Norge-dødarene er i monsterform

Det er et magert utvalg på mandagens langoddsprogram, men det er fortsatt mulig å finne noen godbiter. I U20-VM spilles det tre åttendedelsfinaler, hvor blant andre Uruguay fra Norge sin gruppe skal i aksjon. I tillegg er det et par kamper fra Sverige, en kamp fra norske 3. divisjon, en kamp fra irsk 1. divisjon og en kamp fra finsk 1. divisjon. Ellers er det en del duller fra French Open i tennis og natt til tirsdag spilles den fjerde Stanley Cup-finalen i NHL mellom St. Louis Blues og Boston Bruins.

Uruguay – Ecuador H 2,05 (spillestopp kl 17.25)

U20-VM, åttendedelsfinale. Spilles i Polen. Uruguay, som gikk til topps i Norge sin VM-gruppe, fremstår som en seriøs utfordrer til Frankrike og Argentina i kampen om å vinne U20-VM. Det unge laget til Uruguay gikk ubeseiret gjennom gruppespillet.

Uruguay så ut til å være i trøbbel i den siste kampen i gruppespillet, da de møtte et New Zealand-lag som hadde imponert stort i de første to kampene sine. Begge lagene hadde to seire før gruppespillfinalen, men kiwiene hadde scoret flere mål i sine kamper. Uruguay viste klasse i den kampen og vant enkelt 2–0. Dermed tok de seg videre til åttendedelsfinalen med tre seire av tre mulige.

Ecuador skal ikke være noen martch for Uruguay. De gikk videre fra gruppespillet med fire poeng på sine tre kamper, og de gikk videre som en av de beste treerne. De spilte 1–1 i første gruppespillkampen mot Japan, deretter ble det 0-1-tap mot Italia. I siste kampen i gruppespillet vant de 1–0 mot Mexico, og dermed gikk de så vidt videre.

I åttendedelsfinalen venter et Uruguay-lag som Ecuador ikke har vunnet mot i de seks siste innbyrdes oppgjørene. Ecuador har tapt de fire siste kampene på rad mot Uruguay. Det siste tapet kom så sent som i februar, da vant Uruguay 1–0.

Uruguay tok fjerdeplassen i U20-VM i 2017. Den gangen kom Uruguay sitt U20-lag til U20-VM i Sør-Korea som søramerikanske U20-mestere. De var på forhånd favoritter til å vinne mesterskapet, men tapte semifinalen mot Venezuela på straffespark, og de klarte ikke å riste av seg skuffelsen før bronsefinalen som også endte med tap.

Uruguay har tradisjoner for å gjøre det bra i U20-mesterskapene. I 2013 kom laget på annenplass etter at de tapte finalen mot Paul Pogba og Frankrike. Jeg har troen på uruguayerne.

De har vunnet samtlige kamper så langt, og kun sluppet inn ett mål. Det var det Christian Dahle Borchgrevinksom sørget for da Norge tapte 1–3 mot søramerikanerne.

Uruguay er utrolig sterke. De har ikke tapt på de tolv siste kampene, og formen de har vist så langt indikerer at de mener alvor i år. Jeg tror de vinner denne kampen mot Ecuador greit. Det ecuadorianske laget skal ikke holde samme nivå som Uruguay. Oddsen på H er 2,05. Det er ok. Spillestopp er klokken 1725.

