet tilbake fra Asian Cup har vært svært viktig. Sør-koreaneren har scoret åtte mål på de ni siste klubbkampene. Mye ansvar hvile på hans skuldre siden både Ali og Kane er ute med skader.

Newcastle overraskende seier mot Manchester City og rekordsigneringen av Miguel Almiron har gitt Tyneside håp om å overleve i Premier League. Nå venter en knalltøff mach, og Newcastle liker seg ikke spesielt godt på Wembley. De har tapt syv kamper på Wembley på rad siden FA-cupfinalen i 1955.

Etter tre hjemmetap på rad på White Hart Lane mot the Magpies, vant Tottenham 2-1 på Wembley sist sesong. Spørsmålet er om Newcastle kan bryte Wembley-forbannelsen. Jeg tror det.

Ingen av Tottenhams 20 siste hjemmekamper mot Newcastle har endt uavgjort. Spurs står med tolv seire og åtte tap. Spurs har heller ikke spilt uavgjort denne sesongen.

Det er verdt å merke seg at Spurs kun har tapt én av de siste 26 hjemmekampene i februar. Det var et 4-0-nederlag mot Manchester United i 2007.

Spurs har også vunnet alle tolv ligakampene mot lag på nedre halvdel av tabellen.

The Magpies slitt med å vinne to kamper på rad mot de etablerte topp seks-lagene. Sist de gjorde det var i 2015. Den gangen vant de først hjemme mot Liverpoolm og deretter vant de mot Spurs på bortebane...

Det som taler imot er at Newcastle har tapt de ti siste bortekampene mot lag som har en topp seks-plassering, og laget fra Nordøst-England trives ikke spseielt godt i hovedstaden hvor de kun har tatt tolv poeng på 21 Premier League-kamper. Ja, de har faktisk kun vunnet tre av 21 kamper i London, men to av seirene har kommet mot Tottenham.

Tottenham mangler fortsatt Dele Alli, Harry Kane og Ben Davies.

Son Heung-min slet med en krampe i midtuken, og han vil bli testet før kampstart lørdag. Spurs klarte ikke å kvitte seg med Vincent Janssen i overgangsvinduet, og han er tatt inn i Tottenhams Premier League-tropp resten av sesongen.

Newcastle kan stille med de samme elleve som slo Manchester City 2-1 i midtuken.

Nysigneringen Miguel Almiron, som er hentet inn fra MLS-klubben Atlanta United, er ennå ikke spilleklar. Den andre nykommeren Antonio Barreca er aktuell, mens Joselu som gikk glipp av midtukekampen på grunn av en ankelskade, er tilgjengelig igjen.

Jeg tror Spurs får det tøft på lørdag. Newcastle sjokkerte i midtuken med å slå Manchester City, og det skulle ikke forundre meg om de overrasker igjen på Wembley. Jeg går for en sjokkseier på Wembley til herlige 6,75 i odds. Spillestopp er klokken 1325.

Klikk her for å levere dette spillet