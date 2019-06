Nordmann vant 15 millioner i andrepremie!

Det var ingen som hadde 6+1 rette og tok førstepremien i Vikinglotto, men en mann fra Bergen hadde 6+0 rette.

Den ferske Vikinglotto-millionæren hadde som eneste Vikinglotto-spiller 6+0 rette, og det ga heldiggrisen 15.066.730 kroner i ekstra «feriepenger».

– Å fy! Tuller du? sa bergenseren da Norsk Tipping tok kontakt med ham.

Han måtte tenke seg om litt da han fikk spørsmål om hva vile bruke pengene på.

– Disse pengene skal tas godt vare på. Jeg kjenner at det er saker og ting som bobler i kroppen, men jeg må bare finne ut hva jeg skal gjøre med pengene, sier mannen og blir stille noen sekunder, før han fortsetter.

– Jeg skal kjøpe en leilighet, bytte bil, og sørge for at jeg har godt med penger resten av livet. Jeg skal på jobb i morgen tidlig og kommer ikke til å slutte å jobbe. Jeg ønsker å jobbe til jeg er 67 og gå av med pensjon da, og dette er jo nå faktisk pensjonen min, det, sa mannen.

Mannen er den andre Vikinglotto-vinneren fra Bergen så langt i år. I mars vant en mann 2,7 millioner kroner.

Selv om bergenseren kan vente seg over 15 millioner kroner inn på kontoen like over helgen, så ville han ikke feire gigantgevinsten onsdag kveld.

– Nå skal jeg snart legge meg. Jeg skal tidlig på jobb i morgen. Vi har en plan, og den holder vi oss til, sa bergenseren som lå seg til å sove som sylfersk Vikingotto-millionær.

Onsdagens gevinst er den største Vikingotto-premien som har endt opp i Hordaland siden to kvinner fra henholdsvis Fjell og Bømlo vant 27,5 milioner kroner hver i april 2017.

Etter onsdagens trekning har 99 hordalendinger vunnet millionpremier i Vikinglotto siden spillet startet opp i 1993.

