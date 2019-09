Norge skal ha revansje på England

Det er sjelden en privatlandskamp for kvinner er høydepunktet på langoddsprogrammet, men tirsdag spiller Norge mot England på Brann stadion. Det er en godbit. Da skal de norske jentene prøve å revansjere 0-3-tapet fra VM. Ellers domineres oddsprogrammet av kamper fra England. Det spilles full serierunde i National League, og i tillegg er det 14 kamper fra FL Trophy-turneringen. På ishockeyfronten er det fem kamper fra første serierunden i KHL.

Norge - England H 3,45 (spillestopp kl 17.55)

Privatlandskamp for kvinner som spilles på Brann stadion i Bergen. Norge gjorde et flott VM, selv om det endte med 0-3 tap for nettopp England i kvartfinalen. Norge spilte sin første landskamp etter den kvartfinalen sist fredag. Det var borte mot Nord-Irland i første kamp i EM-kvalifiseringen og Norge vant komfortabelt 6-0 mot et svakt nordirsk landslag. Martin Sjögren stilte med eller mindre samme lag som under VM, men Isabell Herlovsen var ikke med. Men vårt stjernespiller Caroline Graham Hansen var med og scoret tre mål, mens Guro Reiten også tegnet seg på scoringslisten.

England imponerte lenge under fotball-VM i sommer, men tilslutt måtte de reise tomhendte hjem. Var i realiteten sjanseløse mot USA i semifinalen, selv om tapssifrene kun ble 1-2. Var også storfavoritt i bronsefinalen mot Sverige, men tapte denne 1-2. Etter den kampen har England kun spilt en landskamp. Det var forrige torsdag borte mot Belgia og den kampen endte med 3-3. Det var ikke veldig overbevisende. Har noen skader i troppen, men ingen sentrale fravær.

Norge var sjanseløse mot England i VM-kvartfinalen, men det betyr slett ikke at de er sjanseløse i kveld. Hjemmebanefordelen skal som kjent aldri undervurderes i fotballkamper, og i tillegg favoriseres Norge av at det er en privatlandskamp. 3,45 på at Norge vinner i kveld er fin odds og må testes.