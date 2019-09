Norge får det tøft mot Sverige

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er rikelig med kamper på søndagens langoddsprogram, men det soleklare høydepunktet er naturligvis EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Norge i Stockholm. Totalt spilles det sju EM-kvalifiseringskamper i dag. Ellers er det en del kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det er Eliteserie håndball for både menn og kvinner og i kveld er det også sesongstart i NFL i USA.

Sverige - Norge H 1,92 (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifiseringskamp som spilles på Friends Arena i Stockholm. Sverige gjorde jobben og hadde avgjort allerede til pause i torsdagens bortekamp mot Færøyene og vant komfortabelt 4-0. Sjanseløse i bortekampen mot Spania i juni, men har ellers tatt ti poeng på de fire øvrige kvalifiseringskampene. Og unngår Sverige tap i kveld, har Sverige veldig gode aksjer i forhold til andreplassen. I følge Aftonbladet vrakes Marcus Berg i startoppstillingen i kveld, mens Emil Forsberg er tilbake i startelleveren.

Norge gjorde to dødballmål mot Malta og vant som forventet. Men imponerte likevel ikke allverden i den kampen og er nesten pisket til å vinne i kveld, for å kunne ta andreplassen. Det har Norge seg selv å takke for. Rotet vekk en 2-0 ledelse mot Romania i hjemmekampen i juni, og måtte nøye seg med 2-2. De to tapte poengene i den kampen, kan bli skjebnesvangre. Lars Lagerbäck kjører sannsynligvis med noenlunde samme ellever i kveld som mot Malta torsdag, men Tore Reginiussen får ventelig startplass på bekostning av Even Hovland.

Sverige har ikke tapt en kvalifiseringskamp hjemme mot Norge noensinne og det blir ikke lett for Norge å vinne i kveld. 1,92 på svensk seier er faktisk ganske brukbar odds og blir vårt utvalgte HUB-spill.