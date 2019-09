Norge stuper i angrep

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Etter en traurig start på uken, er det betydelig mer futt på torsdagens langoddsprogram. Ni EM-kvalifiseringskamper skal spilles, og det soleklare høydepunktet med norske øyne er Norges viktige kamp mot Malta på Ullevaal. Her hjemme spilles det også et par kamper i PostNord-ligaen og det spilles Champions League-kamper i ishockey.

Norge - Malta - handikap 1. omgang 0-1 - H 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Dette er vinn eller forsvinn for Norge. Uten seier mot Malta kan de norske landslagsguttene vinke farvel til EM. Det vet de, og jeg tror «Nye Norge» vil gå ut i hundre på Ullevaal i torsdagens kamp. Den nye generasjonen norske spillere

Norges mest erfarne landslagsspiss Joshua King har fått med seg en spennende makker i A-landslagsferskingen Erling Braut Haaland. Det skal bli interessant å se hva de kan utrette sammen om de starter på topp.

Erling Braut Haaland har herjet i Salzburg og står med åtte mål og to målgivende pasninger på sine første seks kamper.

Joshua King er en viktig brikke i Eddie Howe sitt Bournemouth-lag, og han nyter også tillit hos Lars Lagerbäck. Det ligger i kortene at han blir en av de to spissene som starter de viktige EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige.

Norge har fått en lei start. De tapte ikke uventet i Spania, men siden har de gått på tunge poengtap mot både Sverige og Romania på Ullevaal. I begge kampene rotet de vekk tilsynelatende trygge ledelser. Nå tror jeg de norske guttene vil gå på banen for å underholde det norske fotballfolket.

Malta har etter å ha slått Færøyene tapt tre kamper på rad med målforskjell 0–9. Øystaten fra Middelhavet er av Norge slått syv ganger på rad siden 1994 – senest 3–0 og 2–0 i forrige EM-kvalik.



Norge skal vinne denne. Malta får jevnlig juling på bortebane, og vi tror at Norge kan høvle over dem i torsdagens kamp.

I to av de tre siste kampene mot Malta har Norge ledet med to mål til pause. Jeg tror det norske aget kjører på fra start, og at de leder med et par mål allerede etter de første 45 minuttene. Et slikt scenario belønnes med 2,10 i odds. Denne varianten kan ikke spilles som singeltips hos Norsk Tipping. Derfor bruker jg den i en dobbel sammen med hjemmeseier til Israel.

Israel – Nord-Makedonia H 1,70 (spillestopp kl 20.40)

Israel og Nord-Makedonia er blant lagene som kommer til å kjempe om annenplassen i denne gruppen. Favoritten til å vinne gruppe G er Polen. De har allerede tolv poeng og 8-0 i målforskjell. Israel, Østerrike, Nord-Makedonia og Slovenia slåss om plassen bak dem, og akkurat nå er det Israel som okkuperer annenplassen med syv poeng.

Hjemme har de spilt 1-1 mot Slovenia og vunnet 4-1 mot Østerrike. De har også vunnet enkelt 3-0 mot et svakt Latvia, men de fikk bank av gruppeleder Polen (0-4).

Israel er et mer positivt landslag siden østerrikeren Andreas Herzog tok over sist sommer. Hjemmeseieren mot Østerrike viste hvilket potensial det finnes hos isralittene. Problemet har vært at de ikke alltid henger helt sammen defensivt. På hjemmebane har de likevel vært en hard nøtt å knekke.

Nord-Makedoni må passe seg for Eran Zahavi. Han har scoret syv av Israel sine åtte mål så langt i kvaliken. Det gjør Guangzhou R&F-angriperen til toppscorer i gruppe G. Det siste målet til isralittene er scoret av Sevilla-profilen Munas Dabbur.

Før torsdagens kamp er Nord-Makedonia tre poeng bak Israel. De har opplevd stor fremgang de siste årene. De vant sin Nations league-gruppe, hvor de møtte lag som Armenia, Liechtenstein og Gibraltar.

De har flere farlige spillere som Trickovski, Alioski og Pandev. Problemet er at de sliter på høyresiden. Ristovski er skadet, og de har ingen skikkelig høyreback. I tillegg er den defensive midtbanespilleren Ademi usikker.

Israel er utn tap i de fem siste hjemmekampene sine. Jeg tror Nord-Makedonia får trøbbel her. 1,70 i odds på hjemmelaget er ok. Denne brukes i en dobbel sammen med at Norge scorer to mål eller mer i første omgang mot Malta.

