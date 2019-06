Norge må vinne kveldens hjemmekamp mot Romania

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Grunnet et meget magert kamptilbud, er ukens midtukekupong først på fredag denne uken. Den er til gjengjeld spekket med 12 kamper fra EM-kvalifiseringen med Norge mot Romania som den "store" kampen. Bonuspotten er på ca 1 mill kr og innleveringsfristen er kl 17.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Norge - Romania

Gruppe F og en meget viktig kamp for begge lagene. Norge hadde et solid 2018, men EM-kvalifiseringen har ikke vært noen suksess så langt. Bortetap mot Spania var som forventet, men verken resultat eller prestasjon hjemme mot Sverige 26. mars var bra. Med kun ett poeng på de to første kvalikkampene, er det kun seier som gjelder for Norge fredag kveld. Norge stod faktisk med sju strake seire på Ullevaal før uavgjortkampen mot Sverige.

Romania innledet med et forventet bortetap mot Sverige (1-2) og en like forventet seier hjemme mot Færøyene (4-1). Er i utgangspunktet rangert som det fjerde beste laget i denne gruppa, men har kun ett tap på sine elleve siste landskamper. Sterk borteseier mot Montenegro i den siste kampen i Nations League i fjor høst, men der laget likevel endte på 3. plass.

Norge må nok ha tre poeng her og selv om Romania ikke er noen walkover, så tror vi Lars Lagerbäcks menn gjør jobben. H.

2. Færøyene - Spania

Gruppe F der Færøyene som ventet har innledet med to tap i sine to spilte bortekamper mot Malta og Romania. 0-6 og 0-2 hjemme mot hhv Portugal og Sveits i VM-kvalifiseringen til 2018.

Spania har som ventet full pott etter sine to første kvalifiseringskamper. Vant riktignok kun 2-1 hjemme mot Norge i første kamp, men seierssifrene burde vært langt større. 2-0 borte mot Malta i sin neste. Vinner ikke alltid med de største sifrene på bortebane, men gjør alltid jobben.

Spania blir blant midukekupongens aller største favoritter og det er ikke lett å argumentere for annet enn borteseier her. B.

3. Sverige - Malta

Gruppe F. Det er ingen tvil om at Sverige var best i bortekampen mot Norge i mars og Sverige burde da også vunnet den kampen. Uansett er bortepoeng mot Norge bra for Sverige som innledet kvaliken med 2-1 seier hjemme mot Romania. Andreas Granqvist og Victor Nilsson Lindelöf er begge ute med skade, uten at det bør hemme Sverige mye i akkurat denne hjemmekampen.

Malta innledet kvaliken med 2-1 seier hjemme mot Færøyene, men kunne som ventet ikke true Spania hjemme i sin andre kvalifiseringskamp og røk 0-2 i den. Tok en overraskende 1-0 seier borte mot Ukraina i en privatlandskamp sommeren 2017, men har ellers stort sett alltid tapt bortekampene sine mot antatt bedre motstandere.

Det er ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i Stockholm fredag kveld. H.

4. Montenegro - Kosovo

Denne skal spilles for tomme tribunere i Podgorica ettersom Montenegro er straffet for rasisme av UEFA. Fikk med seg ett poeng borte mot Bulgaria i den første kvalifiseringskampen, men fikk juling borte mot England fire dager etterpå og røk 1-5 på Wembley. Klarte seg bra i gruppe med blant annet Polen og Danmark til VM-kvaliken til 2018, men tapte de avgjørende kampene mot disse to på slutten og endte på 3. plass. Hjemmetap mot både Serbia og Romania i fjorårets Nations League.

Kosovo er faktisk uten tap på sine tolv siste landskamper (8-4-0), men motstanden har vært begrenset i stort sett alle disse kampene. 2-2 hjemme mot Danmark i en privatlandskamp i denne perioden. Har kun spilt en kamp i kvalifiseringen hittil, den endte 1-1 hjemme mot Bulgaria.

HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Tsjekkia - Bulgaria

Tsjekkia var som kjent med i Norges gruppe i VM-kvalifiseringen til 2018. Tok fire poeng mot Norge da etter å ha vunnet hjemmekampen 2-1 og spilt 1-1 på Ullevaal. Men endte på tredjeplass fire poeng bak Nord-Irland på 2. plass. Endte på 2. plass i sin gruppe i Nations League i fjor høst etter to seire og to tap. Kun spilt en EM-kvalifiseringskamp, den endte med 1-5 tap borte mot England.

Bulgaria var som kjent med i Norges gruppe i Nations League. Slo Norge hjemme da i den første runden, men klarte ikke å fullføre og med to 1-1 kamper til slutt, stakk Norge av med gruppeseieren. Har også spilt 1-1 i sine to første kamper i EM-kvalifiseringen. 1-1 hjemme mot Montenegro og 1-1 borte mot Kosovo. Bak England er denne gruppen meget åpen i kampen om 2. plassen.

Tsjekkia bør unngå tap i denne. HU.

6. Litauen - Luxembourg

Sørgelige 0-2-10 på de tolv siste landskampene for Litauen som tapte sin eneste spilte kvalifiseringskamp mot nettopp Luxembourg 1-2 i mars. Tapte alle seks kampene i Nations League i fjor høst, men var da i en tøff gruppe med Serbia, Romania og Montenegro. Seks av de sju siste hjemmekampene er tapt.

Luxembourg ble nummer to i sin gruppe i Nations League i fjor høst, det var i divisjon D som er den laveste divisjonen. 3-1-2 på de seks spilte kampene der, begge tapene kom mot gruppevinneren Hviterussland. To seire på de fire siste bortekampene og har vunnet en og tapt en av sine to første kvalifiseringskamper, begge spilt på hjemmebane.

To miniputter dette. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Ukraina - Serbia

Gruppe B der Ukraina har tatt fire poeng på sine to første kvalifiseringskamper. 2-1 seier mot Luxembourg og 0-0 mot Portugal i den første kvalifiseringskampen. Vant sin gruppe i divisjon B i Nations League i fjor høst der Tsjekkia og Slovakia var de to andre nasjonene. Kun ett tap på de siste 13 landskampene.

Serbia var som kjent med i fjorårets VM-sluttspill i Russland. Vant da åpningskampen mot Costa Rica, men tapte deretter både mot Sveits og Brasil og lyktes dermed ikke å avansere til sluttspillet. Vant sin gruppe i Nations League i fjor høst uten å ha tapt noen av de seks kampene (4-2-0). Kun spilt en kamp i kvalifiseringen hittil, i likhet med Ukraina klarte også Serbia å få med seg ett poeng fra den tøffe bortekampen mot Portugal.

Denne er vrien. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Georgia - Gibraltar

Det er som vanlig noen reale buljongoppgjør når det er snakk om EM-kvalifisering og dette er ett av dem. Denne er hentet fra gruppe D og begge disse lagene står uten poeng. Georgia med 0-2 tap hjemme for Sveits i den første og 0-1 tap borte for Irland i den andre. Var helt overlegne i sin gruppe i Nations League og vant fem av seks kamper der i fjor høst. Det skulle kanskje bare mangle, all den tid Kazakhstan, Latvia og Andorra var de øvrige nasjonene i den gruppa.

Gibraltar fikk faktisk med seg to seire i fjorårets Nations League. 1-0 seier borte mot Armenia og 2-1 seier hjemme mot Liechtenstein. 0-1 tap hjemme for Irland i den hittil eneste spilte EM-kvalifiseringskampen.

Georgia er storfavoritt og vinner normalt denne. H.

9. Danmark - Irland

Gruppe D der Danmark og Sveits er de klare forhåndsfavorittene til å ta de to øverste plassene. Lagene møttes da også i Sveits i den første kvalifiseringsrunden. Sveits ledet 3-0 da det gjenstod seks minutter, men Åge Hareides menn fikset tre scoringer p tampen og 3-3. Danmark gjorde ellers et flott VM-sluttspill i Russland i fjor sommer og tok seg til åttedelsfinale. I fjor høst vant også Danmark sin gruppe i Nations League. Irland og Wales var de to andre lagene i den gruppene og begge kampene mot Irland endte faktisk 0-0.

