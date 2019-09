Nordmann ble Vikinglotto-millionær

Potten i Vikinglotto har jaggu godgjort seg i det siste, og de fleste har nok vært spent på kveldens resultat. Denne gangen var det nemlig mulig å vinne 70 millioner kroner.

Kveldens tall:

7 - 12 - 22 - 31 - 32 - 45

Vikingtallet: 5

Dessverre så er nok disse tallene vanskelig å finne på kupongen for mange, for ingen fikk 6 + 1 rette denne gangen heller. På en annen side betyr det bare at potten blir enda større. Potten kommende onsdag blir på hele 83 millioner!

Norsk vinner av andrepremien

Ingen nordmenn innkasserte hovedpremiepotten i kveld, men i Vikinglotto så er 6 rette ofte en meget god nummer to. En norsk spiller vant susende 6,6 millioner kroner.

Mannen er fra Akershus, og snart får han Telefonen fra Hamar med millionbeskjeden. Vi oppdaterer fortløpende med vinnerens reaksjoner.

Vinnerkupongen ble kjøpt i Norsk Tippings app.

Supertrekning i Lotto

Du må ikke glemme at det er Supertrekning i Lotto lørdag den 14.september (helga som kommer). Her kan hele 33 personer bli Lotto-millionærer, uten å treffe på tallene i sin Lotto-kupong. For å delta i trekningen må du ha spilt Lotto siden den forrige Supertrekningen 22.juni. 33 vinnere blir trukket ut av alle Lotto-rekker som er levert siden den forrige trekningen, det betyr også at jo flere rekker du har levert, jo større er sjansen for å vinne.