Irland røk mot nettopp Danmark i playoffen til Russland-VM. Da klarte laget 0-0 i den første, men Danmark smalt til med 5-1 seier i den avgjørende returkampen i Irland. Irland har allerede spilt to kvalifiseringskamper i denne gruppen. 1-0 seier borte mot Gibraltar og 1-0 seier hjemme mot Georgia forteller at irene fortsatt ikke er spesielt scoringskåte.

Danmark er klare favoritter, men Irland er ikke det letteste laget å bryte ned. HU.

10. Latvia - Israel

Gruppe G. Latvia har åpnet EM-kvalifiseringen med 1-3 tap og 0-2 tap mot hhv Nord-Makedonia og Polen, begge på bortebane. Ingen seire på seks kamper i Nations League i fjor høst. Var da i gruppe med Georgia, Kazakhstan og Andorra og fire av de seks kampene endte med poengdeling.

Israel kjempet med Skottland om gruppeseieren i divisjon C, gruppe 1. Lagene stod likt før den avgjørende kampen på Hampden Park i november og skottene vant 3-2 og gikk dermed av med gruppeseieren. Skuffet med 1-1 hjemme mot Slovenia i den første EM-kvalifiseringskampen, men slo så Østerrike 4-2 hjemme i den neste. Det er en ganske tøff gruppe dette med Polen som de klare favoritten. Tre strake bortetap, men Latvia skal være klart overkommelig.

Det er dog en viss U-fare. UB.

11. Nord-Makedonia - Polen

Nord-Makedonia med fire poeng på de to første kampene. Vertene har lenge vært i god form og står med 9-5-1 på de 15 siste landskampene. Spilte Nations League i den laveste divisjonen, og var som ventet overlegne i gruppe med Armenia, Gibraltar og Liechtenstein. Fem seire på seks kamper der. 3-1 seier hjemme mot Latvia og 1-1 borte mot Slovenia i de to første EM-kvalifiseringskampene.

Etter et meget skuffende VM-sluttspill i Russland i fjor sommer med exit allerede etter gruppespillet, fortsatte det med et skuffende Nations League i fjor høst. Kun to poeng ble tatt i gruppe med Portugal og Italia. Feilfri start i EM-kvalifiseringen med 1-0 seier borte mot Østerrike og 2-0 seier hjemme mot Latvia.

Polen skal være best av disse, men en viss U-fare er det nok. UB.

12. Østerrike - Slovenia

Østerrike merker allerede presset etter å ha åpnet EM-kvalifiseringen med tap for Polen og Israel. Gjorde et greit gruppespill i Nations League i fjør høst i gruppe med Bosnia og Nord-Irland, men tapte bortekampen og klarte kun uavgjort hjemme mot Bosnia. Da hjalp det ikke at Nord-Irland ble slått både hjemme og borte.

Slovenia var ventet å bli Norges største utfordrer i gruppespillet i Nations League i fjor høst, men skuffet voldsomt og endte med kun tre poeng på sine seks kamper og vant faktisk ikke en kamp. Har innledet med 1-1 i begge sine to første EM-kvalifiseringskamper. Først 1-1 borte mot Israel og deretter 1-1 hjemme mot Nord-Makedonia.

Nå er det ingen vei tilbake for Østerrike. Her er det kun tre poeng som gjelder. H.

96-rekker:

1. Norge — Romania H

2. Færøyene — Spania B

3. Sverige — Malta H

4. Montenegro — Kosovo HU

5. Tsjekkia — Bulgaria HU

6. Litauen — Luxembourg HUB

7. Ukraina — Serbia U

8. Georgia — Gibraltar H

9. Danmark — Irland HU

10 Latvia — Israel UB

11. Nord-Makedonia — Polen UB

12. Østerrike — Slovenia H

432-rekker:

1. Norge — Romania H

2. Færøyene — Spania B

3. Sverige — Malta H

4. Montenegro — Kosovo HUB

5. Tsjekkia — Bulgaria HU

6. Litauen — Luxembourg HUB

7. Ukraina — Serbia HUB

8. Georgia — Gibraltar H

9. Danmark — Irland HU

10 Latvia — Israel UB

11. Nord-Makedonia — Polen UB

12. Østerrike — Slovenia H